Старый Новый год 2019: как отметить, чтоб год выдался богатым и счастливым

Когда и как отмечают Старый Новый год / 1zoom.ru

14 января – это сразу два церковных праздника и один скорее народный, но очень уже любимый как в Украине, так и за ее пределами.

В этот понедельник православные отметят великий праздник Обрезания Господнего, а также день памяти святителя Василия Великого. И почти все украинцы по-светски отпразднуют Старый Новый год 2019.

Когда щедрують, а когда посевают в 2019

Главред уже разобрался, какого числа колядуют, а когда щедруют и посевают в 2019 году. Щедруют как раз накануне, а посевают на сам праздник. При этом Главред собрал самые красивые и оригинальные щедривки под Старый Новый год 2019 на русском языке и, конечно же, на украинском – красиві щедрівки для дорослих і дітей.

Старый Новый год: происхождение

В Украине этот праздник появился лишь в 1918 году. И виноват во всем переход на григорианский календарь, после чего всего праздники сместились на 13 дней.

При этом верующие зачастую отмечают этот день более охотно и пышно, чем Новый год: 14 января Рождественского поста уже нет, а 31 декабря он еще был.

Помимо Украины и, собственно, России Старый Новый год также отмечают Швейцария, Черногория и Сербия, а также Япония, Тунис, Алжир и Марокко.

Старый Новый год: традиции

Накануне отмечает Щедрый вечер или праздник Маланки, Васильев вечер.

Читайте такжеГадания на Рождество: как и когда нужно правильно гадатьПраздновать сам Старый Новый год принято в кругу семьи, за богатым столом – с мясными блюдами и варениками. На последних часто гадали: с какой начинкой попадется – таков и год будет.

При этом птицу и рыбу в этот день не ели: а то, мол, счастье из дому "улетит"/"уплывет". В Украине на стол, к примеру, традиционно ставили свинину, ведь святой Василий (память которого почитается в этот день) был покровителем свиноводов.

В этот день просят прощения и загадывают желания.

Старый Новый год: обычаи

В Украине издавна существовал обычай свататься на Старый Новый год. Причем счастье могли попытать даже те, кто ранее уже получил от девицы "гарбуза" (отказ то есть).

А чтобы год был денежным и веселым – в этот праздник не одалживали денег, зато проводили его весело и шумно.

На Старый Новый год надевали новую одежду.

Старый Новый год: приметы

По примете, нельзя считать мелкие монеты на Старый Новый год – а то плакать весь год будешь. Дурной приметой считается и произнести слово "тринадцать".

Кроме того, в доме не убирают и не выносят мусор – чтоб чего хорошего из дому не вынести заодно.

Хорошей же приметой считалось, если утром 14 января первым в дом войдет мужчина (в некоторых регионах это чуть не правило) – тогда и год будет благополучным. Приход же женщины сулили несчастья на целый год.