Когда щедруют и как это делать в 2019 году

12 января 2019, 07:14

Главред разобрался в народных традициях.

Колядки
Когда и как щедруют в 2019 году / ua.igotoworld.com

Украинцы уже отколядовали – приближается пора щедровать: чтоб дом был – полная чаша, чтоб год прошел, как по маслу, чтоб "доля нас не чуралась".

Ведь щедрование – это старинный славянский обряд-ритуал пожелания хозяевам всех самых заветных благ в новом году: и добра, и любви, и достатка, и денег. И многие поколения украинцев искренне верили в его силу, исполняя его из года в год.

Когда щедрують, а когда посевают в 2019

Читайте такжеНовогодние праздники 2019: что еще осталось отпраздноватьГлавред уже писал, какого числа колядуют, а когда щедруют и посевают в 2019 году. Но на всякий случай напомним, что щедруют как раз накануне Старого Нового года 2019, а посевают на сам праздник. То есть 13 и 14 января соответственно.

Щедривки и колядки для взрослых и детей

Щедровать можно и своими словами, но зачастую гурьба молодежи поет традиционные щедривки-песни.

Главред собрал самые красивые и оригинальные щедривки под Старый Новый год 2019 на русском языке и, конечно же, на украинском – красиві щедрівки для дорослих і дітей.

В то же время в некоторых регионах вечер накануне Старого Нового года называют "Васильева коляда"  – то есть особо не разделяют колядки и щедривки. Ранее мы собрали самые заводные и легкозапоминающиеся колядки на Рождество 2019 на русском для детей и взрослых и, конечно же, на украинском – Колядки 2019: найкращі пісні для дітей і дорослих.

Одной из самых популярных щедривок в Украине является "Ой сивая, тая зозуленька":

Ой сивая, тая зозуленька,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в першому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в другому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому – дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки – то їх дітки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

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праздник песни Щедрый вечер щедрование
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