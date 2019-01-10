Щоб домівку Божа сила боронила: красиві щедрівки для дорослих і дітей

Евгений Хмара, хор Щедрик / Общественная организация "Освіторія"

13 січня відзначається Щедрий вечір – чи, як його ще називають, Щедрец.

За церковним календарем 13 січня вшановують пам'ять богослова та святого Василя Кесарійського. Так що ще одна назва свята – Васильєв вечір. Це свята напередодні Старого Нового року, який в свою чергу святкується 14 січня.

У цей вечір господарі накривали багатий, щедрий стіл – неодмінно із м'ясними стравами й щоб усього було вдосталь. Багато хто в цей вечір влаштовує гадання на варениках (по тій начинці, що дісталася, судили про те, яким буде прийдешній рік).

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Крім того, читалася спеціальна молитва на Старий Новий рік: "Господи Боже, всього видимого й невидимого творіння Творче і Основоположнику, що створив часи і роки. Сам благослови початок нового року сьогодні, який ми рахуємо від Твого втілення для нашого спасіння. Благослови нам провести цей рік і багато років після нього в мирі та згоді з ближніми нашими, зміцни й пошир Церкву Православну, що її Ти Сам заснував і спасенною жертвою на хресті освятив. Вітчизну нашу піднеси, охорони і прослав, довгоденство, здоров'я, достаток плодів земних і добре поліття дай нам, мене, грішного раба Твого, всіх рідних і ближніх моїх та всіх православних християн, як правдивий наш верховний Пастир, доглядай, охороняй і на путь спасенну направ, щоб ми, йдучи нею, після довгочасного й щасливого життя на цьому світі досягли Царства Твого Небесного і удостоїлись вічного блаженства з усіма святими Твоїми. Амінь".

А молодь цього вечора ходила щедрувати. Главред уже розібрався, якого числа колядують, а коли щедрують і посівають в 2019 році. При цьому в деяких регіонах цей вечір називають "Васильєва коляда" – тобто особливо не розділяють щедрівки і колядки. Раніш ми зібрали найбільш жваві та легкі для запам’ятовування колядки на Рождество 2019 на русском для детей и взрослых і, звичайно ж, українською – Колядки 2019: найкращі пісні для дітей і дорослих.

За щедрування господарі мають і щедро винагородити щедрувальників – грошима й/або солодощами.

У сьогоднішньому матеріалі Главред пропонує добірку найкрасивіших і найбільш оригінальних щедрівок українською мовою.

Щедрівки для дорослих

Ой сивая, тая зозуленька,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в першому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в другому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому – дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки – то їх дітки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Ой чи є, чи нема пан господар вдома,

Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома?

Ой є він, є, сидить поконець стола,

Щедрий вечір, добрий вечір, сидить поконець стола.

А на тім столику три келішки стоять,

Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стоять.

З першого келіха п'є Пречиста Діва,

Щедрий вечір, добрий вечір, п'є Пречиста Діва.

З другого келіха сам Господь ужива,

Щедрий вечір, добрий вечір, сам Господь ужива.

З третього келіха сам господар ужива,

Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала. —

Чи ти, тітко, наварила,

Чи ти, тітко, напекла?

Неси мені до вікна,

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Як гаряче — давай нам.

Як холодне — нехай вам.

А в нашої неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

Варенички робить.

***

Щедрівочка щедувала,

З Новим роком Вас вітала.

Щоб і свині в Вас велися,

Щоб і кури в Вас неслися,

Щоб і кіт у хаті нявкав,

І собака в дворі гавкав.

Щедрівки для дітей різного віку

Щедрик ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

Ще того мало -

Дайте сала,

А як донесу,

Дайте й ковбасу.

***

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

***

Сидить баба на припічку

В рябенькому очіпочку,

А дід на стільці,

Обуває постільці.

А нас не питайте,

По копійці дайте.

***

Горобчик летів,

Хвостиком вертів.

А ти, дядьку, знай,

Копієчку дай.

З Новим роком вас!

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну — Христос ся рождає!

***

Я маленька панночка,

Як в гаю фіалочка,

Раненько встаю,

Оченята протираю,

З празником вітаю!

***

Я дівчинка маленька,

Спідниченька рябенька.

Чобітки корковенькі,

Будьте з святом здоровенькі!