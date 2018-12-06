Что за день 7 декабря: о чем молятся святой Екатерине

6 декабря 2018, 13:22

Главред выяснил, кому святая Екатерина покровительствует и как поздравлять с православными именами Екатерины.

Святая Екатерина. Икона
Святая Екатерина. Икона

7 декабря украинцы отмечают день Екатерины-2018: в эту пятницу православные чтят память святой великомученицы Екатерины Александрийской. В день Екатерины по церковному календарю отмечаются еще и именины Кати.

Святая Екатерина: о чем просят

Святая Екатерина – о чем ей молятся? Известно, что святая Екатерина покровительствует браку: считается, что святая Екатерина помогает удачно выйти замуж, защищая в дальнейшем семью от ссор и развода. В народе за это ее прозвали Женодавицей.

Читайте такжеРождественский пост в ноябре-2018: что можно есть и чего нельзя делатьТакже говорят, что икона святой Екатерины должна быть в комнате той женщины, которая хочет завести ребенка, и беременной – чтобы ее беременность и роды прошли благополучно.

Кроме того, святая Екатерина – покровительница знаний. Ей часто молятся студенты перед экзаменами.

Святая Екатерина: молитва

Молитва великомученице Екатерине о хороших женихах

О, святая великомученице Екатерино, избранный чистоты сосуде, столпе православия, надежная предстательнице наша, явившая нам сама вину умоляти тя, подвижнице законная, святая на святей горе свято почивающая! Молим тя: приникши свыше, вонми гласу моления нашего, призри на бедствие рабов твоих, просвети омрачение ума нашего, сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная. Поспеши нам молитвами твоими побеждати плотская похотения, пристрастия к миру и козни злых духов, на нас злобно воюющих: да твоим предстательством во дни жития сего свободни будем от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний. О, премудрая дево! Даруй нам вся, яже к пользе прошения: можеши бо многая испросити у возлюбленнаго Жениха, Христа Бога нашего. Мы вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествуемая благоутробием милосердаго Бога, Емуже слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь великомученицы Екатерины

Добродетельми, яко лучами солнечными,/ просветила еси неверныя мудрецы,/ и, якоже пресветлая луна ходящим в нощи,/ неверия тьму отгнала еси/ и царицу уверила еси,/ вкупе же и мучителя обличила еси,/ богозванная невесто, блаженная Екатерино,/ желанием востекла еси в Небесный чертог/ к прекрасному Жениху Христу,/ и от Него царским венцем венчалася еси:/ Емуже, со Ангелы предстоящи,/ за ны молися,// творящия пречестную память твою.

Молитва Святой Екатерине на каждый день

Моли Бога о мне, святая угодница Божия Екатерина, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.

Молитва святой Екатерине о беременности

О, святая дево и мученице Екатерине! Молим тя: призри на бедствия грешных раб Божиих (имена), сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная. Поспеши нам молитвами твоими побеждати плотская похотения, к миру пристрастие и козни злых духов, на нас злобно воюющих; да твоим предстательством во дни жития сего свободни явимся от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний. О премудрая дево! Даруй нам вся яже к пользе прошения, можеши бо многая испросити у Возлюбленнаго Жениха твоего, Христа Бога нашего. Мы вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествуемая благостию Милосердаго Бога, Емуже слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно и во веки веков.

Что дарить на День Екатерины

Читайте такжеПодарки дедушки Путина: Новый год будет суровым не по-детскиВ день именин есть традиция пить немного красного вина, поэтому можно подарить бутылочку хорошего алкоголя или набор бокалов. Если именинница предпочитает безалкогольные напитки, то подарочный набор чая или кофе.

По своему характеру Кати, как правило, натуры веселые, любят кино и развлечения, поэтому можно преподнести им билеты на концерт/постановку/сеанс и пр.

Кроме того, Екатерины – девушки спортивные, поэтому им можно подарить какой-нибудь спортивный аксессуар или шейкер, чтобы готовить смузи, к примеру.

Именины Екатерины: поздравления

Нынче День святой Екатерины —

У Катюши нашей именины.

Я тебя, Катюшка, поздравляю,

Счастья и большой любви желаю!

Радостной, задорной оставайся,

Веселее жизни улыбайся,

Близких и родных не забывай,

Позитивно мысли, не скучай!

***

Милые Катюши поздравляю вас с Днем святой Екатерины, и желаю быть смелыми, сильными, мудрыми, талантливыми, активными, яркими и самодостаточными. Пусть ваш ангел хранитель не только в этот день, но и всегда вас любит, оберегает, хранит и защищает.

***

3 смс - 185 символов:

Поздравляю, Катерина,

С Днем заступницы твоей,

Пожелать хочу здоровья,

И удачи долгих дней.

Чтобы дни текли за днями,

Но она тебя всегда,

От невзгод легко спасала,

И от горя берегла.

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