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Великие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов

24 января 2021, 08:03

Все посты и праздники февраля 2021 собрал Главред в одном материале.

Православный календарь на февраль 2021 года - Сретение 2021
Православный календарь на февраль 2021 года - Сретение 2021 / GoodFon

Православный церковный календарь на февраль 2021 подскажет, какой сегодня праздник и когда блюсти пост – то есть можно ли сегодня работать и что можно есть. Но что еще важнее – кому молиться в этот день.

Календарь великих и двунадесятых праздников в феврале 2021 года представлен всего одним торжеством – это Сретение Господне 2021, которое отмечается в середине месяца и в народном представлении символизирует момент, когда зима встречается с весной в 2021 году.

Церковные посты в феврале 2021 года будут однодневными: это 3, 5, 10, 12, 17 и 19 февраля. В конце месяца постов не будет вовсе, так как это будет сплошная седмица. Это семь дней после Недели о мытаре и фарисее – так называют первое из четырех воскресений, которые готовят верующих к Великому посту. Название воскресенье получило в честь притчи, которую читают в этот день на литургии.

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Какой сегодня праздник церковный 1 февраля 2021 (понедельник)

  • День памяти Преподобного Макария Великого, Египетского.

Какой сегодня праздник церковный 2 февраля 2021 (вторник)

  • День памяти преподобного Евфимия Великого.
  • Мучениц Инны, Пинны и Риммы.

Какой сегодня праздник церковный 3 февраля 2021 (среда)

  • Пpеподобного Максима Грека.
  • Празднование иконы Божией Матери Отрада или Утешение.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 4 февраля 2021 (четверг)

  • Апостола Тимофея.
  • День памяти преподобного Макария Жабынского.
  • Мученика Анастисия Персянина.

Какой сегодня праздник церковный 5 февраля 2021 (пятница)

  • Священномученика Климента Анкирского.
  • Собор костромских святых.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 6 февраля 2021 (суббота)

Какой сегодня праздник церковный 7 февраля 2021 (воскресенье)

  • Святого Григория Богослова.
  • Празднование иконы Божией Матери Утоли моя печали.
  • Священномученика Владимира, митрополита Киевского.

Какой сегодня праздник церковный 8 февраля 2021 (понедельник)

  • День памяти преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.

Какой сегодня праздник церковный 9 февраля 2021 (вторник)

Какой сегодня праздник церковный 10 февраля 2021 (среда)

  • День памяти преподобного Феодосия Тотемского.
  • Преподобного Ефрема Сирина.
  • Постный день.

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Какой сегодня праздник церковный 11 февраля 2021 (четверг)

  • Святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского.
  • Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.

Какой сегодня праздник церковный 12 февраля 2021 (пятница)

Какой сегодня праздник церковный 13 февраля 2021 (суббота)

  • Бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феоктисты, Феодотии и Евдоксии.
  • Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.

Какой сегодня праздник церковный 14 февраля 2021 (воскресенье)

  • День памяти мученика Трифона.

Какой сегодня праздник церковный 15 февраля 2021 (понедельник)

Какой сегодня праздник церковный 16 февраля 2021 (вторник)

  • Праведных Сименона Богоприимца и Анны пророчицы.

Какой сегодня праздник церковный 17 февраля 2021 (среда)

  • Преподобного Кирилла Новоезерского, чудотворца.
  • Преподобного Исидора Пелусиотского.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 18 февраля 2021 (четверг)

  • Святого Феодосия Черниговского.
  • Празднование иконы Божией Матери Взыскание погибших.

Какой сегодня праздник церковный 19 февраля 2021 (пятница)

  • День памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.
  • Преподобного Вукола Смирнского.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 20 февраля 2021 (суббота)

  • Преподобного Парфения.

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Какой сегодня праздник церковный 21 февраля 2021 (воскресенье)

  • Неделя о мытаре и фарисее.
  • Пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.
  • Великомученика Феодора Стратилата.

Какой сегодня праздник церковный 22 февраля 2021 (понедельник)

  • Мученика Никифора из Антиохии Сирской.
  • Поста нет.

Какой сегодня праздник церковный 23 февраля 2021 (вторник)

  • Праведницы Галины.
  • День памяти священномученика Харалампия.

Какой сегодня праздник церковный 24 февраля 2021 (среда)

  • Священномученика Власия, епископа Севастийского.
  • Преподобного Дмитрия Прилуцкого.
  • Поста нет.

Какой сегодня праздник церковный 25 февраля 2021 (четверг)

Какой сегодня праздник церковный 26 февраля 2021 (пятница)

  • День памяти преподобных Зои и Фотинии. Это именины Светланы по церковному календарю. Самые лучшие поздравления всех Светлан с Днем ангела – открытки, проза, стихи и прикольные поздравления Светлане – читайте в материале День ангела Светланы – поздравления на русском и украинском.
  • Преподобного Мартиниана.

Какой сегодня праздник церковный 27 февраля 2021 (суббота)

  • Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

Какой сегодня праздник церковный 28 февраля 2021 (воскресенье)

  • Неделя о блудном сыне.
  • Великомученика Феодора Тирона.
  • Празднование Виленской иконы Божией Матери.

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Православный календарь на февраль 2021 распечатать можно с этой картинки:

Православный календарь на февраль 2021 распечатать
Православный календарь на февраль 2021 года
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