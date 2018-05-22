22 мая - какой праздник сегодня: чем помогает Святой Николай

22 мая 2018, 14:44

"Главред" выяснил приметы и традиции ко Дню Святого Николая.

Святой Николай. Икона

Большинство привыкло, что День Николая мы празднуем зимой – с подарками детям и чуть ли не с новогодней елкой. На самом деле День святого Николая в Украине и других православных странах отмечается два раза в год.

Когда праздник Николая Чудотворца?

Сначала День Николая отмечают 22 мая – в день прибытия его мощей в итальянский город Бари. А уже потом в день смерти святого – 19 декабря. Кроме того, 11 августа отмечается день его рождения. У всех этих праздников фиксированные даты, то есть они непереходящие.

Соответственно, есть Никола Вешний (то есть весенний) или Никола Летний, Никола Осенний и Никола Зимний.

Читайте также Троица-2018: какого числа и как отдыхаем

Еще святого иногда называют "Николой Мокрым", так как он является покровителем моряков и в целом всех путешествующих.

Почему праздников Николая два?

По легенде, один крестьянин застрял с тяжелым возом в грязи, да так, то сам вытащить не смог. В это время шел мимо нарядно одетый святой Касьян. Попросил у него мужик помощи, но тот обиделся, что его беспокоят из-за такой мелочи – ведь святой к Богу в рай спешит – и прошел себе мимо. Следом проходил святой Николай Угодник – и на просьбу мужика сразу подставил плечо, весь перемазался, но воз вытащить помог. И только потом пошел своей дорогой.

Читайте также Что нужно делать на Троицу-2018 и чего нельзя делать в этот день

За это Бог предписал славить святого Касьяна один раз в 4 года (день святого Касьяна отмечают только 29 февраля, то есть только в високосные годы), а Николая Угодника – дважды в год.

Что нельзя делать на Николая Чудотворца

В народе существует ряд запретов на Николая Чудотворца 22 мая:

  • нельзя в этот день брать в руки ножницы;
  • стричься – вытекает из предыдущего запрета;
  • отказывать в помощи любому, кто попросит – считается, что за отказ помочь семья будет 7 лет терпеть нищету и бедствия.

Также в старину старались до дня Святого Николая раздать все долги. Считалось, что если отметить праздник с долгами, то – весь год не будет финансовой удачи.

Николай Чудотворец 22 мая: традиции и приметы

На летнего Николу всегда старались одеться в новую праздничную одежду, дабы уважить святого.

В этот день можно работать по дому и по хозяйству. Более того, люди старались навести и порядок в доме именно сегодня, ведь святой не терпит беспорядка.

Так как святой Николай покровительствует влюбленным, то молодожены и те, кто собирался играть свадьбу, в этот день просят у святого защиты и помощи.

Приметы на святого Николая:

  • утренняя роса на Николая считается целебной, ею стараются умыться для красоты и здоровья, походить босиком по траве;
  • если идет дождь на Николая, то будет хороший урожай.

Икона Святой Николай Чудотворец - Религия в картинках

Святой Николай Чудотворец: молитва

Молитва Николаю Чудотворцу, изменяющая судьбу

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов Отче Николае! Миру всему источая многценное милости миро и неисчерпаемое чудес море, крепости духовные уставляеши, и я восхваляю тя любовцю, преблаженне Святителю Николае: ты же яко имея дерзновение ко Господу, отвсяких мя бед свободи, да зову ти: Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Ангела образом, земнаго суща естеством яви всея твари Создателя; благоплодную бо доброту души твоея провидев, преблаженне Николае, научи всех вопити тебе сице:

