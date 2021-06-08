Первый тур выборов выиграл бы Зеленский, Порошенко отстает с большим отрывом - опрос / УНИАН

Если бы сейчас проходил первый тур выборов президента Украины, Владимир Зеленский получил бы более четверти голосов избирателей и опередил бы других вероятных кандидатов.

Согласно данным свежего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), за Владимира Зеленского в первом туре отдали бы свои голоса 21,8% респондентов, что составляет 27,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Электоральная поддержка у Петра Порошенка почти вдвое меньше – за него в первом туре готовы проголосовать 11,7% всех респондентов и 14,6% тех, кто определился с выбором.

На третьем месте в рейтинге электоральный симпатий Юлия Тимошенко – ей готовы подарить свои голоса 9,5% всех респондентов и 11,9% тех, кто определился с выбором.

Далее идет Игорь Смешко – 7,6% и 9,5% соответственно, и Юрий Бойко – 7,3% и 9,2% соответственно.

Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

В то же время более 50% респондентов не поддерживают идею баллотирования президента Владимира Зеленского на второй срок.

В частности, 37% респондентов поддерживают идею баллотирования на второй срок, не поддерживают - 54,5%.

Исследование проводил КМИС в период с 27 мая по 1 июня методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI). Было опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с квотным отбором, во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

Читайте такжеЗеленскому не доверяют более половины украинцев – опросВыборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Ранее в КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы: Оппозиционная платформа – За жизнь, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.