Как приготовить глинтвейн: три лучших рецепта

28 ноября 2018, 21:25

Для приготовления вкусного глинтвейна нужно знать несколько секретов.

Стали известны три лучших рецепта глинтвейна
Назнавы три лучших рецепта глинтвейна / Скриншот видео с youtube.com

Глинтвейн  — алкогольный коктейль на основе красного или белого вина, в которое добавляют разные пряности и фрукты.

Ученые полагают, что в русском языке понятие "глинтвейн" образовалось от немецкого слова "glühwein" или от польского "glintwajn", которые переводятся как горячее вино.

"Предками" глинтвейна считают напитки, которые на основе вина делали древние римляне (Древний Рим существовал с VIII века до нашей эры по V век нашей эры).

Главным отличием нынешнего глинтвейна от его напитка-предшественника является то, что сейчас коктейль нагревают, а тогда — вино не подвергали термической обработке, а просто смешивали с пряностями.

Читайте такжеРождественский пост-2018: что можно есть в первый день, постное менюПривычный для нас глинтвейн появился в европейских странах в Средние века (V — XVI век), его пили в государствах Северной и Центральной Европы. Напиток изготавливался на основе красного вина, например, бордо, в него добавляли калган.

Глинтвейн традиционно пьют зимой в Австрии, Германии, Швейцарии и в Чехии на праздниках, которые проходят на открытом воздухе, в частности, на новогодних и рождественских ярмарках. В Украине глинтвейн также стал популярным, особенно часто его пьют в зимнее время.

СЕКРЕТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЛИНТВЕЙНА:

Вино при приготовлении напитка нельзя кипятить, когда в кастрюле с коктейлем появляется пара и первые пузырьки — напиток нужно снимать с огня;

Глинтвейн хорошо готовить на красных столовых, сухих, сладких и полусладких недорогих винах;

Глинтвейн лучше не варить на крепком вине, поскольку при его нагревании появляется неприятный запах спирта, который перебивает аромат специй;

При приготовлении глинтвейн на белом вине, в напиток стоит добавлять больше сахара (3-4 столовые ложки), поскольку белые вина имеют высокую кислотность.

ТРИ ЛУЧШИХ РЕЦЕПТА ГЛИНТВЕЙНА:

Классический глинтвейн

Ингредиенты: 0,75 литра красного вина, полстакана воды, столовая ложка сахара, щепотка тертого мускатного ореха, чайная ложка молотого имбиря, пять бутонов гвоздики и одна палочка корицы.

Как приготовить классический глинтвейн

Высыпьте пряности в кастрюлю, смешайте их и залейте водой. Пряную жидкость нужно довести до кипения, а потом — снять с огня и оставить настаиваться 10 минут. Когда отвар настоится, процедите его.

Добавьте в кастрюлю вино и сахар и нагревайте жидкость на медленном огне до кипения. После того, как вино почти закипит, снимите кастрюлю с плиты, накройте крышкой и поставьте настаиваться на 5-10 минут.

Крепкий глинтвейн

Ингредиенты: 1,5 литра кагора, ликер, коньяк, четверть небольшого лимон, палочка корицы, сахар и гвоздика — по вкусу.

Как приготовить крепкий глинтвейн

Вылейте вино в кастрюлю, растворите в нем сахар и доведите жидкость до кипения. Потом нарежьте дольками лимон и добавьте в вино. После этого всыпьте в кастрюлю столько пряностей, сколько считаете нужным, и вылейте в нее тот объем ликера и коньяка, который, по вашему мнению, сделает напиток оптимальным в соотношении вкус/крепость. Сваренный глинтвейн перед употреблением нужно настаивать 15 минут.

Пряный глинтвейн на белом вине

Ингредиенты: 0,75 литра белого сухого вина, несколько бутонов гвоздики, палочка корицы, две дольки лимона, 3-4 столовые ложки сахара и мед — по вкусу.

Как приготовить пряный глинтвейн на белом вине

Налейте вино в кастрюлю, добавьте в него гвоздику, корицу, лимон и сахар. Нагрейте жидкость до кипения, снимите с огня и дайте ей настояться на протяжении 15 минут. Перед подачей добавьте мед.

 

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рецепты глинтвейн
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