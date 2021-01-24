Великие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов

Православный календарь на февраль 2021 года - Сретение 2021 / GoodFon

Православный церковный календарь на февраль 2021 подскажет, какой сегодня праздник и когда блюсти пост – то есть можно ли сегодня работать и что можно есть. Но что еще важнее – кому молиться в этот день.

Календарь великих и двунадесятых праздников в феврале 2021 года представлен всего одним торжеством – это Сретение Господне 2021, которое отмечается в середине месяца и в народном представлении символизирует момент, когда зима встречается с весной в 2021 году.

Церковные посты в феврале 2021 года будут однодневными: это 3, 5, 10, 12, 17 и 19 февраля. В конце месяца постов не будет вовсе, так как это будет сплошная седмица. Это семь дней после Недели о мытаре и фарисее – так называют первое из четырех воскресений, которые готовят верующих к Великому посту. Название воскресенье получило в честь притчи, которую читают в этот день на литургии.

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Какой сегодня праздник церковный 1 февраля 2021 (понедельник)

День памяти Преподобного Макария Великого, Египетского.

Какой сегодня праздник церковный 2 февраля 2021 (вторник)

День памяти преподобного Евфимия Великого.

Мучениц Инны, Пинны и Риммы.

Какой сегодня праздник церковный 3 февраля 2021 (среда)

Пpеподобного Максима Грека.

Празднование иконы Божией Матери Отрада или Утешение.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 4 февраля 2021 (четверг)

Апостола Тимофея.

День памяти преподобного Макария Жабынского.

Мученика Анастисия Персянина.

Какой сегодня праздник церковный 5 февраля 2021 (пятница)

Священномученика Климента Анкирского.

Собор костромских святых.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 6 февраля 2021 (суббота)

День памяти Блаженной Ксении Петербургской. У нее часто просят помощи в замужестве и чтоб Небеса послали ребенка. В чем еще помогает Ксения Петербургская и как ей молиться, что это вообще за праздник – читайте в нашем материале День Ксении: что за праздник и как поздравить Ксению и Оксану с именинами.

Какой сегодня праздник церковный 7 февраля 2021 (воскресенье)

Святого Григория Богослова.

Празднование иконы Божией Матери Утоли моя печали.

Священномученика Владимира, митрополита Киевского.

Какой сегодня праздник церковный 8 февраля 2021 (понедельник)

День памяти преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.

Какой сегодня праздник церковный 9 февраля 2021 (вторник)

Перенесение мощей cвятителя Иоанна Златоуста.

Какой сегодня праздник церковный 10 февраля 2021 (среда)

День памяти преподобного Феодосия Тотемского.

Преподобного Ефрема Сирина.

Постный день.

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Какой сегодня праздник церковный 11 февраля 2021 (четверг)

Святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского.

Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.

Какой сегодня праздник церковный 12 февраля 2021 (пятница)

Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Детальнее читайте в нашем материале 12 февраля – какой сегодня праздник: День Дарвина и Трехсвятие, приметы.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 13 февраля 2021 (суббота)

Бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феоктисты, Феодотии и Евдоксии.

Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.

Какой сегодня праздник церковный 14 февраля 2021 (воскресенье)

День памяти мученика Трифона.

Какой сегодня праздник церковный 15 февраля 2021 (понедельник)

Сретение Господа нашего Иисуса Христа . Чему посвящен праздник Сретение Господне и что нельзя делать в этот день – читайте в нашем материале Когда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечать.

Какой сегодня праздник церковный 16 февраля 2021 (вторник)

Праведных Сименона Богоприимца и Анны пророчицы.

Какой сегодня праздник церковный 17 февраля 2021 (среда)

Преподобного Кирилла Новоезерского, чудотворца.

Преподобного Исидора Пелусиотского.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 18 февраля 2021 (четверг)

Святого Феодосия Черниговского.

Празднование иконы Божией Матери Взыскание погибших.

Какой сегодня праздник церковный 19 февраля 2021 (пятница)

День памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.

Преподобного Вукола Смирнского.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 20 февраля 2021 (суббота)

Преподобного Парфения.

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Какой сегодня праздник церковный 21 февраля 2021 (воскресенье)

Неделя о мытаре и фарисее.

Пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.

Великомученика Феодора Стратилата.

Какой сегодня праздник церковный 22 февраля 2021 (понедельник)

Мученика Никифора из Антиохии Сирской.

Поста нет.

Какой сегодня праздник церковный 23 февраля 2021 (вторник)

Праведницы Галины.

День памяти священномученика Харалампия.

Какой сегодня праздник церковный 24 февраля 2021 (среда)

Священномученика Власия, епископа Севастийского.

Преподобного Дмитрия Прилуцкого.

Поста нет.

Какой сегодня праздник церковный 25 февраля 2021 (четверг)

Иверской иконы Божией Матери. Детальнее читайте в нашем материале Иверская икона Божией Матери - как молиться.

Святителя Алексия Московского.

Какой сегодня праздник церковный 26 февраля 2021 (пятница)

День памяти преподобных Зои и Фотинии. Это именины Светланы по церковному календарю. Самые лучшие поздравления всех Светлан с Днем ангела – открытки, проза, стихи и прикольные поздравления Светлане – читайте в материале День ангела Светланы – поздравления на русском и украинском.

Преподобного Мартиниана.

Какой сегодня праздник церковный 27 февраля 2021 (суббота)

Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

Какой сегодня праздник церковный 28 февраля 2021 (воскресенье)

Неделя о блудном сыне .

. Великомученика Феодора Тирона.

Празднование Виленской иконы Божией Матери.

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