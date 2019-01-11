Оберег на целый год и прибавка в кошелек: веселые и прикольные щедривки для взрослых и детей

11 января 2019, 09:13

Главред собрал самые красивые и оригинальные щедривки под Старый Новый год 2019.

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Как и когда правильно щедровать в 2019 / Kolobok.ua

13 января отмечается Щедрый вечер – или, как его еще называют, Щедрец.

По церковному календарю 13 января почитают память богослова и святого Василия Кесарийского. Так что еще одно название праздника – Васильев вечер.

Это канун Старого Нового года, который в свою очередь празднуется 14 января. В этот вечер хозяева накрывали богатый, щедрый стол – непременно с мясными кушаньями и чтоб всего было вдосталь. Многие в этот вечер устраивали гадание на варениках (по попавшейся начинке судили о том, каким будет предстоящий год). А молодежь ходила щедровать.

Читайте такжеНовогодние праздники 2019: что еще осталось отпраздноватьГлавред уже разобрался, какого числа колядуют, а когда щедруют и посевают в 2019 году. При этом в некоторых регионах этот вечер называют "Васильева коляда"  – то есть особо не разделяют колядки и щедривки. Ранее мы собрали самые заводные и легкозапоминающиеся колядки на Рождество 2019 на русском для детей и взрослых и, конечно же, на украинском – Колядки 2019: найкращі пісні для дітей і дорослих.

За щедрование полагается и щедрая награда – деньгами и/или сладостями. 

Тех, кто пытался отлынивать от расплаты или скупиться – ждала специальная щедривка-"кара":

Уж дай им, Свароже,

По спине и по роже.

Разрази их, Перун-батюшка!

Пустой им мешок, дырявый горшок!

В сегодняшнем материале Главред предлагает подборку самых красивых и оригинальных щедривок на русском языке.

Щедривки для взрослых

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, ой добрый вечер.

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога.

***

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Прилетел сокол,

Сел на оконце,

Кроил суконце.

А остаточки хозяевам на шапочки,

А обрезочки да на поясочки,

Здравствуйте, с праздником!

***

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

Щедривки для детей

Щедрик-Ведрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

***

Маленький хлопчик

Сел на снопчик.

В дудочку играет,

Колядку потешает.

Щедрик-Ведрик,

Дай вареник,

Ложечку кашки,

Кольцо колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей.

***

Щедрик добрый, я не хуже

Дайте блина, который больше!

Что щедрушка – то пончик,

Что щедрик – то вареник.

Прикольные щедривки

Щедрую, щедрую!

Колбасу чую, колбасы нету –

давайте конфеты.

***

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Что ты тетка, наварила,

Что ты тетка, напекла?

Неси скорей до окна.

Не щипай, не ломай,

А по целому давай.

***

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

Хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом

Со всем родом!

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