Щоб домівку Божа сила боронила: красиві щедрівки для дорослих і дітей

Главред підібрав найкрасивіші щедрівки-пісні на Щедрий вечір 2019.
13 січня відзначається Щедрий вечір – чи, як його ще називають, Щедрец.
За церковним календарем 13 січня вшановують пам'ять богослова та святого Василя Кесарійського. Так що ще одна назва свята – Васильєв вечір. Це свята напередодні Старого Нового року, який в свою чергу святкується 14 січня.
У цей вечір господарі накривали багатий, щедрий стіл – неодмінно із м'ясними стравами й щоб усього було вдосталь. Багато хто в цей вечір влаштовує гадання на варениках (по тій начинці, що дісталася, судили про те, яким буде прийдешній рік).
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Крім того, читалася спеціальна молитва на Старий Новий рік: "Господи Боже, всього видимого й невидимого творіння Творче і Основоположнику, що створив часи і роки. Сам благослови початок нового року сьогодні, який ми рахуємо від Твого втілення для нашого спасіння. Благослови нам провести цей рік і багато років після нього в мирі та згоді з ближніми нашими, зміцни й пошир Церкву Православну, що її Ти Сам заснував і спасенною жертвою на хресті освятив. Вітчизну нашу піднеси, охорони і прослав, довгоденство, здоров'я, достаток плодів земних і добре поліття дай нам, мене, грішного раба Твого, всіх рідних і ближніх моїх та всіх православних християн, як правдивий наш верховний Пастир, доглядай, охороняй і на путь спасенну направ, щоб ми, йдучи нею, після довгочасного й щасливого життя на цьому світі досягли Царства Твого Небесного і удостоїлись вічного блаженства з усіма святими Твоїми. Амінь".
А молодь цього вечора ходила щедрувати. Главред уже розібрався, якого числа колядують, а коли щедрують і посівають в 2019 році. При цьому в деяких регіонах цей вечір називають "Васильєва коляда" – тобто особливо не розділяють щедрівки і колядки. Раніш ми зібрали найбільш жваві та легкі для запам’ятовування колядки на Рождество 2019 на русском для детей и взрослых і, звичайно ж, українською – Колядки 2019: найкращі пісні для дітей і дорослих.
За щедрування господарі мають і щедро винагородити щедрувальників – грошима й/або солодощами.
У сьогоднішньому матеріалі Главред пропонує добірку найкрасивіших і найбільш оригінальних щедрівок українською мовою.
Щедрівки для дорослих
Ой сивая, тая зозуленька,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в тім саду три тереми.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в першому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в другому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в третьому – дрібні зірки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Красне сонце – жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Дрібні зірки – то їх дітки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
***
Ой чи є, чи нема пан господар вдома,
Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома?
Ой є він, є, сидить поконець стола,
Щедрий вечір, добрий вечір, сидить поконець стола.
А на тім столику три келішки стоять,
Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стоять.
З першого келіха п'є Пречиста Діва,
Щедрий вечір, добрий вечір, п'є Пречиста Діва.
З другого келіха сам Господь ужива,
Щедрий вечір, добрий вечір, сам Господь ужива.
З третього келіха сам господар ужива,
Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
- Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Щедрівочка щедрувала,
Під віконце підбігала. —
Чи ти, тітко, наварила,
Чи ти, тітко, напекла?
Неси мені до вікна,
І вареник, і пиріг
Неси швидше на поріг!
Як гаряче — давай нам.
Як холодне — нехай вам.
А в нашої неньки
Рученьки біленькі,
Кругом столу ходить,
Варенички робить.
***
Щедрівочка щедувала,
З Новим роком Вас вітала.
Щоб і свині в Вас велися,
Щоб і кури в Вас неслися,
Щоб і кіт у хаті нявкав,
І собака в дворі гавкав.
Щедрівки для дітей різного віку
Щедрик ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски,
Ще того мало -
Дайте сала,
А як донесу,
Дайте й ковбасу.
***
Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.
***
Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар – багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство – золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха – хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
***
Сидить баба на припічку
В рябенькому очіпочку,
А дід на стільці,
Обуває постільці.
А нас не питайте,
По копійці дайте.
***
Горобчик летів,
Хвостиком вертів.
А ти, дядьку, знай,
Копієчку дай.
З Новим роком вас!
***
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми рученятами весь світ обіймає.
І вашу хатину, і вашу родину,
І всю Україну — Христос ся рождає!
***
Я маленька панночка,
Як в гаю фіалочка,
Раненько встаю,
Оченята протираю,
З празником вітаю!
***
Я дівчинка маленька,
Спідниченька рябенька.
Чобітки корковенькі,
Будьте з святом здоровенькі!