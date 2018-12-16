День святой Варвары: приметы, молитвы и что нельзя делать

Главред выяснил, как и о чем молятся великомученице Варваре, а также о приметах дня.
17 декабря православные чтят память святой великомученицы Варвары, которая приняла мученическую смерть за христианскую веру в 306 году в царствование императора Максимиана.
В этот день также отмечаются именины всех девочек по имени Варя.
Именно Днем святой Варвары открывается Никольский цикл – цикл трех праздников, которые идут один за другим: Варвары, Саввы и Николая.
День святой Варвары – прекрасный повод вспомнить, о чем молятся великомученице Варваре и кому помогает святая Варвара.
Святая Варвара: о чем молятся
Святая Варвара – покровительница шахтеров, военных, ремесленников (святая при жизни очень любила заниматься рукоделием), торговцев, моряков и вообще любых путешественников. Также считается, что святая Варвара помогает выйти замуж.
Перед иконой Святой Варвары просят о:
- об удачном и скором замужестве;
- о женском счастье, также возносят молитву святой Варваре о беременности;
- о защите от внезапной смерти, то есть без покаяния;
- об исцелении от болезней, в частности, возносят молитву Варваре о здоровье ребенка.
Святая Варвара: молитва
Святая Варвара: молитва о замужестве
Святая Варвара, Божья Угодница. Как Господь благословляет на брак, пусть мне не встретится враг. Я лишь молю о замужестве верном, чтобы любимый не выдался скверным. Лично готова к семье благородной, ты защити от чумы чужеродной. Замужем стану молиться Христу, в нужные дни предаваясь посту. Да будет воля твоя. Аминь.
Читайте такжеДень святого Николая-2018: что хотят в подарок дети и какой презент подойдет для девушки или женыМолитва святой Варваре от внезапной смерти
Святая славная и всехвальная великомученице Христова Варваре! Собраннии днесь во храме твоем божественнем (или: пред честным образом твоим) людие, раце мощей твоих покланяющеся (или: и тебе почитающия) и любовию целующе, страдания твоя мученическая и в них Самаго страстоположника Христа похвалами ублажаем, и тебе, известная желания нашего ходатаице, молим: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего милосердия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нуждная прошения, христианскую же кончину жития нашего безболезненну, непостыдну, мирну и Божественных Таин причастну да дарует, и всем на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии, требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Исраилева, не удаляющаго помощи Своея от нас, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Что нельзя делать на Варвары
В церквях в этот день служат панихиды по умершим.
День Варвары в Украине отмечают исключительно женщины. Девушки устраивают гадания на варениках: разная начинка символизировала разные изменения в жизни:
- сахар сулил сладкую жизнь;
- монетка – прибыль и финансовое благополучие;
- укроп – крепкое здоровье;
- нитка белая – дальнее путешествие, черная – короткую дорогу;
- кольцо – свадьбу;
- а вот мука – неудачи.
Читайте такжеПодарки по знакам Зодиака на Новый 2019 год для любимых парнейКстати о свадьбах. В день Варвары у незамужних девушек было принято ломать веточку вишни и ставить ее дома в вазу: если ветка до Рождества зацветет, то считалось, что в грядущем году девушка непременно выйдет замуж.
Считается, что в этот день нельзя, стирать, белить и месить глину. А вот заниматься рукоделием можно, так как святая Варвара была умелой вышивальщицей и очень любила заниматься рукоделием. Именно она вышивала ризы самому Иисусу Христу.
День святой Варвары: приметы
Есть немало примет, связанных с этим днем:
- если накануне дня Варвары на небе много звезд – жди холодов, если небо тусклое и хмурое – тепла;
- если закат яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная;
- теплый день святой Варвары сулил хороший урожай льна;
- если на улице сильный мороз, то он еще долго продержится.
Была и "преступная" примета на Варвару: "Если на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадешься".