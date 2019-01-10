Щоб домівку Божа сила боронила: красиві щедрівки для дорослих і дітей

10 января 2019, 07:14

Главред підібрав найкрасивіші щедрівки-пісні на Щедрий вечір 2019.

Евгений Хмара, хор Щедрик
Евгений Хмара, хор Щедрик / Общественная организация "Освіторія"

13 січня відзначається Щедрий вечір – чи, як його ще називають, Щедрец.

За церковним календарем 13 січня вшановують пам'ять богослова та святого Василя Кесарійського. Так що ще одна назва свята – Васильєв вечір. Це свята напередодні Старого Нового року, який в свою чергу святкується 14 січня.

У цей вечір господарі накривали багатий, щедрий стіл – неодмінно із м'ясними стравами й щоб усього було вдосталь. Багато хто в цей вечір влаштовує гадання на варениках (по тій начинці, що дісталася, судили про те, яким буде прийдешній рік).

Читайте такжеНовогодние праздники 2019: что еще осталось отпраздновать

Крім того, читалася спеціальна молитва на Старий Новий рік: "Господи Боже, всього видимого й невидимого творіння Творче і Основоположнику, що створив часи і роки. Сам благослови початок нового року сьогодні, який ми рахуємо від Твого втілення для нашого спасіння. Благослови нам провести цей рік і багато років після нього в мирі та згоді з ближніми нашими, зміцни й пошир Церкву Православну, що її Ти Сам заснував і спасенною жертвою на хресті освятив. Вітчизну нашу піднеси, охорони і прослав, довгоденство, здоров'я, достаток плодів земних і добре поліття дай нам, мене, грішного раба Твого, всіх рідних і ближніх моїх та всіх православних християн, як правдивий наш верховний Пастир, доглядай, охороняй і на путь спасенну направ, щоб ми, йдучи нею, після довгочасного й щасливого життя на цьому світі досягли Царства Твого Небесного і удостоїлись вічного блаженства з усіма святими Твоїми. Амінь".

А молодь цього вечора ходила щедрувати. Главред уже розібрався, якого числа колядують, а коли щедрують і посівають в 2019 році. При цьому в деяких регіонах цей вечір називають "Васильєва коляда" – тобто особливо не розділяють щедрівки і колядки. Раніш ми зібрали найбільш жваві та легкі для запам’ятовування колядки на Рождество 2019 на русском для детей и взрослых і, звичайно ж, українською – Колядки 2019: найкращі пісні для дітей і дорослих.

За щедрування господарі мають і щедро винагородити щедрувальників – грошима й/або солодощами.

У сьогоднішньому матеріалі Главред пропонує добірку найкрасивіших і найбільш оригінальних щедрівок українською мовою.

Щедрівки для дорослих

Ой сивая, тая зозуленька,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в першому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в другому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому – дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки – то їх дітки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Ой чи є, чи нема пан господар вдома,

Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома?

Ой є він, є, сидить поконець стола,

Щедрий вечір, добрий вечір, сидить поконець стола.

А на тім столику три келішки стоять,

Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стоять.

З першого келіха п'є Пречиста Діва,

Щедрий вечір, добрий вечір, п'є Пречиста Діва.

З другого келіха сам Господь ужива,

Щедрий вечір, добрий вечір, сам Господь ужива.

З третього келіха сам господар ужива,

Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала. —

Чи ти, тітко, наварила,

Чи ти, тітко, напекла?

Неси мені до вікна,

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Як гаряче — давай нам.

Як холодне — нехай вам.

А в нашої неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

Варенички робить.

***

Щедрівочка щедувала,

З Новим роком Вас вітала.

Щоб і свині в Вас велися,

Щоб і кури в Вас неслися,

Щоб і кіт у хаті нявкав,

І собака в дворі гавкав.

Щедрівки для дітей різного віку

Щедрик ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

Ще того мало -

Дайте сала,

А як донесу,

Дайте й ковбасу.

***

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

***

Сидить баба на припічку

В рябенькому очіпочку,

А дід на стільці,

Обуває постільці.

А нас не питайте,

По копійці дайте.

***

Горобчик летів,

Хвостиком вертів.

А ти, дядьку, знай,

Копієчку дай.

З Новим роком вас!

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну — Христос ся рождає!

***

Я маленька панночка,

Як в гаю фіалочка,

Раненько встаю,

Оченята протираю,

З празником вітаю!

***

Я дівчинка маленька,

Спідниченька рябенька.

