Разное тесто для вареников и бомбезные начинки: простые рецепты

С помощью обычного кипятка можно приготовить заварное тесто для вареников.
Вареники - традиционное украинское блюдо, которое часто готовят на Рождество Христово.
Тесто для вареников можно сделать заварным, также его можно замесить на воде, на молоке и на кефире. Вареники можно не только сварить, но и приготовить на пару.
Главред решил объяснить, как приготовить тесто для вареников, и сделать для них бомбезные начинки.
Простой рецепт вареников №1
Заварное тесто для вареников
Ингредиенты:
- Приблизительно 300 г просеянной муки;
- 200 мл кипятка;
- 0,5 чайной ложки соли.
Как сделать заварное тесто для вареников
Возьмите 200 г муки, добавьте соль и влейте в ингредиенты крутой кипяток. После этого быстро замесите тесто, постепенно вводите оставшуюся муку и вмешивайте ее в тесто. Когда тесто для вареников станет эластичным и перестанет липнуть к рукам, оно готово.
Готовое тесто присыпьте небольшим количеством муки и оставьте в покое приблизительно на 7 минут.
После этого отрежьте треть теста и сделайте из него колбаску. Порежьте колбаску на кусочки, сформируйте из нее кружки. Потом в кружки уложите начинку, защипните края и варите вареники до готовности.
Простой рецепт вареников №2
Тесто для вареников на кефире с дрожжами (готовятся на пару)
Ингредиенты:
- Кефир комнатной температуры - 0,5 л;
- Сахар - 1,5 столовые ложки;
- 2 яйца;
- Щепотка соли;
- Сухие дрожжи - полпачки (в пачке 11 г);
- Просеянная мука - около 900 г.
Как приготовить тесто для вареников на пару
Кефир влейте в миску, добавьте соль, сахар, яйца и смешайте ингредиенты. В смесь всыпьте дрожжи, еще раз все перемешайте и оставьте ингредиенты на полчаса - дрожжи должны заработать.
Через 30 минут понемногу введите в смесь муку и замесите тесто для вареников на кефире - сначала используйте ложку, а когда станет тяжело - месите руками. Соберите тесто в комок и домесите на поверхности, присыпанной мукой. Готовое тесто не должно быть очень тугим. Тесто должно быть однородным.
Подготовленное тесто разделите на две части, раскатайте колбаски и порежьте их на кусочки. Рецепт вареников на пару очень простой - сделайте из кусочков теста кружочки, заполните их начинкой и готовьте вареники на пару до готовности.
Простой рецепт теста для вареников №3
Тесто для вареников на воде/молоке
Ингредиенты:
- Вода/молоко - 100 мл;
- Соль - неполная чайная ложка;
- Просеянная мука - 2 стакана;
- 1 яйцо.
Как приготовить тесто для вареников на молоке или воде
Перелейте молоко или воду в емкость, добавьте яйцо, всыпьте соль и все взбейте. Влейте смесь в муку и замесите тесто. Тесто должно получиться крутым.
Тесто для вареников на воде раскатайте тонким слоем на поверхности, присыпанной мукой. Возьмите стакан с тонкими краями и вырежьте им из теста кружочки. На кружочки уложите начинку, защипните края и варите вареники до готовности.
Как готовится бомбезная начинка для вареников
Начинки для вареников: варианты сладких начинок
Замороженные вишни. Разморозьте вишни, отбросьте ягоды на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость. Уложите вишни на кружочки из теста для вареников, добавьте немного сахара и залепите тесто.
Начинка из кураги. Положите курагу в кастрюлю, залейте кипятком (жидкость должна только покрыть сухофрукты). Проварите сухофрукты около 15 минут и отбросьте на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость. Остывшие сухофрукты отправьте на кружочки теста, добавьте сахар и сформируйте вареники.
Творожная начинка для вареников. Возьмите не слишком жирный и не сухой творог, добавьте яйца, немного соли и сахара и все тщательно перемешайте.
Начинки для вареников: варианты несладких начинок
Картофельная начинка. Отварите картофель, добавьте яйца, соль и перец и все тщательно перемешайте. Также можно добавить в картофель поджаренный лук или поджаренные грибы. Лепите вареники с остывшей начинкой.
Мясная начинка для вареников. Отварите куриное мясо, отделите от кости и измельчите. Протушите лук на растительном масле, добавьте измельченное мясо и все протушите. Добавьте в начинку соль и перец и все тщательно перемешайте. Делайте вареники с остывшей начинкой.
Капуста, тушенная с грибами. Стушите капусту с грибами, добавьте соль и перец. Лепите вареники с остывшей начинкой.
Грибная начинка. Порубите шампиньоны и порежьте лук мелким кубиком. Поджарьте лук и шампиньоны и добавьте немного сметаны. Все протушите и добавьте соль и перец. Делайте с остывшей начинкой.