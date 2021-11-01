Зеленский "переплюнул" Порошенко в антирейтинге политиков, но за него все равно готовы голосовать - опрос

Украинцы определились, кого бы поддержали на выборах президента - Зеленского или Порошенко / коллаж УНИАН

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать среди возможных кандидатов на должность президента Украины. При этом он же возглавил и антирейтинг политиков, которых украинцы не хотят видеть на этой должности.

Как свидетельствует недавний соцопрос, проведенный Центром Разумкова, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский - за его готовы отдать голоса 18,7% всех опрошенных украинцев.

За лидера Европейской солидарности и пятого президента Петра Порошенко намерены проголосовать 12,7% опрошенных, за сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко — 6,2% респондентов. За бывшего спикера Верховной Рады Разумкова проголосовали бы 5,5%, а за Юлию Тимошенко — 5,0% опрошенных.

За кого голосовали бы украинцы на выборах президента / razumkov.org.ua

Интересно, что Зеленский с 31,6% лидирует и среди кандидатов на должность президента Украины, за которых украинцы не будут голосовать ни при каких обстоятельствах. На втором месте антирейтинга расположился Петр Порошенко (31,6%), на третьем - Виктор Медведчук (24,7%).

За кого украинцы не стали бы голосовать на выборах президента / razumkov.org.ua

Зеленский vs Порошенко - кого выберут украинцы

Если бы проходил второй тур президентских выборов и в него попали бы Зеленский и Порошенко, то 26,7% среди всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за действующего главу государства, а 21,3% — за его предшественника.

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Если представить эти данные в виде результата выборов (то есть в процентах среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором), то показатель Зеленского составил бы 55,6%, а Порошенко — 44,4%.

Кто победил бы на выборах - Зеленский или Порошенко / razumkov.org.ua

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

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Как сообщал Главред, если бы выборы президента состоялись в октябре, то за Зеленского проголосовали бы 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

На втором месте в рейтинге электоральных симпатий украинцев оказался лидер Европейской солидарности Петр Порошенко - за него готовы отдать свой голос 15,6% избирателей. На третьем месте оказалась лидер Батькивщины Юлия Тимошенко - ее поддерживают 12,2%.