Со Старым Новым годом – снежные и нежные поздравления и открытки

Поздравления со Старым Новым годом в прозе своими словами, шуточные поздравления в стихах и сказочные картинки на Старый Новый год 2021 – собрал Главред.
Старый Новый год в Украине и в России традиционно отмечается в ночь с 13 на 14 января. Это еще и свято Василя, и праздник Обрезание Господне – но именно поздравления со Старым Новым годом в прозе и в стихах чаще всего звучат в этот день.
Ранее мы уже писали о том, как гадать на Старый Новый год 2021 – на суженого, беременность и желания – в материале Самые прикольные гадания на Старый Новый год – на любовь и счастливую судьбу.
Как встречать Старый Новый год – читайте в материале Старый Новый год: будет ли выходной и какие есть приметы и традиции.
На этот раз короткие поздравления со Старым Новым годом в прозе своими словами и шуточные поздравления со Старым Новым годом в стихах – собрал Главред в своем материале. Заодно у нас можно скачать прикольные картинки со Старым Новым годом и сказочные анимационные открытки.
Привітання зі Старим Новим роком 2021 українською мовою
Поздравления со Старым Новым годом в прозе, прикольные стихи и короткие смс
Встреча нового года по старому стилю — это возможность загадать еще одно заветное новогоднее желание под бой курантов – и пусть все твои желания непременно сбудутся и побыстрее.
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Старый новый год встречаем,
Счастья, радости желаем.
Пусть сбываются мечты,
И не будет суеты.
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Христианские поздравления со Старым Новым годом в прозе:
Пусть в Новом году Господь благословляет вас на новые свершения, на новые надежды, дела и идеи. Пусть дом ваш будет наполнен в наступающем году любовью, нежностью и теплотой. Пусть добрые мысли, намерения наполняют вас изнутри.
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В этот старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.
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Христианские поздравления со Старым Новым годом своими словами:
Со Старым Новым годом! Желаю вам неземного счастья, душевной чистоты. Пусть Господь благословит вас на важные дела и поможет достичь результата.
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Опять встречаем Новый год,
Лишь календарь сменили.
Теперь он снова настаёт,
Но по другому стилю.
По-старому – оно верней,
Плюс польза от повтора:
Увидеть можно тех людей,
С кем не встречали Новый.
Пускай веселья длятся дни,
Не угасают сразу,
Желанья сбудутся твои
Все по второму разу!
***
От всего сердца поздравляем с прекрасным праздником. Пусть Господь хранит вас долгие годы, оберегает и наставляет. Не приходит беда, не тревожат несчастья.
***
Часы стучат как встарь
Своим привычным ходом,
И говорит январь:
Со старым новым годом!
Теперь-то он настал,
2021-й!
Огнями засверкал
На стрелках циферблата!
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Со Старым Новым годом! Пусть душа остается чистой, искренней, открытой всякому благому помыслу. Пусть ваши добрые дела, творимые во имя Господа, вдохновляют окружающих.
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Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!