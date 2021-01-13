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Старый Новый год: будет ли выходной и какие есть приметы и традиции

13 января 2021, 00:19

Как отмечать Старый Новый год – как гадать, что нельзя делать и что подать на стол – в материале Главреда.

Старый Новый год - приметы и как отмечать праздник 13 января
Старый Новый год - приметы и как отмечать праздник 13 января / 1zoom.ru

13 января – праздник одновременно и старый, и новый. Это Старый Новый год, то есть наступление нового года по юлианскому календарю, от которого Украина в составе российской империи отказалась 30 декабря 1699 года.

Как весело и оригинально поздравлять с праздником – поздравления со Старым Новым годом в прозе своими словами, шуточные поздравления в стихах и сказочные картинки на Старый Новый год 2021 – читайте в нашем материале Со Старым Новым годом – снежные и нежные поздравления и открытки.

Сам праздник отмечается в ночь с 13 января на 14-е число. С вечера вся семья устраивает веселое застолье, отмечая Щедрый вечер, а молодежь ходит щедровать – а утром, собственно, наступает новый юлианско-календарный год, и приходит время для парней посевать. Детальнее читайте в нашем материале Когда колядуют, щедруют и посевают в Украине в 2021 году.

А прикольные посевалки на русском и украинском языках – читайте в наших материалах Какие праздники и как отмечает Украина в День Василя 2021 и Оберег на целый год и прибавка в кошелек: веселые и прикольные щедривки для взрослых и детей.

В первый день Старого Нового года православная церковь празднует еще и Обрезание Господне, а еще чтит память Василия Великого (свято Василя в Украине). Так что на этот четверг выпало сразу три великих праздника, у каждого из которых свои приметы и традиции.

Старый Новый год: будет ли выходной

Несмотря на то, что день буквально нафарширован праздничными поводами (как праздничный гусь – яблоками) – официальный выходной в Украине в этот день не положен. Это даже не сокращенный день. Придется работать по стандартному графику.

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Старый Новый год – традиции и приметы

Помимо щедрования и посевания на Старый Новый год принято еще и гадать. Детальнее читайте в нашем материале Самые прикольные гадания на Старый Новый год – на любовь и счастливую судьбу.

Сам праздник (как и большинство праздников) встречать принято в чистой одежде светлых тонов. В некоторых регионах именно на Старый Новый год надо надевать обновки – мол, в новый год в новых вещах.

На Старый Новый год нельзя:

  • встречать праздник с пустыми карманами – к бедности;
  • в одиночестве или исключительно женской компании – к грустной одинокой жизни;
  • отказываться помочь кому-то или кого-то простить;
  • выносить мусор;
  • убирать в доме – крупу после посевания сметают и выносят в сад не раньше, чем наступит вечер 14 января;
  • давать в долг или самому одалживаться;
  • ругаться и ссориться.

Старый Новый год – что подать на стол

В Щедрый вечер скупиться не принято, так что застолье всегда устраивают богатое.

Чем сытнее еда на праздничном столе – тем успешнее будет год, гласит поверье.

Традиционно на стол выставляют и мясные блюда (из кролика – чтоб успех делам сопутствовал, а из курицы – чтоб препятствия легко преодолевались), и грибные, и блинчики с пирожками, и вареники с сюрпризом (кому с сахаром или конфетой достался – у того жизнь в новом году сладка будет, с кольцом – к свадьбе, с монеткой – к богатству и т.д.).

А главным блюдом на столе считаются яства из свинины, ведь святой Василий – покровитель свиноводства.

Не принято подавать блюда из птицы и рыбы – чтобы счастье из дома не "уплыло" или не "улетело" (хоть блюда из курицы и предвещают свободную жизнь).

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