Металлургия остается одним из китов украинского экспорта, рынок ждет наш металл — Роман Анзин

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Война разрушила традиционный баланс в украинской металлургии. Доминирование экспорта и высокий спрос со стороны коммерческого строительства и крупных промышленных проектов уступили место ориентации на оборонные заказы и масштабное восстановление инфраструктуры. Как в этих условиях выживает и трансформируется украинская металлургия? Почему импорт становится одновременно и угрозой, и стимулом? Что может сделать государство для поддержки экспорта? Обо всём этом — в разговоре с Романом Анзиным, генеральным директором компании VARTIS, которая активно работает на рынке металлопроката даже во времена полномасштабной войны.

Роман, как война в Украине повлияла на рынок металлопроката? Какие основные изменения вы наблюдали за последние три года?

Война действительно всё перевернула с ног на голову. Если в 2021 году у нас была довольно предсказуемая ситуация: стабильный спрос, плановые проекты в строительстве и промышленности, то в 2022 году, после полномасштабного вторжения, почти все планы остановились. Компании "заморозили" строительство из-за рисков боевых действий, а логистика стала просто непредсказуемой. Разрушение инфраструктуры, блокада портов — всё это болезненно ударило по рынку. Но уже в 2023–2024 годах мы почувствовали определённое оживление. Строительные компании активизируются прежде всего там, где идёт реконструкция разрушенных объектов: дороги, мосты, жильё, социальные объекты. Существенно вырос спрос со стороны оборонного сектора, что также стабилизирует рынок. Однако структура спроса теперь совсем другая, чем была до войны. Если раньше большие объёмы металла шли в коммерческое жилое строительство или промышленность, то теперь основной "локомотив" — это инфраструктурные и оборонные проекты.

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Как повлияли блокада портов и разрушение инфраструктуры на рынок металлопроката? Как вы решаете логистические проблемы?

До полномасштабной войны 70–80% украинского металла отправлялось за границу морским путём. Когда порты заблокировали, логистические цепочки буквально сразу "рассыпались". Отрасли пришлось реагировать мгновенно: переориентировать транспортировку на западные границы, переходить на железнодорожный и автотранспорт. Конечно, всё это осложнилось ростом стоимости перевозок — местами на 20–25%. Мы же, как оператор в основном внутреннего рынка, начали развивать сеть металлоцентров на западе и в центре страны. Так мы диверсифицировали риски, связанные с военными действиями, и стали ближе к клиентам. Сейчас, к сожалению, нельзя полагаться на одну-две точки хранения или единственный логистический маршрут — нужно быть гибкими, чтобы в случае проблем быстро перестроиться.

Насколько сейчас рынок насыщен импортом? И что с этим можно сделать?

Сейчас, по моим оценкам, доля импорта на внутреннем рынке достигает 27–30%. В первую очередь продукция поступает из Турции, Китая и Индии, где часто лучшие или более дешёвые условия производства. Для Украины это вызов: наш металл становится менее конкурентоспособным по цене, особенно с учётом военных рисков и логистических сложностей. Как решить эту проблему? Необходимо инвестировать в модернизацию наших заводов, чтобы повысить качество металла и снизить себестоимость. Мы должны доказывать, что украинская продукция соответствует международным стандартам, получать необходимые сертификаты, бороться за репутацию украинской металлургии как действительно надёжного партнёра — того, кто выполняет обязательства несмотря ни на что.

Кто является основным конкурентом, кроме Турции?

Как я уже упоминал, Китай и Индия — это, пожалуй, наибольший вызов для украинских производителей. У них колоссальные внутренние и экспортные мощности, более дешёвые энергоресурсы, а порой и государственная поддержка. Благодаря этому они могут демпинговать цены, что негативно сказывается на мировом рынке: образуется перенасыщение продукцией, и стоимость металла падает. Дополнительно влияет и слабый спрос в Европейском Союзе. Тем не менее, наше преимущество — это качество, удобная логистика (когда она налажена), а также возможность быстрой поставки необходимых партий металлопроката. Поэтому украинским операторам рынка логично делать ставку на нишевые предложения и продукцию, соответствующую высоким стандартам. Это позволяет "отвоёвывать" свой сегмент даже на фоне общего снижения цен.

Импорт — это угроза или всё же стимул для развития рынка?

Я бы сказал, что импорт — одновременно и угроза, и стимул. Когда на внутренний рынок массово заходит дешёвый металл, наши производители теряют долю рынка, что бьёт по финансам и может привести к сокращениям и остановке производств. С другой стороны, импорт держит украинские компании в тонусе: чтобы конкурировать с зарубежными игроками, нужно становиться современнее, быстрее и гибче. Если всё это делать своевременно, в итоге выигрываем мы сами — как на внутреннем, так и на внешнем рынках. При этом во многих странах существуют механизмы защиты национального производителя, и нам также следует больше внимания уделять локализации. Определённая защита рынка — квоты, пошлины, лицензирование — зачастую необходима, чтобы дать украинской металлургии возможность развиваться. Главное — не перегнуть палку и не превратиться в "закрытую крепость".

Тарифные войны Трампа — что они значат для украинской металлургии?

Здесь ситуация двоякая. С одной стороны, США не являются крупнейшим импортером украинского металла, поэтому прямые убытки не критичны. Их доля в структуре украинского экспорта металла очень редко превышала 1%. С другой — когда Америка "закрывает двери" для Китая, Турции или Европы, эти производители начинают искать новые рынки сбыта. Возникает перенасыщение в других регионах и, соответственно, демпинг. Это снижает цены в мире в целом и осложняет экспорт украинской продукции. Тарифные войны часто приводят и к "зеркальным" санкциям: если одна страна вводит пошлины, другие отвечают тем же. Украине, которая в значительной степени зависит от экспорта металла, в такой ситуации нужно быть очень гибкой. Следует развивать глубокую переработку — предлагать готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, а не просто сырьё. В конечном итоге, это дополнительный стимул для модернизации и перехода к более высокотехнологичному производству, устойчивому к мировым ценовым колебаниям.

Украинская металлургия фактически начинает всё с нуля на европейском и азиатском рынках. Что должен сделать бизнес для успешной экспансии?

Прежде всего — модернизироваться. Это касается как производственных линий, так и управленческих подходов. Западные и азиатские заказчики очень внимательно относятся к сертификации, экологическим стандартам, стабильности поставок. Уже недостаточно просто заявить, что "у нас качественная сталь" — это нужно подтверждать соответствующими документами, регулярными аудитами, репутацией на рынке. Также стоит ориентироваться на продукцию с большей добавленной стоимостью. Это могут быть конструкции, готовые к монтажу на строительных или промышленных объектах, рулоны с дополнительным покрытием и прочее. Когда мы предлагаем готовое решение, а не просто сырьё или полуфабрикат, мы можем не только больше заработать, но и закрепиться на рынке надолго. И третий момент — маркетинг и репутация. Сейчас в мире особенно ценятся надёжность поставок, стабильность качества, прозрачные контракты. В условиях растущей неопределённости надёжность становится серьёзным конкурентным преимуществом. Если компания показывает, что с ней удобно работать, что она соблюдает сроки и предлагает конкурентную цену, клиент с радостью продолжит сотрудничество.

А что должна делать государство для поддержки? Мы часто слышим о защите национального производителя, а как насчёт поддержки экспортёра?

Государство должно обеспечить чёткие и понятные условия работы. В частности, это налоговые стимулы для тех, кто инвестирует в производство, а также экспортное финансирование и страхование рисков. Если посмотреть на успешные примеры в Европе или Азии, то видно, что там власти активно помогают своим национальным производителям выходить на внешние рынки — в том числе с помощью кредитно-экспортных инструментов. Также важна инфраструктура: восстановление портов и железных дорог, строительство качественных автотрасс, организация транзита через западные границы. Бизнес не сможет эффективно транспортировать металл без нормальных логистических коридоров. И, конечно, дипломатические усилия: соглашения с другими странами о снятии барьеров, о взаимных квотах, о технических стандартах. Украинские экспортёры должны понимать, что они не брошены, а имеют надёжный тыл в лице государства.

