Хитрый пазл на внимательность: нужно найти кошку в стае летучих мышей за 5 секунд

Визуальный тест на IQ — это больше, чем просто интернет-развлечение. Эти головоломки — настоящая тренировка для мозга. Ранее Главред предлагал понять, что не так у женщины с продуктами: нужно найти три отличия за 17 секунд. Теперь же мы предлагаем решить новую задачу.
Посмотрите внимательно на картинку ниже. На ней вы увидите множество черных летучих мышей, ярко-красные рты и несколько тыкв. Но среди них прячется один хитрый маленький кот. Сможете ли вы его заметить?
Выполнить задание нужно за очень короткий срок - всего за 5 секунд.
Исследования показывают, что регулярное решение головоломок может улучшить кратковременную память, способность визуального сканирования и общую гибкость мозга.
Эта визуальная головоломка сложна тем, что нужно замечать крошечные несоответствия, формы, которые не совсем совпадают, и детали, которые наш мозг может слишком быстро упустить из виду.
Если вы нашли кота, у вас глаза как у ястреба. Если нет - не волнуйтесь. Прокрутите вниз, чтобы узнать правильный ответ.
Ранее Главред предлагал решить обманчиво простую головоломку - нужно найти среди множества очаровательных белых тюленей одну зефирку.
Если вы готовы еще раз проверить свои способности, то найдите спрятанного человека на картинке всего за пять секунд.
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Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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