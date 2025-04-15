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"Моей инициативы не было" : глава Сумской ОВА отреагировал на обвинения

Виталий Кирсанов
15 апреля 2025, 00:07
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Ранее городской голова Конотопа набросился с обвинениями на главу Сумской ОВА.
Глава Сумской ОВА отреагировал на обвинения
Глава Сумской ОВА отреагировал на обвинения / коллаж: Главред, фото: Сумська ОВА, скриншот

Вы узнаете:

  • Что ответил на обвинения Владимир Артюх
  • В чем обвиняют Артюха

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх "не был инициатором награждения 117 бригады ТрО", которое должно было состояться в помещении конгресс-центра в момент российского удара баллистическими ракетами по городу. Об этом он заявил в телефонном разговоре изданию "Суспільне Суми".

"Моей инициативы там не было. Я был приглашен", - отметил он.

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В то же время чиновник не назвал того, кто его пригласил.

"Это уже другая тема", - ответил глава ОВА.

Журналисты также обращались за комментарием к 117 бригаде ТрО и к СБУ, но ответа не было.

Отметим, ранее городской голова Конотопа Сумской области Артем Семенихин опубликовал обращение, в котором рассказал о ситуации, произошедшей в день обстрела. В частности, он заявил, что трагедия в Сумах в результате ракетного удара РФ произошла по вине Владимира Артюха, который якобы организовал собрание военных 117 бригады для награждения.

Удар РФ по Сумам - последние новости по теме

Как сообщал Главред, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.

Напомним, в ЕС жестко отреагировали на российский удар по Сумам. Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил возмущение "преступной ракетной атакой России".

Ранее у Трампа отреагировали на российский удар по Сумам. Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец войне в Украине, отметил Кит Келлог.

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Кто такой Владимир Артюх?

Владимир Николаевич Артюх (8 мая 1958, Благовещенск, Амурская область) - украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. С 12 апреля 2023 года кандидат военных наук. Председатель Сумской ОГА и является полным кавалером ордена "За заслуги", пишет Википедия.

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