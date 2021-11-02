Тимошенко попала в тройку лидеров в свежем президентском рейтинге, лидирует Зеленский

Тимошенко удалось потеснить Бойко с третьего места в президентском рейтинге / УНИАН

Социологическая группа Рейтинг опубликовала результаты нового исследования электоральных симпатий украинцев. В тройке лидеров президентского рейтинга оказались Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Последняя вытеснила с третьего места Юрия Бойко.

Таким образом, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины, то 25,1% избирателей проголосовали бы за Зеленского среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, сообщает группа Рейтинг.

Пятого президента Петра Порошенко поддержали бы 14,1% человек. За Юлию Тимошенко отдали бы свои голоса 10,1% украинцев.

Далее в списке с 9,5% оказался Юрий Бойко, с 7,3% Дмитрий Разумков, с 7,1% – Игорь Смешко, с 6,0% – Евгений Мураев, с 5,1% – Владимир Гройсман.

Свежий президентский рейтинг / ratinggroup.ua

Опрос проводился 21-23 октября. Выборочная совокупность опрошенных – 2500 респондентов.

Как сообщал Главред, согласно результатам соцопроса, проведенного Центром Разумкова, действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать среди возможных кандидатов на должность президента Украины. При этом он же возглавил и антирейтинг политиков, которых украинцы не хотят видеть на этой должности.