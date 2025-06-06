Вера Алентова попала в больницу и рассказала о своем здоровье.

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Вера Алентова попала в больницу / Коллаж Главред, фото РЕН ТВ, SHOT

Кратко:

Что случилось с Верой Алентовой

Что она сообщила о своем здоровье

Звезда советского кино Вера Алентова, которая недавно появилась на похоронах недавно умершей российской актрисы Ларисы Голубкиной, оказалась в больнице.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Shot, 83-летняя Вера Алентова госпитализирована в террористической Москве.

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Сообщается, что звезда советского кино "Москва слезам не верит" почувствовала недомогание — дискомфорт в области живота. Врачи, проведя обследование, обнаружили новообразование, которое было решено удалить. Операция прошла успешно.

Алентова / film.ru

Алентова временно утратила трудоспособность. Однако она сама была в состоянии прокомментировать свое состояние. "Жива и здорова, спасибо за внимание", - сообщила она.

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