"Моей инициативы не было" : глава Сумской ОВА отреагировал на обвинения

Вы узнаете:
- Что ответил на обвинения Владимир Артюх
- В чем обвиняют Артюха
Глава Сумской ОВА Владимир Артюх "не был инициатором награждения 117 бригады ТрО", которое должно было состояться в помещении конгресс-центра в момент российского удара баллистическими ракетами по городу. Об этом он заявил в телефонном разговоре изданию "Суспільне Суми".
"Моей инициативы там не было. Я был приглашен", - отметил он.видео дня
В то же время чиновник не назвал того, кто его пригласил.
"Это уже другая тема", - ответил глава ОВА.
Журналисты также обращались за комментарием к 117 бригаде ТрО и к СБУ, но ответа не было.
Отметим, ранее городской голова Конотопа Сумской области Артем Семенихин опубликовал обращение, в котором рассказал о ситуации, произошедшей в день обстрела. В частности, он заявил, что трагедия в Сумах в результате ракетного удара РФ произошла по вине Владимира Артюха, который якобы организовал собрание военных 117 бригады для награждения.
Удар РФ по Сумам - последние новости по теме
Как сообщал Главред, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.
Напомним, в ЕС жестко отреагировали на российский удар по Сумам. Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил возмущение "преступной ракетной атакой России".
Ранее у Трампа отреагировали на российский удар по Сумам. Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец войне в Украине, отметил Кит Келлог.
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Кто такой Владимир Артюх?
Владимир Николаевич Артюх (8 мая 1958, Благовещенск, Амурская область) - украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. С 12 апреля 2023 года кандидат военных наук. Председатель Сумской ОГА и является полным кавалером ордена "За заслуги", пишет Википедия.
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