Что нельзя делать в день Андрея Первозванного и что подарить на День святого Андрея

12 декабря 2018, 13:04

Главред выяснил, как и когда отмечается День Андрея Первозванного.

Андрей Первозванный. Икона
Андрей Первозванный. Икона / Правмир

Уже 13 декабря православные отпразднуют день памяти Андрея Первозванного 2018.

В старину на Руси День Андрея называли Калита: парни в эту ночь проказничали, а девушки – гадали на Андрея, чтобы узнать имя суженого.

При этом именно Днем Андрея открывается цикл рождественских праздников. Поэтому праздничный стол в этот день принято накрывать богато – не забывая однако, что у православных все еще продолжается Рождественский пост, поэтому блюда должны быть постными. А вот у католиков Днем Андрея их Рождественский пост только начинается.

Андрей Первозванный: краткое житие

Чтобы понять, почему апостол Андрей Первозванный – достаточно вспомнить Писание: именно Андрея Иисус призвал первым, когда набирал себе учеников.

Читайте такжеКатолическое Рождество в Украине-2018: дата и как отдыхаемОн был рыбаком и братом апостола Петра.

После смерти и воскрешения Иисуса Андрей проповедовал в землях, где позднее именно православие стало главной религией. Поэтому его так почитают в Украине.

Его можно назвать предвестником основания Киева. По утверждению летописца, на холмах, где впоследствии был построен Киев, святой Андрей остановился на ночлег. Он благословил эти горы и водрузил на них крест со словами: "Яко на сих горах возсияет благодать Божия, имать град великий быти и церкви многи Бог въздвигнути имать".

Проповедовал Андрей Первозванный и в Крыму.

Жизнь свою закончил в городе Патры, где принял мученическую смерть за веру: его распяли на косом кресте за его проведи о Христе. Причем такой крест теперь называется Андреевским крестом.

Андрей Первозванный: проповедь

Что нельзя делать в День Андрея Первозванного

Стоит отметить, что гадания на Андрея церковь не одобряет. Хотя большинство незамужних девушек это все же не останавливает.

Кроме того, есть такие запреты на День Андрея:

  • нельзя шить, прясть и ткать – делать этого не рекомендуется уже до самого Крещения, иначе, мол, можно накликать беду;
  • заниматься любимыми ремеслами – тоже вплоть до Крещения;
  • в молитвах просить "лишнего" – только укрепления веры, единения народа, счастливого брака и покровительства для моряков.

День Андрея Первозванного: молитва

Читайте такжеЧто можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертовАндрей Первозванный – покровитель моряков. Перед иконой Андрея Первозванного, особенно на Андрея, молятся о защите и покровительстве все, чья профессия связана с морем.

Незамужние девушки и их родители просят святого Андрея в день его памяти об удачном замужестве.

Молитва Андрею Первозванному

Первозванне апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Церкве последователю верховный, всехвальне Андрее! Славим и величаем апостольския труды твоя, сладце поминаем твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя, и с ним во веки на небеси пребываеши, идеже и нас любовию твоею не оставляеши, якоже возлюбил еси отцы наша, егда Духом Святым прозрел еси земли нашея ко Христу обращение. Веруем же, яко и молиши о нас Бога, зря во свете Его вся нужды наша. Тако сию веру нашу во храме твоем исповедуем, и Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа молим, да молитвами твоими подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных: да якоже ты абие ко гласу Господа, оставль мрежи твоя, неуклонно Тому последовал еси, сице и кийждо от нас не своих сих да ищет, но еже к созиданию ближняго, и о горнем звании да помышляет. Имуще же тя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва твоя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Андреев день: приметы

С 13 декабря – праздником Андремя Первозванного – связаны такие приметы:

  • если снег выпал до 13 декабря – зима будет теплой и мягкой, а если после – то холодной;
  • если идет снег в этот день – зиму ждут очень долгую и морозную;
  • если стоит холодная, но солнечная погода – это обещает очень богатый урожай на следующий год;
  • если вода тихая в реке – быть хорошей зиме, шумная – жди трескучих морозов, бурь и метелей;
  • красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель.

Что подарить на День святого Андрея

Выбирая, что подарить парню на День Андрея, предпочтение стоит отдать книге (Андрюши любят читать) или компьютерной игре (они большие фантазеры и часто увлекается компьютерными играми даже во взрослом возрасте). 

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