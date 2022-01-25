"Прекрасная работа": хирург оценил пластику лица Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко делала пластику лица, сказал Дмитрий Слоссер / Фото УНИАН

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал, делала ли украинский политик Юлия Тимошенко пластические операции.

По его словам, в Верховной Раде очень мало "нетронутых иглой и скальпелем депутатов".

"Все публичные люди, которые должны постоянно где-то выступать и быть на виду, вынуждены прибегать, как минимум, к "уколам красоты", а часто и к пластическим операциям", - сказал Слоссер во время чата на Главреде.

По словам пластического хирурга, политику всегда нужно быть на виду и выглядеть свежо. Особенно это касается женщин, которые хотят выглядеть молодо и красиво.

"Юлия Тимошенко – пример прекрасно сделанной работы: она выглядит привлекательно и хорошо", - отметил Слоссер.

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Как сообщал Главред, в прошлом году лидер Батькивщины Юлия Тимошенко шокировала переменами. Пластические хирурги и представители ее политсилы резко разошлись во мнении, в чем же секрет молодости Тимошенко.

Пластические хирурги говорили, что у Тимошенко исчезли морщины под глазами и подбородок. В то же время пресс-служба Батькивщины отрицала хирургическое вмешательство. Там заверили, что их лидер просто хорошо отдохнула.

Как выглядела Юлия Тимошенко до и после пластики, смотрите на видео:

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