Чобітки корковенькі,

Будьте з святом здоровенькі!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник песни Щедрый вечер щедрование
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:57
Убийство сотрудника охраны Порошенко: суд отпустил подозреваемого под залог
07:38
Анна Седокова "засветила" грудь в полупрозрачном топе: пикантное фото
07:25
Скончался известный украинский журналист, основатель популярных газет
07:14
Щоб домівку Божа сила боронила: красиві щедрівки для дорослих і дітей Видео
06:58
Перекошенные лица: почему предложение Зеленского взбесило Порошенко мнение
06:33
Крым будет кровоточить, его ждет "война креста и полумесяца" – астролог
06:01
Россия при строительстве Крымского моста нарушила свой закон — эксперт Видео
05:41
"Хорошая жопка": Глюкоза похвасталась формами, позируя с мужем
05:04
Психолог объяснила, что заставляет человека обновлять себя Видео
04:27
Пролежавший в земле 20 лет труп девушки украли из могилы ради "свадьбы"
04:01
В США выставлен на продажу один из самых знаменитых небоскребов мира
03:52
В журнале опубликовали статью по совращению пьяных студенток - и пожалели об этом
03:31
Минкульт пообещал избавить украинцев от фильмов о "российских ментах"
03:08
Ученые выяснили, как связаны чистка зубов и импотенция
02:28
Социологи выяснили, сколько процентов украинцев поддерживают ПЦУ Видео
01:58
Евровидение-2019: названы все участники украинского национального отбора
01:41
Томос для Украины стал исторической катастрофой Путина - Gazeta Wyborcza Видео
01:17
Кароль снялась для обложки глянца в эффектном образе Фото
00:55
СМИ нашли российский след в поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде
00:34
"Дерьмовая гора": в российском селе дети устроили "покатушки" на куче замерзших фекалий
00:10
"Я влюбилась": солистка группы Kazka обескуражила поклонников заявлением
09 января, среда
23:44
"Позор!": в Сети шокированы внешним видом дома автора легендарного "Щедрика" Фото
23:18
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
22:49
"Трактор – вот настоящая криптовалюта": под Днепром село подсчитывает прибыль после виртуальных вкладов Видео
22:24
Курды поймали украинца из ИГИЛ - СМИ
22:09
"Путин х*йло и уровень холестерина": Супрун рассказала о приоритетах украинцев
22:07
"Выбрики Путина": генерал объяснил, как Украине провести корабли через Керченский пролив
21:33
Дорофеева в нижнем белье пожаловалась на болезнь во время отпуска в Дубаи
21:25
Глава Кипрской православной церкви жестко "отшил" митрополита Епифания
20:44
Ушел из жизни последний глава Верховного совета СССР
20:31
РФ установила на границе с Украиной новый погранпункт
20:21
Выборы президента Украины: принято решение по российским наблюдателям
19:54
Канада впервые предоставит оружие Украине – посол
19:26
Нафтогаз намерен отказаться от 11-миллиардного иска к Газпрому для сохранения транзита газа
19:22
"Х*и": в Раду доставили еду из Mcdonald's с нецензурными словами на пакетах
18:59
Военная прокуратура подсчитала дезертировавших из ВСУ с начала войны на Донбассе
18:43
В Сеть "залили" подборку стильной черно-белой эротики: опубликованы фото 18+ Фото
18:29
В ближайших числах: волонтер допустил подготовку РФ убийства одиозного священника УПЦ МП
17:53
Порошенко послал 20 военных в Африку приструнить местных
17:37
Экс-подружка Ди Каприо "сверкнула" грудью на экзотических островах: опубликованы откровенные фото Фото
17:11
В Днепре установили личность вероятного убийцы "девушки в чемодане" Видео
17:09
Слабая экономика, проблемные кредиты и заробитчане: МВФ опубликовал отчет по Украине
16:49
В Киеве у приехавших на вызов пожарных сломалась единственная водонапорная машина Видео
16:19
Порошенко поздравил дочерей с днем рождения и снова похвастался томосом
16:03
Марго Робби воплотит в фильме образ куклы Барби: сравним параметры блондинок
15:37
Опубликован посмертный трек лидера Linkin Park Видео
15:36
"Путин создал из себя монстра": эксперт назвал ошибки президента России по Украине Видео
15:21
"Снимаешь туфли и даешь по морде": Фарион призвала бить защитников русского языка
15:07
Историк предупредил, где Путин может начать войну Видео
14:48
В Голливуде экранизируют комикс про Советского Супермена
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять