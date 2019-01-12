Как сделать тесто на вареники: простые рецепты

Главред собрал простые рецепты теста на вареники / Скриншот видео с youtube.com

Вареники: что это за блюдо

Предок украинского традиционного блюда вареники — дюш-вар — турецкие вареные пирожки с начинкой, которые готовили на основе кислого молока, их главной начинкой было мясо.

Название дюш-вар изменилось, был изменен рецепт блюда. Сначала дюш-вар стали называть "вара-ники", а позже появилось слово "вареники". Корень слова — вар — говорит о том, что блюдо нужно варить.

На западе Украины вареники называют пирогами, хотя их варят, как и в остальной части нашей страны. Традиционно вареники готовят из пшеничной, гречневой или ржаной муки на воде, молоке или сыворотке.

Бывают сладкие и соленые начинки для вареников: вареники готовят с картофелем, капустой, грибами, с творогом, перетертым с сахаром, а также с фруктами.

Главред решил посоветовать, как приготовить тесто на вареники, и собрал простые рецепты.

Тесто на вареники

Вареники на кефире с содой

Ингредиенты, которые нужны для того, чтобы приготовить тесто на вареники: 3 стакана муки, 1 стакан кефира, 1 яйцо, половина чайной ложки соды.

Как приготовить тесто на вареники

Вылейте кефир в кастрюлю, добавьте к нему соду и соль. Когда сода погасится, всыпьте муку и тщательно вымесите тесто (готовое тесто не должно приставать к рукам).

Читайте такжеКак приготовить кролика: простые рецептыОставьте тесто одохнуть на полчаса, а потом снова вымесите. Раскатайте тесто в тонкий лист, возьмите стакан и выдавите им кружочки, которые и станут основой для вареников.

Возьмите начинку, положите в центр вареников, заклейте тесто и варите до готовности (вареники нужно бросать в кипящую подсоленную воду).

Вареники на воде или молоке

Ингредиенты, которые нужны для того, чтобы приготовить тесто на вареники: 100 миллилитров воды или молока, 1 неполная чайная ложка соли, 2 стакана муки, 1 яйцо.

Как приготовить тесто на вареники

Вылейте воду или молоко в кастрюлю, вбейте в жидкость сырое яйцо, добавьте соль и тщательно взбейте ингредиенты. Просейте муку, влейте в нее полученную жидкость и замесите крутое тесто.

Тесто на вареники нужно тонко раскатать и вырезать из него стаканом кружочки. На кружочки положите начинку, сформируйте вареники и сварите до готовности.

Ленивые вареники

Ингредиенты, которые нужны для того, чтобы приготовить тесто на ленивые вареники: полкило творога, 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка растопленного сливочного масла, 1 стакан муки, половина чайной ложки соли.

Как приготовить тесто на ленивые вареники

Творог протрите через сито, вбейте в него 2 яйца, положите сахар, растопленное масло и соль. Тщательно перемешайте ингредиенты. Всыпьте в смешанные ингредиенты просеянную муку и замесите творожное тесто.

Читайте такжеПраздничные салаты: салат с крабовых палочек, вкуснейшие рецептыРазделите тесто на 4 части, каждую из частей скатайте тонкой колбаской, сделайте немного плоской и нарежьте на небольшие кусочки. Потом доведите до кипения подсоленную воду и бросьте в них кусочки теста.

Варите кусочки теста, пока они не всплывут, а потом еще доварите 1-2 минуты.

Выложите ленивые вареники на блюдо и полейте по вкусу растопленным сливочным маслом.

Ранее Главред посоветовал, как готовить холодец (студень), который может стать отличной закуской на праздник, и собрал элементарные рецепты этого блюда. В частности, названы рецепты холодца из телятины, домашнего петуха и мяса индейки.