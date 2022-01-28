Хирург рассказал, делали ли пластические операции первые леди Порошенко и Зеленская

Марина Порошенко и Елена Зеленская / коллаж Facebook

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал во время чата на Главреде, делали ли пластические операции первые леди – Марина Порошенко и Елена Зеленская.

По словам специалиста, на данный момент практически не существует женщин, которые не делали бы каких-либо манипуляций с лицом.

При этом Слоссер отметил, что к пластической хирургии относятся и "уколы красоты", то есть ботокс и филлеры.

"На данный момент женщин, которые вообще ничего себе не колют, практически не существует, каждая все равно что-то делает. Чаще всего колют гиалуронку. Так вот, если говорить об "уколах красоты", то, скорее всего, все делали", - сказал врач.

Что касается Марины Порошенко и Елены Зеленской, то Слоссер заявил, что не замечал, что делалась какая-либо пластическая операция.

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"Если же операция была, то, значит, она была сделана достаточно мастерски без наружных следов", - добавил хирург.

Как сообщал Главред, ранее пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал, делала ли Юлия Тимошенко пластические операции.

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