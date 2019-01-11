Оберег на целый год и прибавка в кошелек: веселые и прикольные щедривки для взрослых и детей

Главред собрал самые красивые и оригинальные щедривки под Старый Новый год 2019.
13 января отмечается Щедрый вечер – или, как его еще называют, Щедрец.
По церковному календарю 13 января почитают память богослова и святого Василия Кесарийского. Так что еще одно название праздника – Васильев вечер.
Это канун Старого Нового года, который в свою очередь празднуется 14 января. В этот вечер хозяева накрывали богатый, щедрый стол – непременно с мясными кушаньями и чтоб всего было вдосталь. Многие в этот вечер устраивали гадание на варениках (по попавшейся начинке судили о том, каким будет предстоящий год). А молодежь ходила щедровать.
Читайте такжеНовогодние праздники 2019: что еще осталось отпраздноватьГлавред уже разобрался, какого числа колядуют, а когда щедруют и посевают в 2019 году. При этом в некоторых регионах этот вечер называют "Васильева коляда" – то есть особо не разделяют колядки и щедривки. Ранее мы собрали самые заводные и легкозапоминающиеся колядки на Рождество 2019 на русском для детей и взрослых и, конечно же, на украинском – Колядки 2019: найкращі пісні для дітей і дорослих.
За щедрование полагается и щедрая награда – деньгами и/или сладостями.
Тех, кто пытался отлынивать от расплаты или скупиться – ждала специальная щедривка-"кара":
Уж дай им, Свароже,
По спине и по роже.
Разрази их, Перун-батюшка!
Пустой им мешок, дырявый горшок!
В сегодняшнем материале Главред предлагает подборку самых красивых и оригинальных щедривок на русском языке.
Щедривки для взрослых
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте.
Щедрый вечер, ой добрый вечер.
Не дашь мне ватрушки –
Получишь по макушке!
Не дашь пирога –
Уведу корову за рога.
***
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Прилетел сокол,
Сел на оконце,
Кроил суконце.
А остаточки хозяевам на шапочки,
А обрезочки да на поясочки,
Здравствуйте, с праздником!
***
Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И в подпечку котят!
Щедривки для детей
Щедрик-Ведрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
***
Маленький хлопчик
Сел на снопчик.
В дудочку играет,
Колядку потешает.
Щедрик-Ведрик,
Дай вареник,
Ложечку кашки,
Кольцо колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей.
***
Щедрик добрый, я не хуже
Дайте блина, который больше!
Что щедрушка – то пончик,
Что щедрик – то вареник.
Прикольные щедривки
Щедрую, щедрую!
Колбасу чую, колбасы нету –
давайте конфеты.
***
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Что ты тетка, наварила,
Что ты тетка, напекла?
Неси скорей до окна.
Не щипай, не ломай,
А по целому давай.
***
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам,
Хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом
Со всем родом!