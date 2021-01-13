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Со Старым Новым годом – снежные и нежные поздравления и открытки

13 января 2021, 05:29

Поздравления со Старым Новым годом в прозе своими словами, шуточные поздравления в стихах и сказочные картинки на Старый Новый год 2021 – собрал Главред.

Короткие поздравления со Старым Новым годом и длинные, открытки и гиф
Короткие поздравления со Старым Новым годом и длинные, открытки и гиф / Pixabay

Старый Новый год в Украине и в России традиционно отмечается в ночь с 13 на 14 января. Это еще и свято Василя, и праздник Обрезание Господне – но именно поздравления со Старым Новым годом в прозе и в стихах чаще всего звучат в этот день.

Ранее мы уже писали о том, как гадать на Старый Новый год 2021 – на суженого, беременность и желания – в материале Самые прикольные гадания на Старый Новый год – на любовь и счастливую судьбу.

Как встречать Старый Новый год – читайте в материале Старый Новый год: будет ли выходной и какие есть приметы и традиции.

На этот раз короткие поздравления со Старым Новым годом в прозе своими словами и шуточные поздравления со Старым Новым годом в стихах – собрал Главред в своем материале. Заодно у нас можно скачать прикольные картинки со Старым Новым годом и сказочные анимационные открытки.

Привітання зі Старим Новим роком 2021 українською мовою

Поздравления со Старым Новым годом в прозе, прикольные стихи и короткие смс

Встреча нового года по старому стилю — это возможность загадать еще одно заветное новогоднее желание под бой курантов – и пусть все твои желания непременно сбудутся и побыстрее.

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***

Старый новый год встречаем,

Счастья, радости желаем.

Пусть сбываются мечты,

И не будет суеты.

***

Христианские поздравления со Старым Новым годом в прозе:

Пусть в Новом году Господь благословляет вас на новые свершения, на новые надежды, дела и идеи. Пусть дом ваш будет наполнен в наступающем году любовью, нежностью и теплотой. Пусть добрые мысли, намерения наполняют вас изнутри.

***

В этот старый Новый год

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.

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***

Христианские поздравления со Старым Новым годом своими словами:

Со Старым Новым годом! Желаю вам неземного счастья, душевной чистоты. Пусть Господь благословит вас на важные дела и поможет достичь результата.

***

Опять встречаем Новый год,

Лишь календарь сменили.

Теперь он снова настаёт,

Но по другому стилю.

По-старому – оно верней,

Плюс польза от повтора:

Увидеть можно тех людей,

С кем не встречали Новый.

Пускай веселья длятся дни,

Не угасают сразу,

Желанья сбудутся твои

Все по второму разу!

***

От всего сердца поздравляем с прекрасным праздником. Пусть Господь хранит вас долгие годы, оберегает и наставляет. Не приходит беда, не тревожат несчастья.

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***

Часы стучат как встарь

Своим привычным ходом,

И говорит январь:

Со старым новым годом!

Теперь-то он настал,

2021-й!

Огнями засверкал

На стрелках циферблата!

***

Со Старым Новым годом! Пусть душа остается чистой, искренней, открытой всякому благому помыслу. Пусть ваши добрые дела, творимые во имя Господа, вдохновляют окружающих.

***

Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

Прикольные картинки со Старым Новым годом и открытки на Старый Новый год

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