Православные и греко-католики отмечают день Николая Чудотворца

Сегодня, 19 декабря, православные и греко-католики отмечают День святителя Николая Чудотворца.

Святитель Николай считается покровителем детей, путешественников и мореплавателей и является одним из самых почитаемых святых в православном мире.

В канун праздника в детские сапожки, выставленные у порога, или носочки, повешенные у камина, с незапамятных времен кладут подарки. Считается, что подарки получают только послушные дети, а непослушным полагаются розги.

Но малыши, как правило, в ожидании праздника и, конечно, подарков, стараются вести себя хорошо, чтобы Святой Николай не забыл о них и принес подарки.

Напомним, День Николая в старину всегда отмечали весело: устраивали гулянья, накрывали пышный стол, приглашали гостей. Это веселый праздник, поэтому 19 декабря нужно проводить в радости и веселье.