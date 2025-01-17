Мощная молитва сотворит настоящее чудо: как правильно молиться за воинов Украины

Какую молитву читать для защиты воина на войне - какая молитва для военных самая лучшая.

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Кому молиться за воинов / Коллаж: Главред, фото: Facebook/Orthodox.in.Ukraine

Вы узнаете:

Как правильно молиться за воинов

Какая молитва действительно поможет

Молитва за Победу Украины над агрессором

Всесильный Господи, услышь молитвы детей Твоих, воззри во время тяжелых испытаний на государство наше – Украину!

Благослови и укрепи воинов наших, власть, правительство и весь народ наш, которые противостоят коварному русскому агрессору на земле, на море и в воздухе.

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Правдолюбивый Господи, не дай врагам уничтожить государство, народ и святыни наши.

Умоляем Тебя, даруй нам с именем Твоим победу и справедливый мир приблизительно. Пошли грозного руководителя небесного воинства Твоего – архистратига Михаила, на помощь мужественным защитникам нашим, чтобы дьявольские замыслы агрессора разрушили они и уберегли нашу Родину-Украину.

Ибо есть твое, чтобы миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу посылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и постоянно и во веки веков.

Аминь!

Молитва за Воинов и тех, кто страдает из-за войны

Боже Великий, Боже Всесильный!

Мы, грешные дети Твои, в повиновении сердец наших приходим к Тебе и преклоняем головы наши.

Отче! Прости вины наши и вины отцов, дедов и прадедов наших. Прими ныне, молим Тебя, искреннюю молитву нашу и благодарность нашу за безграничное милосердие Твое к нам.

Выслушай наши молитвы и прими мольбы наших сердец. Благослови нашу Родину Украину, победу над врагом, судьбу и счастье ей дай. Премилостивый Господи, всем, кто прибегает к Тебе с мольбой, подай милость Твою.

Умоляем Тебя, Боже, за Воинов и Защитников, за братьев и сестер наших, за вдовиц, за сирот, за калик и немощных, за тех, кто в оккупации и плену, за тех, кто в трудных жизненных обстоятельствах, за беженцев и за всех тех, кто Твоего милосердия и помощи Твоей нуждаются.

Соедини нас всех в единую великую Христову семью, чтобы все люди Украины нашим единством и победами славили величественное имя Твое всегда, и ныне, и постоянно, и во веки веков.

Аминь!

Как молиться за Воина великомученику Георгию Победоносцу

Святой, славный и всехвальный великомученику Георгий!

В храме твоем и перед иконой твоей святой поклоняется человек.

Умоляем от своего милостыню Бога, так милостиво услышит нас, просящих его милостыню, и не оставит вся наша во спасение и житию нужна просьба, и дарит нашей стране Победу.

Молим тебя, Святой Победоносец, укрепи данной тебе благодатью в бранях православное воинство, разрушь силы восстающих врагов, так постыдятся и постыдятся, и дерзость их так сломается.

И мы имеем божественную помощь, и скорби и обстоятельства сущим, многомощное яви свое покровительство.

Умоли Господа Бога избавить нас от вечного мучения, так прославляем Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое исповедуем покровительство ныне, и постоянно, и во веки веков.

Аминь!

Молитва-оберег для Воина-мужа, которую читают к Богородице

О, Пречистая Дева, Матерь Господа Всевышних сил, Неба и земли!

Прими мою, рабы Божией (имя) молитву за человека моего, и защити нас, недостойных рабов Твоих, и вознеси молитвы наши к Престолу Богу и Сыну Твоему, чтобы милостив ко лжи нашим и послал благодать Свою к уважающим Всечестное имя Твое и с верой и любовью кланяется благовестной иконе Твоей.

Будь милосерден к рабу Божию (имя) и защити его своей силой! Ибо молюсь о Тебе, Пречистая и непорочная Дева, как ко всемогущей заступнице и виновнице спасения нашего!

Сохрани соборность земли нашей Украинской, покрой нас святым Твоим омофором от посягательства злых нечистых сил и всякого супостата, да будет в стране нашей истина Господня, и да сохранится в народе нашем святодедский язык и обычаи.

Аминь!

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Что такое Православная церковь Украины? Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

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