Интеграция в ЕС: какие ключевые вызовы вы видите? И есть ли у Украины шанс закрепиться там?

Безусловно, есть. Очень важно, что этот процесс уже запущен. Украинский металл уже используется в европейских проектах, и спрос на него сохранится, особенно если мы подтянем экологические и технические стандарты. Однако стоит понимать, что ЕС очень строго следит за выбросами CO₂, производственной эффективностью, условиями труда, антикоррупционными мерами — и всё это влияет на квоты и пошлины. Поэтому крайне важно иметь прозрачные "правила игры" внутри страны: понятную судебную систему, чёткую антикоррупционную политику, прозрачный контроль за соблюдением экологических норм. Если мы всё это реализуем — наши перспективы будут более чем позитивными. Европа готова потреблять украинский металл, ведь исторически мы были одним из крупнейших поставщиков, и у нас есть сильный инженерный потенциал. Но при этом мы должны понимать: рынок ЕС сейчас слабеет — и это, к сожалению, долгосрочная тенденция.

Готов ли бизнес к налоговым изменениям? Чего вы ожидаете от налоговой и монетарной политики в ближайшее время?

Я считаю, что бизнес готов к корректным и предсказуемым изменениям. Во время войны понятно, что государство может повышать налоги для поддержки армии и восстановления страны. Но ключевое слово здесь — "предсказуемых". Если сегодня налог на прибыль составляет 18%, а завтра внезапно — уже 30%, без предупреждения и переходного периода, компании просто не успеют адаптироваться.

Вы не раз упоминали потенциал металлургии как драйвера экономики. Как это возможно в текущих условиях?

Металлургия остаётся одним из "китов" украинского экспорта — у нас есть хорошая история, технологическая база и квалифицированные кадры. Даже после тяжёлых ударов войны многие предприятия не остановились, а те, что восстанавливаются, стараются делать это более современно. Если наладить стабильное производство качественного металла, инвестировать в глубокую переработку и экспорт готовой продукции, можно довольно быстро принести в страну серьёзные валютные поступления. Даже в 2024 году более 50% металлопродукции ушло на экспорт. Это значит, что рынок ждёт наш металл — и мы обязаны этим воспользоваться. Если государство подставит плечо, обеспечит прозрачные правила и поддержит модернизацию, мы сможем не только восстановиться, но и превзойти довоенные показатели. А это — новые рабочие места, налоги и стремительный рост всей экономики.

Также для этого важно контролировать инфляцию и курс валюты. Если за полгода гривна может "просесть" или "взлететь" на 30%, то планировать закупку сырья, оплату логистики и экспорт практически невозможно. Поэтому монетарная политика должна быть такой, чтобы бизнес имел предсказуемый горизонт планирования. Плюс нужны стимулы для тех, кто строит новые цеха, внедряет энергоэффективные и "зелёные" технологии. Это выгодно и для государства, и для производителей в долгосрочной перспективе.

Как компания VARTIS адаптировалась к условиям войны? Какие шаги вы предприняли, чтобы обеспечить стабильность бизнеса?

Наверное, самое важное — мы выбрали стратегию максимальной гибкости. Когда всё вокруг хаотично меняется — от курса гривны до ситуации с безопасностью — нужно уметь быстро "переключаться". Во-первых, мы не стали массово увольнять людей, а вместо этого оптимизировали управленческие расходы: пересмотрели бизнес-процессы, сократили непрофильные статьи затрат. Во-вторых, мы за короткое время построили новую логистику, заключили договоры с альтернативными поставщиками и начали самостоятельно экспортировать отдельные виды продукции через западные границы. И наконец, мы инвестировали в открытие новых центров хранения и продажи металлопроката — в том числе в западных областях, где было относительно безопаснее. Это позволило держать стратегический запас металла ближе к потребителю и оперативно реагировать на любые перебои. Таким образом мы удержались на плаву и даже расширили свою географию — не только в Украине, но и в европейских странах, где у нас теперь есть представительства и стабильный пул клиентов.