Радуйся, во одеяниях ангельских рожденный, якоже во плоти чист; радуйся, и водою и огнем крещеный, яко же во плоти свят. Радуйся, рождением своим родителей удививый; радуйся, силу душевную абие по рождестве явивый. Радуйся, саде земли обетования; радуйся, цвете Божественнаго саждения. Радуйся, лозо добродетельная винограда Христова; радуйся, древо чудоточное рая Иисусова. Радуйся, крине райского прозабения; радуйся, миро Христова благоухания. Радуйся, яко тобою отгонится рыдание; радуйся яко тобою приносится радование. Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, образе агнцев и пастырей; радуйся, святое очистилище нравов. Радуйся, добродетелей великих вместилище; радуйся, святыни чистое и честное жилище! Радуйся, светильнице всесветлый и вселюбимый; радуйся, свете златозарный и непорочный! Радуйся, достойный Ангелов собеседниче; радуйся, добрый человеков наставниче! Радуйся, правило веры благочестивыя; радуйся, образе кротости духовныя! Радуйся, яко тобою от страстей телесных избавляемся; радуйся, яко тобою слодостей духовных исполняемся! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, избавление от печали; радуйся, подаяние благодати. Радуйся, нечаемых зол прогонителю; радуйся, желаемых благих насадителю. Радуйся, скорый утешителю в беде сущих; радуйся, страшный наказателю обидящих. Радуйся, чудес пучина, Богом излиянная; радуйся, закона Христова скрижаль Богом писанная. Радуйся, крепкое подающих возведение; радуйся, право стоящих утверждение. Радуйся, яко тобою всякая лесть обнажается; радуйся, яко тобою всякая истина сбывается. Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, всяких исцелений источниче; радуйся, лютее страждущих помощниче! Радуйся, заре, сияющая в нощи греховной блуждающим; радуйся, росо неботочная в знои трудов сущим! Радуйся, подовая требующим благостроение; радуйся, уготовляяй просящим изобилие! Радуйся, многажды прошение предваряй; радуйся, старым сединам силу обновляй! Радуйся, многих заблуждений от пути истиннаго обличителю; радуйся, таин Божиих верный служителю. Радуйся, яко тобою зависть попираем; радуйся, яко тобою благонравное житие исправляем. Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, от убожества вечнаго изымали; радуйся, богатство нетленное подаваяй! Радуйся, брашно негиблющее алчущим правды; радуйся, питие неисчерпаемое жаждущим жизни! Радуйся, от мятежа и брани соблюдаяй; радуйся, от уз и пленения освобождаяй! Радуйся, преславней в бедах заступниче; радуйся, превеликий в напастях защитниче! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, озарение Трисолнечнаго света; радуйся, деннице незаходимого солнца! Радуйся, свече, Божественным пламенем возженная; радуйся, яко угасил еси бесовский пламень нечестия! Радуйся, молние, ереси пожигающая; радуйся, громе, устрашающий соблазняющих! Радуйся, истиннаго научителю разума; радуйся, таинственнаго изъявителю ума! Радуйся, яко тобою попрано поклонение твари; радуйся, яко тобою научимся поклонятися Творцу в Троице! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, всех добродетелей зерцало; радуйся, всех притекающих к тебе крепкое забрало! Радуйся, по Бозе и Богородице, все наше упование; радуйся, телес наших здравие и душ спасение! Радуйся, яко тобою от вечныя смерти освобождаемся; радуйся, яко тобою бесконечныя жизни сподобляемся! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

О, пресветлый и пречудный отче Николае, утешение всех скорбящих, нынешнее наше прими приношение, и от геенны избавитися нам Господа умоли, богоприятным твоим ходатайством, да с тобою Воспеваем: Аллилуйа, Аллилуйа, Аллилуйа, Аллилуйа!

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов Отче Николае! Миру всему источая многценное милости миро и неисчерпаемое чудес море, крепости духовные уставляеши, и я восхваляю тя любовцю, преблаженне Святителю Николае: ты же яко имея дерзновение ко Господу, от всяких мя бед освободи, да зову ти: Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Молитва Святителю Николаю Чудотворцу

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози ми, грешному и унылому, в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
праздник православие Святой Николай
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять