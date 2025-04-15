Исцелит душу и наполнит любовью: очень сильная молитва на Пасху

Молитва - именно то, что надо говорить утром в Пасху.

https://glavred.info/life/iscelit-dushu-i-napolnit-lyubovyu-ochen-silnaya-molitva-na-pashu-10655990.html Ссылка скопирована

Какую молитву лучше всего произносить на Пасху / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие молитвы выбрать на Пасху

Как молиться за мир и здоровье

Пасха - особый день, когда молитва имеет большую силу. Поэтому нужно понимать, какие слова надо говорить на Пасху, чтобы получить Божье благословение.

Главред узнал, какую молитву читать на Пасху верующим Православной церкви Украины за мир, родных и близких, здоровье и на удачу.

видео дня

Молитва за мир в Украине

Господи Боже Всемогущий,

Мы молим Тебя о мире и спокойствии для нашей земли Украины.

Защити всех, кто страдает, поддержи тех, кто потерял родных и дом.

Дай мудрости руководителям, согласия народам, и пусть сердце каждого наполнится любовью, а не враждой.

Благослови нас миром, который даешь только Ты.

Аминь.

Молитва за родных и близких

Господи Иисусе Христе, Воскресший из мертвых,

Умоляю Тебя в день светлой Пасхи:

благослови моих родных, близких и друзей.

Даруй им здоровье телесное, мир в сердце и радость в душе.

Сохрани их от всякого зла, направь их шаги на дорогу добра.

Пусть Твоя любовь будет с ними во все дни жизни.

Защити их под Твоим святым покровом и не оставляй в час испытаний.

Аминь.

Молитва за здоровье

Господи Иисусе Христе, Врачу душ и тел,

В этот святой день Твоего Воскресения умоляем Тебя:

исцели немощных, укрепи слабых, даруй силу тем, кто ухаживает за больными.

Благослови врачей и всех, кто служит жизни.

Пусть Твоя благодать сойдет на нас и принесет здоровье и мир в сердце.

Аминь.

Молитва на удачу

Господи, Источник всех благ,

Благослови мой путь, мои дела, мои начинания.

Даруй мне понимание, терпение и правильные решения.

Веди меня дорогами правды, и пусть Твоя рука всегда будет со мной.

Помоги мне не потерять веру в трудностях и радоваться каждому дню.

Аминь.

Читайте также:

Что такое Православная церковь Украины? Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред