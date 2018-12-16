День святой Варвары: приметы, молитвы и что нельзя делать

16 декабря 2018, 07:21

Главред выяснил, как и о чем молятся великомученице Варваре, а также о приметах дня.

Икона святой Варвары
Икона святой Варвары / calgary-orthodox.ca

17 декабря православные чтят память святой великомученицы Варвары, которая приняла мученическую смерть за христианскую веру в 306 году в царствование императора Максимиана.

В этот день также отмечаются именины всех девочек по имени Варя.

Именно Днем святой Варвары открывается Никольский цикл – цикл трех праздников, которые идут один за другим: Варвары, Саввы и Николая.

День святой Варвары – прекрасный повод вспомнить, о чем молятся великомученице Варваре и кому помогает святая Варвара.

Святая Варвара: о чем молятся

Святая Варвара – покровительница шахтеров, военных, ремесленников (святая при жизни очень любила заниматься рукоделием), торговцев, моряков и вообще любых путешественников. Также считается, что святая Варвара помогает выйти замуж.

Перед иконой Святой Варвары просят о:

  • об удачном и скором замужестве;
  • о женском счастье, также возносят молитву святой Варваре о беременности;
  • о защите от внезапной смерти, то есть без покаяния;
  • об исцелении от болезней, в частности, возносят молитву Варваре о здоровье ребенка.

Святая Варвара: молитва

Святая Варвара: молитва о замужестве

Святая Варвара, Божья Угодница. Как Господь благословляет на брак, пусть мне не встретится враг. Я лишь молю о замужестве верном, чтобы любимый не выдался скверным. Лично готова к семье благородной, ты защити от чумы чужеродной. Замужем стану молиться Христу, в нужные дни предаваясь посту. Да будет воля твоя. Аминь.

Читайте такжеДень святого Николая-2018: что хотят в подарок дети и какой презент подойдет для девушки или женыМолитва святой Варваре от внезапной смерти

Святая славная и всехвальная великомученице Христова Варваре! Собраннии днесь во храме твоем божественнем (или: пред честным образом твоим) людие, раце мощей твоих покланяющеся (или: и тебе почитающия) и любовию целующе, страдания твоя мученическая и в них Самаго страстоположника Христа похвалами ублажаем, и тебе, известная желания нашего ходатаице, молим: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего милосердия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нуждная прошения, христианскую же кончину жития нашего безболезненну, непостыдну, мирну и Божественных Таин причастну да дарует, и всем на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии, требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Исраилева, не удаляющаго помощи Своея от нас, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Что нельзя делать на Варвары

В церквях в этот день служат панихиды по умершим.

День Варвары в Украине отмечают исключительно женщины. Девушки устраивают гадания на варениках: разная начинка символизировала разные изменения в жизни:

  • сахар сулил сладкую жизнь;
  • монетка – прибыль и финансовое благополучие;
  • укроп – крепкое здоровье;
  • нитка белая – дальнее путешествие, черная – короткую дорогу;
  • кольцо – свадьбу;
  • а вот мука – неудачи.

Читайте такжеПодарки по знакам Зодиака на Новый 2019 год для любимых парнейКстати о свадьбах. В день Варвары у незамужних девушек было принято ломать веточку вишни и ставить ее дома в вазу: если ветка до Рождества зацветет, то считалось, что в грядущем году девушка непременно выйдет замуж.

Считается, что в этот день нельзя, стирать, белить и месить глину. А вот заниматься рукоделием можно, так как святая Варвара была умелой вышивальщицей и очень любила заниматься рукоделием. Именно она вышивала ризы самому Иисусу Христу.

День святой Варвары: приметы

Есть немало примет, связанных с этим днем:

  • если накануне дня Варвары на небе много звезд – жди холодов, если небо тусклое и хмурое – тепла;
  • если закат яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная;
  • теплый день святой Варвары сулил хороший урожай льна;
  • если на улице сильный мороз, то он еще долго продержится.

Была и "преступная" примета на Варвару: "Если на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадешься".

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