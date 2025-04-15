'Мы не получили главного': Залужный объяснил, почему Украина продолжает воевать

Благодаря борьбе ВСУ стали одними из самых современных в мире, а Украина стала важным геополитическим игроком, заявил Залужный.

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Залужный заявил, что Украина изменила природу современной войны / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Залужного:

Украина стала страной с самой современной армией

Безопасность Европы полностью зависит от Украины

Украине нужна победа, потому что мы не получили свободу, а лишь заплатили за нее сверхбольшую цену

Героическая борьба Украины привела к значительным военным достижениям. Украинским защитникам удалось не только остановить и разбить одного из самых мощных врагов в мире, но и изменить саму природу современной войны. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

"Три года назад у нас, у всех украинцев, был выбор - бороться или исчезнуть. Если не навсегда, то надолго. И тогда мы, уже все вместе, сделали свой выбор - бороться. И показали не только нашим врагам, но и всему миру, что мы не только народ, у которого есть собственная история, собственная культура, собственная религия, а мы действительно нация героев", - отметил он. видео дня

Залужный отметил, что именно благодаря этой героической борьбе Украина достигла впечатляющих результатов. Украинские Вооруженные силы стали одними из самых современных в мире, а само государство - не только субъектом международной политики, но и активным игроком на геополитической арене. По его словам, безопасность Европы теперь напрямую зависит от Украины.

"Наша борьба продолжается, несмотря на кровь, на смерть, цинизм, несмотря на поведение некоторых наших партнеров, мы продолжаем воевать. Мы воюем с верой в нашу победу", - сказал посол.

Залужный также отметил, что, к сожалению, главного - настоящей свободы - Украина еще не получила.

"Почему нам нужна победа? Потому что, к сожалению, мы не получили главного. Мы не получили свободу, мы лишь заплатили за нее сверхбольшую цену, о которой никогда не должны забыть", - добавил он.

Теперь, по словам Залужного, Украина снова стоит перед выбором - продолжить борьбу и остаться нацией героев, или предать память погибших, выбрав путь компромисса. Посол подчеркнул, что необходимо добиться такого положения вещей, когда никакие геополитические изменения не могут произойти без пользы для Украины, а зависимость от других стран должна быть минимальной.

"В нашей стране мы должны думать о том, что нация героев заслуживает не только уважения, но и лучшей жизни", - заявил посол.

Валерий Залужный / Главред - инфографика

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Также в Санкт-Петербурге спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретился с Владимиром Путиным. Во время пятичасовых переговоров стороны якобы достигли взаимопонимания. Уиткофф заявил, что Путин подчеркнул свою цель - прочный мир, а не временное перемирие.

Кроме этого, после российского ракетного удара по Сумах среди советников президента США Дональда Трампа возникли разногласия. Государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог советуют Трампу относиться скептически к стремлению России к миру, указывая на отсутствие настоящего интереса Путина к прекращению войны. А спецпредставитель Стивен Уиткофф, после встреч в Москве, считает, что Путин хочет заключить мир.

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Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

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