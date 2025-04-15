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"Где грань?": Маричка Падалко назвала трех звезд, которых не позовет на интервью

Анна Подгорная
15 апреля 2025, 01:30
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Падалко обосновала свою позицию.
Маричка Падалко
Маричка Падалко новости - ведущая высказалась про украинских звезд / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko

Кратко:

  • Маричка Падалко назвала украинских звезд, у которых не станет брать интервью
  • Журналистка раскрыла свою принципиальную позицию

Украинская ведущая и журналистка Маричка Падалко начала развивать свой видеопроект, в котором берет интервью у известных украинских личностей. Приглашенных гостей она выбирает с особой тщательностью. Более того - есть ряд знаменитостей, с которыми Падалко принципиально не хотела бы проводить интервью.

В беседе с "Ранком у великому місті" ведущая отметила, что для нее приглашение кого-то на интервью равносильно заявлению, что она поддерживает взгляды и убеждения гостя. Поэтому не может позволить себе брать интервью у тех, чья позиция неоднозначна и поддается сомнению в обществе. Например, в данный момент это касается певиц Веры Брежневой и Светланы Лободы, а также у скандальной блогерши Анны Алхим.

видео дня

"Я с собой веду внутреннюю дискуссию. Например, есть такой персонаж как Вера Брежнева, которая, как мы знаем, провела много лет своей жизни в российском шоу-бизнесе, но она сознательно выбрала Украину. Я была приятно поражена, когда увидела ее интервью у Рамины, но у меня есть вопрос: "Где та грань, когда мы прощаем что-то людям или нет?" - рассуждает Маричка Падалко.

Маричка Падалко
Маричка Падалко новости - ведущая высказалась про украинских звезд / facebook.com/@ranok.ictv.ua

Вера Брежнева и Светлана Лобода до начала полномасштабной войны были в стране-агрессоре звездами первого эшелона. И хоть после 24 февраля 2022 года они покинули рф и открыто поддерживают Украину, многие поддают сомнениям их убеждения.

Что же касается Анны Алхим, то она принципиально не отказывается от русского языка в публичном пространстве и продолжает потреблять российский контент (например, музыку), за что ее нередко критикуют в Сети.

Анна Алхим, Вера Брежнева, Светлана Лобода
Анна Алхим, Вера Брежнева и Светлана Лобода / коллаж: Главред, фото: t.me/alhim69, instagram.com/ververa, instagram.com/lobodaofficial

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Кто такая Маричка Падалко

Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

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шоу-бизнес Светлана Лобода Вера Брежнева Маричка Падалко новости шоу бизнеса
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