Свежий президентский рейтинг: поддержка Зеленского заметно упала

У Владимира Зеленского заметно снизился рейтинг / president.gov.ua

Действующий глава государства Владимир Зеленский сохраняет лидерские позиции в рейтинге возможных кандидатов в президенты Украины, но по сравнению с весной-летом его поддержка снизилась.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то за Зеленского проголосовали бы 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября.

На втором месте в рейтинге электоральных симпатий украинцев оказался лидер Европейской солидарности Петр Порошенко - за него готовы отдать свой голос 15,6% избирателей. На третьем месте оказалась лидер Батькивщины Юлия Тимошенко - ее поддерживают 12,2%.

Далее в списке: сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко (9,4%), председатель партии Сила и честь Игорь Смешко (7,8%) и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков (7,1%).

За кого украинцы готовы голосовать на выборах президента / kiis.com.ua

Социологи отмечают, что рейтинг Зеленского заметно упал по сравнению с сентябрьским и майским опросами КМИС.

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Исследование проходило 15-18 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей) от 18 лет и старше.

Как сообщал Главред, согласно опросу КМИС, по состоянию на середину апреля за Зеленского готовы были голосовать 31,4% украинцев.