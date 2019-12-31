Как правильно варить глинтвейн: рецепт классический, необычный и крепкий

Глинтвейн дома несложно приготовить - напиток можно сделать как крепким, так и безалкогольным.
В новогодние и рождественские праздники особенно актуальным становится согревающий напиток - глинтвейн. Рецепт напитка несложный, поэтому его легко можно сварить дома.
Главред решил объяснить, как приготовить глинтвейн классический, необычный безалкогольный и крепкий.
Правильный глинтвейн, рецепты
Как варить глинтвейн дома - ключевые правила:
- Во время варки глинтвейна вино не кипятят - напиток необходимо снимать с огня, когда в емкости образуется пар и появляются первые пузырьки;
- Хорошая основа для глинтвейна - недорогие красные столовые, сухие, сладкие и полусладкие вина;
- Глинтвейн не стоит варить на крепких винах, поскольку запах спирта, который появится при нагревании, перебьет аромат специй;
- Если варить глинтвейн дома на белом вине, то в него придется добавить больше сахара, чем при варке напитка на красном вине, поскольку у белых вин высокая кислотность.
Как делать глинтвейн, рецепт классический
Классический глинтвейн состав:
- Сухое красное вино - 2 бутылки (1,5 л);
- Корица - 3 палочки;
- Гвоздика - 1 чайная ложка;
- Черный перец горошком - 1 чайная ложка;
- Цедра 1 апельсина;
- Сахар - 120 г;
- Вода - 250 мл.
Как готовить глинтвейн, рецепт классический
Возьмите емкость, в которой будете варить глинтвейн, всыпьте все специи и положите цедру апельсина. Влейте 250 мл воды и отправьте кастрюлю на огонь. Воду доведите до кипения и варите специи около 15 минут - палочки корицы должны раскрыться.
Уменьшите огонь, всыпьте сахар и варите все на маленьком огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Потом влейте вино и, постоянно помешивая, доведите его до температуры 70-78 градусов - при такой температуре начинает появляться белая пенка.
После этого глинтвейн классический нужно снять с огня и дать ему настояться, минимальное время - 15 минут. В готовый напиток можно добавить дольку апельсина.
Необычный безалкогольный глинтвейн, рецепт
Безалкогольный глинтвейн состав:
- Каркаде - 4 чайные ложки;
- Вода - 1 л;
- Корица - 1-2 палочки;
- Мед - 1-2 столовые ложки;
- Гвоздика - 3 штуки;
- Имбирь - по вкусу.
Безалкогольный глинтвейн, рецепт дома
Залейте каркаде кипятком, накройте крышкой и оставьте настаиваться на протяжении 5 минут. Отправьте в каркаде натертый имбирь, гвоздику, корицу и мед и все перемешайте. Поставьте емкость на небольшой огонь и проварите около 5 минут, но не кипятите. После этого безалкогольный глинтвейн дома готов.
Крепкий глинтвейн, рецепт
Крепкий глинтвейн состав:
- 150 мл красного сухого вина;
- 50 мл коньяка;
- 40 г лимона;
- 120 г яблок;
- 75 г апельсина;
- 1 г черного молотого перца;
- 1 г молотого мускатного ореха;
- 2 г гвоздики;
- 1 г молотой корицы;
- 40 мл меда.
Как сделать глинтвейн дома
Апельсин, лимон и яблоко нарежьте мелким кубиком и уложите в емкость. Залейте фрукты вином и коньяком, добавьте мед и пряности. Все смешайте и подогрейте, но не доводите до кипения. Готовый глинтвейн можно подать с фруктами.
Видео, на котором запечатлено, как делать безалкогольный глинтвейн