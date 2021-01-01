Когда колядуют, щедруют и посевают в Украине в 2021 году / Рixabay

Сначала на улицах появляются колядники. На смену колядкам приходят щедривки. И подводят итог рождественским праздникам парни с мешком зерна – когда посевают (засевают) дома добрым людям.

Сами традиции колядовать, щедровать и посевать – не церковные. Но они настолько глубоко укоренились в народном сознании славянских народов, что сегодня щедрики и колядки исполняют и церковные хоры. Это добрые традиции и обряды, без которых немыслимы Рождество и Старый Новый год в Украине, России и Беларуси.

Когда посевают в 2021 в Украине, какого числа щедруют и когда идти колядовать в 2021 году – выяснил Главред. Заодно мы узнали, какими крупами нельзя посевать и собрали лучшие щедривки и колядки.

Когда колядуют в 2021 в Украине

Колядовать начинают в Рождественский Сочельник (Святвечір) и продолжают в сам праздник – то есть с вечера 6 января и всё 7-е число.

Читайте такжеСочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на столСчитается, что колядки приносят в дом благополучие, достаток и здоровье. В благодарность хозяева одаривают колядников деньгами и сладкими вкусностями.

На востоке Украины колядовать ходят с рогатым "фонарем" из решета: внутрь решета вставляют свечу, а внешне крепят к нему рога и украшают фольгой и лентами в форме звезды.

На западе решето заменяет вертеп во главе со Звездарем. В компанию к себе он берет черта, ангела, ирода, волхвов, пастухов, смерть, царя, вола и осла.

Какого числа щедруют в 2021 году

Щедровать принято на Старый Новый год или в свято Маланки и Василя, как его называют в Украине. Это праздник 13 января.

Читайте такжеКакие праздники и как отмечает Украина в День Василя 2021Молодежь ходить по дворам и желает хозяевам всяких щедрот: и богатства, и здоровья, и удачи в наступившем году. За это часть щедрот (денег и сладостей) перепадает и им самим.

Примечательно, что Меланьей (Маланкой) традиционно переодевается парень, а компанию ему составляют неженатые парни. Девушки вечером 13 января щедровать еще ходят – а вот утром 14 января на посевание их уже не берут: считается, что девицы посеять могут лишь ссоры и бедность.

Когда посевают в 2021 году в Украине

Повторим, что посевают (засевают) в свято Василя 14 января – только утром и только мальчишки до 14 лет.

Читайте такжеКакого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в прорубь и идти за водоюСам святой Василий – покровитель земледелия, так что неудивительно, что именно в его праздник желают: "Сію-сію-посіваю, з Новим роком вас вітаю!". За это посевальников благодарят сладостями, а зерно, которым они "засеяли" не выметают до самого заката.

Посевать, по традиции, принято в теплых рукавицах – любым цельным зерном (чаще всего пшеницей, ячменем и рожью, иногда даже гречкой), кроме гороха, проса и пшена (считается, что это к слезам в доме).

А еще щедровать и посевать принято на Крещение 18 января (это третий рождественский праздник).