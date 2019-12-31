Как правильно варить глинтвейн: рецепт классический, необычный и крепкий

Глинтвейн дома можно приготовить из вина или из каркаде / instagram.com/_diana__cher

В новогодние и рождественские праздники особенно актуальным становится согревающий напиток - глинтвейн. Рецепт напитка несложный, поэтому его легко можно сварить дома.

Главред решил объяснить, как приготовить глинтвейн классический, необычный безалкогольный и крепкий.

Правильный глинтвейн, рецепты

Как варить глинтвейн дома - ключевые правила:

Во время варки глинтвейна вино не кипятят - напиток необходимо снимать с огня, когда в емкости образуется пар и появляются первые пузырьки;

Хорошая основа для глинтвейна - недорогие красные столовые, сухие, сладкие и полусладкие вина;

Глинтвейн не стоит варить на крепких винах, поскольку запах спирта, который появится при нагревании, перебьет аромат специй;

Если варить глинтвейн дома на белом вине, то в него придется добавить больше сахара, чем при варке напитка на красном вине, поскольку у белых вин высокая кислотность.

Как делать глинтвейн, рецепт классический

Классический глинтвейн состав:

Сухое красное вино - 2 бутылки (1,5 л);

Корица - 3 палочки;

Гвоздика - 1 чайная ложка;

Черный перец горошком - 1 чайная ложка;

Цедра 1 апельсина;

Сахар - 120 г;

Вода - 250 мл.

Как готовить глинтвейн, рецепт классический

Возьмите емкость, в которой будете варить глинтвейн, всыпьте все специи и положите цедру апельсина. Влейте 250 мл воды и отправьте кастрюлю на огонь. Воду доведите до кипения и варите специи около 15 минут - палочки корицы должны раскрыться.

Уменьшите огонь, всыпьте сахар и варите все на маленьком огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Потом влейте вино и, постоянно помешивая, доведите его до температуры 70-78 градусов - при такой температуре начинает появляться белая пенка.

После этого глинтвейн классический нужно снять с огня и дать ему настояться, минимальное время - 15 минут. В готовый напиток можно добавить дольку апельсина.

Глинтвейн дома можно приготовить из вина или из каркаде / instagram.com/dim_medu

Необычный безалкогольный глинтвейн, рецепт

Безалкогольный глинтвейн состав:

Каркаде - 4 чайные ложки;

Вода - 1 л;

Корица - 1-2 палочки;

Мед - 1-2 столовые ложки;

Гвоздика - 3 штуки;

Имбирь - по вкусу.

Безалкогольный глинтвейн, рецепт дома

Залейте каркаде кипятком, накройте крышкой и оставьте настаиваться на протяжении 5 минут. Отправьте в каркаде натертый имбирь, гвоздику, корицу и мед и все перемешайте. Поставьте емкость на небольшой огонь и проварите около 5 минут, но не кипятите. После этого безалкогольный глинтвейн дома готов.

Глинтвейн дома можно приготовить из вина или из каркаде / instagram.com/indiaspice.ru

Крепкий глинтвейн, рецепт

Крепкий глинтвейн состав:

150 мл красного сухого вина;

50 мл коньяка;

40 г лимона;

120 г яблок;

75 г апельсина;

1 г черного молотого перца;

1 г молотого мускатного ореха;

2 г гвоздики;

1 г молотой корицы;

40 мл меда.

Как сделать глинтвейн дома

Апельсин, лимон и яблоко нарежьте мелким кубиком и уложите в емкость. Залейте фрукты вином и коньяком, добавьте мед и пряности. Все смешайте и подогрейте, но не доводите до кипения. Готовый глинтвейн можно подать с фруктами.

Глинтвейн дома можно приготовить из вина или из каркаде / instagram.com/oksana_i_eva

Видео, на котором запечатлено, как делать безалкогольный глинтвейн