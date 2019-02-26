Именины Светланы: что подарить на День Светланы 2019 и как поздравить Свет

26 февраля 2019, 07:13

Главред собрал самые красивые и фееричные поздравления с Днем Светланы в прозе, стихах и картинках.

  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • Именины Светланы – открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников

26 февраля именины отмечают Светлана, Анна, Вера, Зоя, Ирина, а также Артемий, Василий, Владимир, Гавриил, Евгений, Иван, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел и Тимофей. При этом именно Светы считаются главными виновницами праздника.

День Светланы по церковному календарю

Именины Светланы по церковному календарю отмечают в дни почитания святой Фотины – всего трижды в год:

  • 26 февраля – преподобная Светлана (Фотина, Фотиния) Палестинская;
  • 2 апреля – мученица Фотина (Светлана) Самарянына, Римская;
  • 16 ноября – мученица Светлана (Фотиния).

Светлана: значение и характеристика имени

Имя Светлана происходит от славянского слова "светлая".

Характер у Свет противоречивый, но при этом девушки они яркие и активные. Всегда и во всем стремятся успевать – не углубляясь, впрочем, в конкретику и обходясь общей информацией. Стоит учесть, что Светланы, бывает, преувеличивают свои способности и возможности.

Читайте такжеЦелибатное время: о каких опасностях предупреждает гороскоп на конец февраля 2019Для Светы очень важно окружение. При правильном воспитании они способны достичь больших высот. Или, наоборот, поддаться плохому влиянию.

Жены и мамы из Свет получаются замечательные. При этом женщины они кокетливые и недостатка в мужском внимании не испытывают.

Имя Светлана лучше подойдет Близнецам, Ракам, Львам, Скорпионам и Стрельцам.

У Светлан отличные отношения с обладателями имен: Анатолий, Богдан, Борис, Валерий, Владимир, Герман, Карп, Максим, Мирон, Олег, Орест, Самуил, Севастьян, Феликс, Юрий. Не очень хорошие – с обладателями имени: Александр, Афанасий, Всеволод, Геннадий, Захар, Иннокентий, Наум, Рафаил, Самсон, Семен, Фаддей, Филипп.

Что подарить на День Светланы

Читайте такжеСколько отдыхаем в марте 2019: в Украине определились с выходным на 8 мартаМаленькие Светы обожают кукол и мягкие игрушки. Любознательные, активные Светы обрадуются также железной дороге или многофункциональную кухню с большим набором всяких тарелочек и кастрюлек.

Взрослые Светы оценят подарок-впечатление: полет на воздушном шаре, сертификат на мастер-класс или просто поход в СПА (можно даже сходить на SPA-процедуры вместе с именинницей, ведь большинство подарочных сертификатов рассчитаны на двоих).

Прикольные поздравления Светлане в прозе, стихах и смс

4 смс - 244 символа:

Светик, поздравляю тебя и искренне желаю сиять от счастья и ярким лучиком любви светить для своих близких. Света, пусть в твоей жизни будут только светлые чувства, светлые надежды, светлые мысли и светлые ожидания. Будь прекрасна и удивительна!

***

Света, Светик, Светочка!

С праздником, деточка!

Не болей, расти большой,

Мамою любимой,

Занимайся хорошо

И живи счастливо!

***

Светочка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – понимания, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

3 смс - 187 символов:

Светочка, моя милая, ты чудесный человечек и мне хочется пожелать тебе радостных моментов жизни, которые каждый твой день сделают особенным и наполнят твой душевный мирок яркими эмоциями.

***

3 смс - 196 символов:

Ты живи всегда роскошно,

Шоппинг совершай в Милане,

Пей "Мадам Клико" от нервов,

Бесподобная Светлана.

Отдыхать тебе желаю

На далеких островах,

Спутником пусть жизни станет

Перспективный олигарх.

***

Хочу представить нашу именинницу очаровательную и незабываемую Светлану. Прошу радостно, громко и весело отметить этот день! Надеемся на долгое и продуктивное сотрудничество, и пусть нас всех связывают не только дела, но и дружеские отношения. Ведь каждый новенький человечек приносит с собой новую надежду на воплощение новых идей! Спасибо, что вы делитесь своим позитивом и доброй улыбкой. С Днем ангела спешим поздравить и пожелать семейного благополучия, карьерного роста и дальнейших перспектив. Позитив всегда уместен, не важно на работе или дома. Чтобы ярким маяком освещался ровный жизненный путь. Чтобы жизнь была наполнена больше романтическими моментами и вдохновение никогда не покидало. Чтобы эта теплая встреча была далеко не последней, все решения и встречи бывают неслучайны. Судьбоносных желаем принимать решений.

***

Я скажу вам без обмана:

Хороша у нас Светлана!

Мы ей счастья все желаем

И бокалы поднимаем!

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