Мы также продолжили развивать и модернизировать собственное производство, чтобы обеспечить уверенный контроль качества и стабильность поставок. С учётом роста доли электронной коммерции в Украине, покупатели металлопроката тоже не остались в стороне от этого тренда. Поэтому в рамках развития омниканальных продаж мы активно развиваем и усиливаем сервисы покупки металлопроката и сопутствующих товаров в интернет-магазине.

Сколько вы открыли новых центров, и почему пошли на такой риск в непростые времена?

За последние два года мы открыли более 10 новых металлоцентров в разных регионах Украины, расширили и модернизировали существующие комплектационные склады. В условиях военного времени это действительно риск, но он был оправдан. В старой модели, когда вся логистика была "завязана" на несколько точек хранения и порты на юге, мы бы не выжили. Новые локации и эффективные логистические цепочки позволяют доставлять металл туда, где он реально нужен: на запад, где сосредоточено много производств, и в центральные области, где идёт восстановление. Это даёт покупателям уверенность, что мы рядом и работаем без задержек.

Чувствуете ли вы кадровый голод? Как привлекаете людей на работу?

Безусловно, дефицит кадров ощущается, особенно среди технических специалистов и инженеров. Многие люди уехали или были мобилизованы. Мы активно инвестируем во внутренние программы переквалификации. Активно привлекаем к работе женщин и работников старшего возраста — технологический уровень нашей компании это позволяет. Мы работаем над автоматизацией процессов и внедрением новейших технологий в ключевые сферы деятельности компании. Но в долгосрочной перспективе государству всё равно придётся обратить больше внимания на демографическую и миграционную политику. Нехватка рабочей силы будет долгосрочной проблемой для Украины. Даже после окончания боевых действий кадровый дефицит быстро не исчезнет.

Какие уроки вы извлекли из войны в контексте управления компанией в чрезвычайных условиях?

Первый и главный урок — быть готовыми к внезапным изменениям и уметь быстро принимать решения. Нельзя рассчитывать на то, что "завтра будет так же, как вчера". Второй — ценность команды. Когда наступают критические моменты, именно люди в твоей компании поднимают бизнес на новый уровень или, наоборот, всё рушится. Поэтому важно беречь команду, мотивировать её, инвестировать в обучение и развитие. Третий — диверсификация. Зависимость от одного клиента, одного сегмента рынка, одного логистического маршрута во время войны — это слишком рискованно. Мы стараемся распределять ресурсы так, чтобы в любой момент можно было переключиться с одного направления на другое, с одной схемы поставки на другую.

В своё время вы занимались "фруктовым" бизнесом, а теперь успешно управляете металлургическим трейдером. Как удалось так органично перейти из одной сферы в другую?

На самом деле между разными сферами много общего — это грамотная логистика, работа с людьми, управление финансами и менеджмент в целом. В "фруктовом" бизнесе я понял, что любую проблему можно решить, если у тебя есть хорошая команда и правильно выстроенные процессы. В металлургии работают те же принципы, хотя сам продукт совершенно иной. Конечно, в металлопрокате есть множество технических нюансов, которые нужно понимать. Но если ты окружён специалистами, ты быстро вникаешь во все особенности. Самое главное — иметь стратегию, понимание, как взаимодействовать с рынком, и умело координировать работу компании. Всё остальное приходит в процессе. В целом для западной управленческой культуры, где за жизнь топ-менеджер может успеть поруководить и металлургическим заводом, и страховым бизнесом, и футбольным клубом, управление — это вполне универсальное искусство.

Роман Анзин — генеральный директор компании VARTIS, более 10 лет опыта корпоративного управления. VARTIS — украинский оператор рынка металлопроката, ведущий украинский металлотрейдер.

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