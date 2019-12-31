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Как правильно варить глинтвейн: рецепт классический, необычный и крепкий

31 декабря 2019, 19:04

Глинтвейн дома несложно приготовить - напиток можно сделать как крепким, так и безалкогольным.

Дома сварить глинтвейн можно из вина или из каркаде - Глинтвейн рецепт
Глинтвейн дома можно приготовить из вина или из каркаде / instagram.com/_diana__cher

В новогодние и рождественские праздники особенно актуальным становится согревающий напиток - глинтвейн. Рецепт напитка несложный, поэтому его легко можно сварить дома.

Главред решил объяснить, как приготовить глинтвейн классический, необычный безалкогольный и крепкий.

Правильный глинтвейн, рецепты

Как варить глинтвейн дома - ключевые правила: 

  • Во время варки глинтвейна вино не кипятят - напиток необходимо снимать с огня, когда в емкости образуется пар и появляются первые пузырьки;
  • Хорошая основа для глинтвейна - недорогие красные столовые, сухие, сладкие и полусладкие вина;
  • Глинтвейн не стоит варить на крепких винах, поскольку запах спирта, который появится при нагревании, перебьет аромат специй;
  • Если варить глинтвейн дома на белом вине, то в него придется добавить больше сахара, чем при варке напитка на красном вине, поскольку у белых вин высокая кислотность.

Как делать глинтвейн, рецепт классический

Классический глинтвейн состав:

  • Сухое красное вино - 2 бутылки (1,5 л);
  • Корица - 3 палочки;
  • Гвоздика - 1 чайная ложка;
  • Черный перец горошком - 1 чайная ложка;
  • Цедра 1 апельсина;
  • Сахар - 120 г;
  • Вода - 250 мл.

Как готовить глинтвейн, рецепт классический

Возьмите емкость, в которой будете варить глинтвейн, всыпьте все специи и положите цедру апельсина. Влейте 250 мл воды и отправьте кастрюлю на огонь. Воду доведите до кипения и варите специи около 15 минут - палочки корицы должны раскрыться.

Уменьшите огонь, всыпьте сахар и варите все на маленьком огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Потом влейте вино и, постоянно помешивая, доведите его до температуры 70-78 градусов - при такой температуре начинает появляться белая пенка.

После этого глинтвейн классический нужно снять с огня и дать ему настояться, минимальное время - 15 минут. В готовый напиток можно добавить дольку апельсина.

Дома сварить глинтвейн можно из вина или из каркаде - Глинтвейн рецепт
Глинтвейн дома можно приготовить из вина или из каркаде / instagram.com/dim_medu

Необычный безалкогольный глинтвейн, рецепт

Безалкогольный глинтвейн состав:

  • Каркаде - 4 чайные ложки;
  • Вода - 1 л;
  • Корица - 1-2 палочки;
  • Мед - 1-2 столовые ложки;
  • Гвоздика - 3 штуки;
  • Имбирь - по вкусу.

Безалкогольный глинтвейн, рецепт дома

Залейте каркаде кипятком, накройте крышкой и оставьте настаиваться на протяжении 5 минут. Отправьте в каркаде натертый имбирь, гвоздику, корицу и мед и все перемешайте. Поставьте емкость на небольшой огонь и проварите около 5 минут, но не кипятите. После этого безалкогольный глинтвейн дома готов.

Дома сварить глинтвейн можно из вина или из каркаде - Глинтвейн рецепт
Глинтвейн дома можно приготовить из вина или из каркаде / instagram.com/indiaspice.ru

Крепкий глинтвейн, рецепт

Крепкий глинтвейн состав:

  • 150 мл красного сухого вина;
  • 50 мл коньяка;
  • 40 г лимона;
  • 120 г яблок;
  • 75 г апельсина;
  • 1 г черного молотого перца;
  • 1 г молотого мускатного ореха;
  • 2 г гвоздики;
  • 1 г молотой корицы;
  • 40 мл меда.

Как сделать глинтвейн дома

Апельсин, лимон и яблоко нарежьте мелким кубиком и уложите в емкость. Залейте фрукты вином и коньяком, добавьте мед и пряности. Все смешайте и подогрейте, но не доводите до кипения. Готовый глинтвейн можно подать с фруктами.

Дома сварить глинтвейн можно из вина или из каркаде - Глинтвейн рецепт
Глинтвейн дома можно приготовить из вина или из каркаде / instagram.com/oksana_i_eva

Видео, на котором запечатлено, как делать безалкогольный глинтвейн

рецепты глинтвейн
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