Почему и как День святого Николая отмечается 6 декабря

Какого числа День Николая Чудотворца / pprraavvddaa.com

День святого Николая в Украине является одним из самых любимых праздников, особенно у детей.

Если вы поинтересуетесь у Google: "Какого числа День святого Николая?" – то многих может смутить предлагаемая дата – 6 декабря, ведь украинцы привыкли праздновать православный праздник Николая Чудотворца на две недели позже. Главред выяснил, какого числа День Николая Чудотворца и что нужно делать в этот праздник.

День святого Николая: дата

Православные отмечают День святого Николая дважды в году: есть День святого Николая летнего – и есть День святого Николая зимнего. Соответственно, сначала День Николая отмечают 22 мая – в день прибытия его мощей в итальянский город Бари. А уже потом в день смерти святого – 19 декабря. Кроме того, 11 августа отмечается день его рождения.

А вот 6 декабря отмечают День святого Николая католики (это дата смерти святого по юлианскому календарю). В Европе рождественские праздники начинаются как раз со Дня святого Николая.

Почему праздников Николая два и как молиться святому – читайте в нашем материале Чем помогает святой Николай.

День Николая Чудотворца: что нужно делать

Еще с X века в Европе есть традиция на День святого Николая раздавать послушным деткам сладости (сейчас чаще всего речь идет о привычном нам шоколаде). Традиция пошла из Германии, где и родилась идея на 6 декабря раздавать сладкие подарки декабря ученикам церковноприходской школы в Кельнском соборе.

А вот непослушным мальчикам и девочкам под подушку кладут уголек или прутик.

В Украине на День святого Николая принято гулять и веселиться. К примеру, в Харьковской области подавали на праздничный стол узвар и кутю. При этом стоит помнить, что праздник припадает на Рождественский пост: 19 декабря – в День святого Николая-чудотворца – на столе допускается горячая пища с растительным маслом и рыба.

А в ряде других регионов страны, включая Киевскую, есть обычай в этот праздник окроплять святой водой свою скотину – чтоб здоровые были. Заодно и для себя и всей своей семьи здоровья у святого просили. Подробнее читайте в нашем материале Приметы и поверья Дня святого Николая.