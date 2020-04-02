День ангела Светланы 2020 – поздравления на русском и украинском

День ангела Светланы 2020 и День ангела Світлани 2020 – открытки и поздравления

День ангела Светлана отмечает трижды в год – каждый раз в день памяти святой Фотины, покровительницы этого имени.

Поздравление с Днем Светланы стоит подбирать не просто прикольные – а такие, чтобы пожелания были одновременно и комплиментом. Ведь Светочки довольно кокетливы и любят, когда их хвалят. Доброе слово способно мотивировать их переделать кучу дел и взяться за любой проект – включая приготовление какой-нибудь вкусняшки на именины Светланы 2020.

Светлана – происхождение и характер имени

Читайте также2 апреля – какой сегодня праздник: с Днем Светланы и ФотиныСветлана – славянское имя, означает оно светлая. При крещении православных Светлан нарекают Фотиния или Фотина (аналог имени на греческом языке).

Светланы дипломатичны, по натуре очень активные и яркие. Ценят свое окружение, от которого еще и зависит, какой у Светы сформируется характер. Если взялись за дело – любят доводить его до конца. Хотя часто и хватаются за ношу, которая объективно им не по плечу.

День ангела Светланы по православному календарю – дата и покровитель имени Светлана

В дни именин по церковному календарю нужно помолиться своей покровительнице (в храме или дома) и поблагодарить ее.

Главный День ангела Светланы по церковному календарю нужно праздновать в тот день почитания святой Фотины, который календарно ближе ко дню рождения именинницы:

26 февраля – преподобная Светлана (Фотина, Фотиния) Палестинская;

2 апреля – мученица Фотина (Светлана) Самарянына, Римская;

16 ноября – мученица Светлана (Фотиния).

Остальные дни ангела называют малые именины.

Поздравления с Днем Светланы – в прозе и стихах, короткие смс

На День Светланы поздравления своими словами:

Светлана, быть может, покажусь тебе банальной, но в день твоих именин не могу не напомнить, что твое имя символизирует чистоту и свет! И ты бесспорно лучезарна и чиста душой! В этот день желаю тебе быть яркой и веселой, дарить людям теплоту своей души и получать взамен любовь их благодарных сердец!

С днем ангела, Светлана – картинки и открытки

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День Светланы – поздравления короткие:

Света, с именинами тебя! Будь такой же веселой и счастливой! Я тебя очень люблю!

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С Днем Светланы – стихи:

Тебя, Светлана, поздравляю.

Хочу я пожелать любви,

Которой нет конца и края,

В которой верность и мечты.

Пусть счастье будет рядом долго,

Успешно пусть идут дела.

Удачу ты возьми в подмогу…

И будь красива, как всегда.

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С Днем Светланы – прикольные поздравления:

У тебя в нашем сложном мире

Самое светлое имя!

А еще, Светка, кстати,

У тебя самый яркий характер!

А еще, Светик наш семицветик,

Ты — как свежий красивый букетик!

Оставайся такой, умоляю!

И с Днем ангела я поздравляю!

С днем ангела, Светлана – картинки и открытки

***

Я сегодня встану рано

И поздравить поспешу

С именинами Светлану,

Ей одной сейчас скажу:

Ты сама, как солнца лучик,

Даришь людям ясный свет!

Шлю тебе свой поздравунчик,

Будь счастливой много лет!

Пусть твой каждый день искрится

Яркой радостью большой,

Всем мечтам желаю сбыться

Я сегодня всей душой!

Православний День ангела Світлани – привітання

Світлана, вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб ти пливла по безкрайньому океану життя на міцному фрегаті під назвою "Щастя"! Нехай шторму і бурі минають тебе, і тільки прекрасний легкий бриз підганяє корабель на зустріч мріям!

С днем ангела, Светлана – картинки и открытки

***

Усе найкраще, світле, гарне,

Бажаю щиро я тобі, Світлано!

Везіння, успіху, таланту,

Щастя, радості й кохання!

***

Світлано мила, добра й ніжна,

Прийми мої вітання!

Бажаю, щоб була успішна

В кар’єрі і в коханні.

Щоб радість у очах світилось,

Щоб молодість не згасла,

Все, що задумано, здійснилось,

Життя було, як казка!

С днем ангела, Светлана – картинки и открытки

***

Світлано! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно, мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

С днем ангела, Светлана – картинки и открытки

С днем ангела, Светлана – картинки и открытки

С днем ангела, Светлана – картинки и открытки

С днем ангела, Светлана – картинки и открытки