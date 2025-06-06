Новообразование: звезда советского фильма оказалась на экстренной операции

Кратко:
- Что случилось с Верой Алентовой
- Что она сообщила о своем здоровье
Звезда советского кино Вера Алентова, которая недавно появилась на похоронах недавно умершей российской актрисы Ларисы Голубкиной, оказалась в больнице.
Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Shot, 83-летняя Вера Алентова госпитализирована в террористической Москве.
Сообщается, что звезда советского кино "Москва слезам не верит" почувствовала недомогание — дискомфорт в области живота. Врачи, проведя обследование, обнаружили новообразование, которое было решено удалить. Операция прошла успешно.
Алентова временно утратила трудоспособность. Однако она сама была в состоянии прокомментировать свое состояние. "Жива и здорова, спасибо за внимание", - сообщила она.
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Ранее Главред писал о том, что российская певица Татьяна Овсиенко, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, недавно удивила поклонников своим внешним видом.
Напомним, ранее Дмитрий Слоссер рассказал, делали ли пластические операции первые леди – Марина Порошенко и Елена Зеленская, а также улучшала ли свою внешность при помощи хирургического вмешательства Юлия Тимошенко.
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