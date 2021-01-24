Великие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов

Все посты и праздники февраля 2021 собрал Главред в одном материале.
Православный церковный календарь на февраль 2021 подскажет, какой сегодня праздник и когда блюсти пост – то есть можно ли сегодня работать и что можно есть. Но что еще важнее – кому молиться в этот день.
Календарь великих и двунадесятых праздников в феврале 2021 года представлен всего одним торжеством – это Сретение Господне 2021, которое отмечается в середине месяца и в народном представлении символизирует момент, когда зима встречается с весной в 2021 году.
Церковные посты в феврале 2021 года будут однодневными: это 3, 5, 10, 12, 17 и 19 февраля. В конце месяца постов не будет вовсе, так как это будет сплошная седмица. Это семь дней после Недели о мытаре и фарисее – так называют первое из четырех воскресений, которые готовят верующих к Великому посту. Название воскресенье получило в честь притчи, которую читают в этот день на литургии.
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Какой сегодня праздник церковный 1 февраля 2021 (понедельник)
- День памяти Преподобного Макария Великого, Египетского.
Какой сегодня праздник церковный 2 февраля 2021 (вторник)
- День памяти преподобного Евфимия Великого.
- Мучениц Инны, Пинны и Риммы.
Какой сегодня праздник церковный 3 февраля 2021 (среда)
- Пpеподобного Максима Грека.
- Празднование иконы Божией Матери Отрада или Утешение.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 4 февраля 2021 (четверг)
- Апостола Тимофея.
- День памяти преподобного Макария Жабынского.
- Мученика Анастисия Персянина.
Какой сегодня праздник церковный 5 февраля 2021 (пятница)
- Священномученика Климента Анкирского.
- Собор костромских святых.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 6 февраля 2021 (суббота)
- День памяти Блаженной Ксении Петербургской. У нее часто просят помощи в замужестве и чтоб Небеса послали ребенка. В чем еще помогает Ксения Петербургская и как ей молиться, что это вообще за праздник – читайте в нашем материале День Ксении: что за праздник и как поздравить Ксению и Оксану с именинами.
Какой сегодня праздник церковный 7 февраля 2021 (воскресенье)
- Святого Григория Богослова.
- Празднование иконы Божией Матери Утоли моя печали.
- Священномученика Владимира, митрополита Киевского.
Какой сегодня праздник церковный 8 февраля 2021 (понедельник)
- День памяти преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
Какой сегодня праздник церковный 9 февраля 2021 (вторник)
- Перенесение мощей cвятителя Иоанна Златоуста.
Какой сегодня праздник церковный 10 февраля 2021 (среда)
- День памяти преподобного Феодосия Тотемского.
- Преподобного Ефрема Сирина.
- Постный день.
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Какой сегодня праздник церковный 11 февраля 2021 (четверг)
- Святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского.
- Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.
Какой сегодня праздник церковный 12 февраля 2021 (пятница)
- Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Детальнее читайте в нашем материале 12 февраля – какой сегодня праздник: День Дарвина и Трехсвятие, приметы.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 13 февраля 2021 (суббота)
- Бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феоктисты, Феодотии и Евдоксии.
- Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.
Какой сегодня праздник церковный 14 февраля 2021 (воскресенье)
- День памяти мученика Трифона.
Какой сегодня праздник церковный 15 февраля 2021 (понедельник)
- Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Чему посвящен праздник Сретение Господне и что нельзя делать в этот день – читайте в нашем материале Когда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечать.
Какой сегодня праздник церковный 16 февраля 2021 (вторник)
- Праведных Сименона Богоприимца и Анны пророчицы.
Какой сегодня праздник церковный 17 февраля 2021 (среда)
- Преподобного Кирилла Новоезерского, чудотворца.
- Преподобного Исидора Пелусиотского.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 18 февраля 2021 (четверг)
- Святого Феодосия Черниговского.
- Празднование иконы Божией Матери Взыскание погибших.
Какой сегодня праздник церковный 19 февраля 2021 (пятница)
- День памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.
- Преподобного Вукола Смирнского.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 20 февраля 2021 (суббота)
- Преподобного Парфения.
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Какой сегодня праздник церковный 21 февраля 2021 (воскресенье)
- Неделя о мытаре и фарисее.
- Пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.
- Великомученика Феодора Стратилата.
Какой сегодня праздник церковный 22 февраля 2021 (понедельник)
- Мученика Никифора из Антиохии Сирской.
- Поста нет.
Какой сегодня праздник церковный 23 февраля 2021 (вторник)
- Праведницы Галины.
- День памяти священномученика Харалампия.
Какой сегодня праздник церковный 24 февраля 2021 (среда)
- Священномученика Власия, епископа Севастийского.
- Преподобного Дмитрия Прилуцкого.
- Поста нет.
Какой сегодня праздник церковный 25 февраля 2021 (четверг)
- Иверской иконы Божией Матери. Детальнее читайте в нашем материале Иверская икона Божией Матери - как молиться.
- Святителя Алексия Московского.
Какой сегодня праздник церковный 26 февраля 2021 (пятница)
- День памяти преподобных Зои и Фотинии. Это именины Светланы по церковному календарю. Самые лучшие поздравления всех Светлан с Днем ангела – открытки, проза, стихи и прикольные поздравления Светлане – читайте в материале День ангела Светланы – поздравления на русском и украинском.
- Преподобного Мартиниана.
Какой сегодня праздник церковный 27 февраля 2021 (суббота)
- Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.
Какой сегодня праздник церковный 28 февраля 2021 (воскресенье)
- Неделя о блудном сыне.
- Великомученика Феодора Тирона.
- Празднование Виленской иконы Божией Матери.
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