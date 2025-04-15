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От "понеділка" до "неділі" - как образовались названия дней недели: ответ учителя

Алёна Воронина
15 апреля 2025, 04:35
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Не всем известно, откуда именно пошли названия дней недели и какое значение в них зашифровано.
Украинский язык, Светлана Чернышева
Как образовались названия дней недели/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Откуда пошли украинские названия дней недели
  • Какое значение когда-то придавали этим дням наши предки

Все знают, как на украинском языке называются все семь дней недели. Однако не всем известно, откуда именно пошли такие названия и как они образовались.

Об их происхождении рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Я сейчас вам расскажу кое-что интересное о названиях дней недели. "Понеділок" - от сочетания двух слов "по неділі", то есть это первый день после "неділі". "Вівторок" - от древнеславянского "вторий", то есть "другий", - пояснила учительница.

"Середа" - средний день недели, если брать только рабочие дни "понеділок-вівторок". "Четвер" от "четвертий", "п'ятниця" от "п'ятий".

"А вот названия "субота" и "неділя" очень интересные. "Субота" это религиозное название, оно имеет религиозное происхождение от еврейского "шабат" - "субота". "Шабат" - день отдыха. А "неділя" от "не діяти", то есть "не робити ніякого діла". И еще очень интересно. 7 марта 321 года римский император Константин Великий издал указ, где приказал в "неділю" ничего не делать. То есть "неліля" стала выходным днем. А еще очень интересно, что люди считали "неділю" особым днем, потому что в этот день выплачивали зарплату", - рассказала учитель.

Смотрите видео с объяснением, как образовались названия дней недели:

Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.

Также ранее учительница объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.

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Кто такая Светлана Чернышева?

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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украинский язык Светлана Чернышева
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