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Разное тесто для вареников и бомбезные начинки: простые рецепты

4 января 2020, 20:10

С помощью обычного кипятка можно приготовить заварное тесто для вареников.

Заварное тесто для вареников делается на кипятке - Тесто для вареников
Тесто для вареников можно сделать на кипятке, на молоке и на кефире / УНИАН

Вареники - традиционное украинское блюдо, которое часто готовят на Рождество Христово.

Тесто для вареников можно сделать заварным, также его можно замесить на воде, на молоке и на кефире. Вареники можно не только сварить, но и приготовить на пару.

Главред решил объяснить, как приготовить тесто для вареников, и сделать для них бомбезные начинки.

Простой рецепт вареников №1

Заварное тесто для вареников

Ингредиенты: 

  • Приблизительно 300 г просеянной муки;
  • 200 мл кипятка;
  • 0,5 чайной ложки соли.

Как сделать заварное тесто для вареников

Возьмите 200 г муки, добавьте соль и влейте в ингредиенты крутой кипяток. После этого быстро замесите тесто, постепенно вводите оставшуюся муку и вмешивайте ее в тесто. Когда тесто для вареников станет эластичным и перестанет липнуть к рукам, оно готово.

Готовое тесто присыпьте небольшим количеством муки и оставьте в покое приблизительно на 7 минут.

После этого отрежьте треть теста и сделайте из него колбаску. Порежьте колбаску на кусочки, сформируйте из нее кружки. Потом в кружки уложите начинку, защипните края и варите вареники до готовности.

Заварное тесто для вареников делается на кипятке - Тесто для вареников
Тесто для вареников можно сделать на кипятке, на молоке и на кефире / Скриншот с instagram.com/remchen_natalia
Заварное тесто для вареников делается на кипятке - Тесто для вареников
Тесто для вареников можно сделать на кипятке, на молоке и на кефире / instagram.com/gordieshki

Простой рецепт вареников №2

Тесто для вареников на кефире с дрожжами (готовятся на пару)

Ингредиенты:

  • Кефир комнатной температуры - 0,5 л;
  • Сахар - 1,5 столовые ложки;
  • 2 яйца;
  • Щепотка соли;
  • Сухие дрожжи - полпачки (в пачке 11 г);
  • Просеянная мука - около 900 г.

Как приготовить тесто для вареников на пару

Кефир влейте в миску, добавьте соль, сахар, яйца и смешайте ингредиенты. В смесь всыпьте дрожжи, еще раз все перемешайте и оставьте ингредиенты на полчаса - дрожжи должны заработать.

Через 30 минут понемногу введите в смесь муку и замесите тесто для вареников на кефире - сначала используйте ложку, а когда станет тяжело - месите руками. Соберите тесто в комок и домесите на поверхности, присыпанной мукой. Готовое тесто не должно быть очень тугим. Тесто должно быть однородным.

Подготовленное тесто разделите на две части, раскатайте колбаски и порежьте их на кусочки. Рецепт вареников на пару очень простой - сделайте из кусочков теста кружочки, заполните их начинкой и готовьте вареники на пару до готовности.

Заварное тесто для вареников делается на кипятке - Тесто для вареников
Тесто для вареников можно сделать на кипятке, на молоке и на кефире / Скриншот с instagram.com/tati_mkrtchyan
Заварное тесто для вареников делается на кипятке - Тесто для вареников
Тесто для вареников можно сделать на кипятке, на молоке и на кефире / Скриншот с instagram.com/tati_mkrtchyan

Простой рецепт теста для вареников №3

Тесто для вареников на воде/молоке

Ингредиенты:

  • Вода/молоко - 100 мл;
  • Соль - неполная чайная ложка;
  • Просеянная мука - 2 стакана;
  • 1 яйцо.

Как приготовить тесто для вареников на молоке или воде

Перелейте молоко или воду в емкость, добавьте яйцо, всыпьте соль и все взбейте. Влейте смесь в муку и замесите тесто. Тесто должно получиться крутым.

Тесто для вареников на воде раскатайте тонким слоем на поверхности, присыпанной мукой. Возьмите стакан с тонкими краями и вырежьте им из теста кружочки. На кружочки уложите начинку, защипните края и варите вареники до готовности.

Заварное тесто для вареников делается на кипятке - Тесто для вареников
Тесто для вареников можно сделать на кипятке, на молоке и на кефире / instagram.com/za_elenu

Как готовится бомбезная начинка для вареников

Начинки для вареников: варианты сладких начинок

Замороженные вишни. Разморозьте вишни, отбросьте ягоды на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость. Уложите вишни на кружочки из теста для вареников, добавьте немного сахара и залепите тесто.

Начинка из кураги. Положите курагу в кастрюлю, залейте кипятком (жидкость должна только покрыть сухофрукты). Проварите сухофрукты около 15 минут и отбросьте на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость. Остывшие сухофрукты отправьте на кружочки теста, добавьте сахар и сформируйте вареники.

Творожная начинка для вареников. Возьмите не слишком жирный и не сухой творог, добавьте яйца, немного соли и сахара и все тщательно перемешайте.

Начинки для вареников: варианты несладких начинок

Картофельная начинка. Отварите картофель, добавьте яйца, соль и перец и все тщательно перемешайте. Также можно добавить в картофель поджаренный лук или поджаренные грибы. Лепите вареники с остывшей начинкой.

Мясная начинка для вареников. Отварите куриное мясо, отделите от кости и измельчите. Протушите лук на растительном масле, добавьте измельченное мясо и все протушите. Добавьте в начинку соль и перец и все тщательно перемешайте. Делайте вареники с остывшей начинкой.

Капуста, тушенная с грибами. Стушите капусту с грибами, добавьте соль и перец. Лепите вареники с остывшей начинкой.

Грибная начинка. Порубите шампиньоны и порежьте лук мелким кубиком. Поджарьте лук и шампиньоны и добавьте немного сметаны. Все протушите и добавьте соль и перец. Делайте с остывшей начинкой.

вареники рецепты
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