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"Каждый день": фаворитка путиниста Киркорова высказалась о романе с ним

Элина Чигис
15 апреля 2025, 09:22
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Марго Овсянникова расхвалила путиниста.
Марго Овсянникова, Филипп Киркоров
Марго Овсянникова - связь с Филиппом Киркоровым / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марго Овсянникова

Вы узнаете:

  • Марго Овсянникова рассказала о Филиппе Киркорове
  • Певица поддерживает с ним только рабочие отношения

Российская певица Марго Овсянникова, которая родом из Донбасса, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала в каких она отношениях с певцом-путинистом Филиппом Киркоровым.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Овсянникова часто появляется на мероприятиях вместе с Киркоровым, они даже вместе ездили отдыхать. У поклонников уже давно появились подозрения, что между путинистами есть романтическая связь.

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Но, по словам предательницы, их отношения просто деловые и даже не дружеские, Марго многому учиться у Киркорова, поэтому очень уважает его.

Марго Овсянникова на связи с Киркоровым
Марго Овсянникова все время на связи с Киркоровым / фото: instagram.com, Марго Овсянникова

"Я научилась у Филиппа Киркорова тому, как нужно себя подавать. Я учусь у него продюсированию, каждый день учусь, впитываю каждое слово, действие, взгляд. Я внимаю абсолютно все", — сказала Овсянникова.

Овсянникова и Киркоров имеют общие песни
Овсянникова и Киркоров имеют общие песни / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Отметим, ранее СМИ сообщали, что Марго Овсянникова была эскортницей, а потом уже решили стать певицей, в чем ей помогает Киркоров. Также были слухи, что предательница платит путинисту за каждый выход на светские мероприятии вместе с ним.

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Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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