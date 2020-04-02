День ангела Светланы 2020 – поздравления на русском и украинском

Самые лучшие поздравления всех Светлан с Днем ангела – открытки, проза, стихи и прикольные поздравления Светлане – подобрал Главред на ее именины 2 апреля.
День ангела Светлана отмечает трижды в год – каждый раз в день памяти святой Фотины, покровительницы этого имени.
Поздравление с Днем Светланы стоит подбирать не просто прикольные – а такие, чтобы пожелания были одновременно и комплиментом. Ведь Светочки довольно кокетливы и любят, когда их хвалят. Доброе слово способно мотивировать их переделать кучу дел и взяться за любой проект – включая приготовление какой-нибудь вкусняшки на именины Светланы 2020.
Светлана – происхождение и характер имени
Читайте также2 апреля – какой сегодня праздник: с Днем Светланы и ФотиныСветлана – славянское имя, означает оно светлая. При крещении православных Светлан нарекают Фотиния или Фотина (аналог имени на греческом языке).
Светланы дипломатичны, по натуре очень активные и яркие. Ценят свое окружение, от которого еще и зависит, какой у Светы сформируется характер. Если взялись за дело – любят доводить его до конца. Хотя часто и хватаются за ношу, которая объективно им не по плечу.
День ангела Светланы по православному календарю – дата и покровитель имени Светлана
В дни именин по церковному календарю нужно помолиться своей покровительнице (в храме или дома) и поблагодарить ее.
Главный День ангела Светланы по церковному календарю нужно праздновать в тот день почитания святой Фотины, который календарно ближе ко дню рождения именинницы:
- 26 февраля – преподобная Светлана (Фотина, Фотиния) Палестинская;
- 2 апреля – мученица Фотина (Светлана) Самарянына, Римская;
- 16 ноября – мученица Светлана (Фотиния).
Остальные дни ангела называют малые именины.
Поздравления с Днем Светланы – в прозе и стихах, короткие смс
На День Светланы поздравления своими словами:
Светлана, быть может, покажусь тебе банальной, но в день твоих именин не могу не напомнить, что твое имя символизирует чистоту и свет! И ты бесспорно лучезарна и чиста душой! В этот день желаю тебе быть яркой и веселой, дарить людям теплоту своей души и получать взамен любовь их благодарных сердец!
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День Светланы – поздравления короткие:
Света, с именинами тебя! Будь такой же веселой и счастливой! Я тебя очень люблю!
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С Днем Светланы – стихи:
Тебя, Светлана, поздравляю.
Хочу я пожелать любви,
Которой нет конца и края,
В которой верность и мечты.
Пусть счастье будет рядом долго,
Успешно пусть идут дела.
Удачу ты возьми в подмогу…
И будь красива, как всегда.
***
С Днем Светланы – прикольные поздравления:
У тебя в нашем сложном мире
Самое светлое имя!
А еще, Светка, кстати,
У тебя самый яркий характер!
А еще, Светик наш семицветик,
Ты — как свежий красивый букетик!
Оставайся такой, умоляю!
И с Днем ангела я поздравляю!
***
Я сегодня встану рано
И поздравить поспешу
С именинами Светлану,
Ей одной сейчас скажу:
Ты сама, как солнца лучик,
Даришь людям ясный свет!
Шлю тебе свой поздравунчик,
Будь счастливой много лет!
Пусть твой каждый день искрится
Яркой радостью большой,
Всем мечтам желаю сбыться
Я сегодня всей душой!
Православний День ангела Світлани – привітання
Світлана, вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб ти пливла по безкрайньому океану життя на міцному фрегаті під назвою "Щастя"! Нехай шторму і бурі минають тебе, і тільки прекрасний легкий бриз підганяє корабель на зустріч мріям!
***
Усе найкраще, світле, гарне,
Бажаю щиро я тобі, Світлано!
Везіння, успіху, таланту,
Щастя, радості й кохання!
***
Світлано мила, добра й ніжна,
Прийми мої вітання!
Бажаю, щоб була успішна
В кар’єрі і в коханні.
Щоб радість у очах світилось,
Щоб молодість не згасла,
Все, що задумано, здійснилось,
Життя було, як казка!
***
Світлано! З днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно, мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!