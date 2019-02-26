Именины Светланы: что подарить на День Светланы 2019 и как поздравить Свет

Главред собрал самые красивые и фееричные поздравления с Днем Светланы в прозе, стихах и картинках.
26 февраля именины отмечают Светлана, Анна, Вера, Зоя, Ирина, а также Артемий, Василий, Владимир, Гавриил, Евгений, Иван, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел и Тимофей. При этом именно Светы считаются главными виновницами праздника.
День Светланы по церковному календарю
Именины Светланы по церковному календарю отмечают в дни почитания святой Фотины – всего трижды в год:
- 26 февраля – преподобная Светлана (Фотина, Фотиния) Палестинская;
- 2 апреля – мученица Фотина (Светлана) Самарянына, Римская;
- 16 ноября – мученица Светлана (Фотиния).
Светлана: значение и характеристика имени
Имя Светлана происходит от славянского слова "светлая".
Характер у Свет противоречивый, но при этом девушки они яркие и активные. Всегда и во всем стремятся успевать – не углубляясь, впрочем, в конкретику и обходясь общей информацией. Стоит учесть, что Светланы, бывает, преувеличивают свои способности и возможности.
Читайте такжеЦелибатное время: о каких опасностях предупреждает гороскоп на конец февраля 2019Для Светы очень важно окружение. При правильном воспитании они способны достичь больших высот. Или, наоборот, поддаться плохому влиянию.
Жены и мамы из Свет получаются замечательные. При этом женщины они кокетливые и недостатка в мужском внимании не испытывают.
Имя Светлана лучше подойдет Близнецам, Ракам, Львам, Скорпионам и Стрельцам.
У Светлан отличные отношения с обладателями имен: Анатолий, Богдан, Борис, Валерий, Владимир, Герман, Карп, Максим, Мирон, Олег, Орест, Самуил, Севастьян, Феликс, Юрий. Не очень хорошие – с обладателями имени: Александр, Афанасий, Всеволод, Геннадий, Захар, Иннокентий, Наум, Рафаил, Самсон, Семен, Фаддей, Филипп.
Что подарить на День Светланы
Читайте такжеСколько отдыхаем в марте 2019: в Украине определились с выходным на 8 мартаМаленькие Светы обожают кукол и мягкие игрушки. Любознательные, активные Светы обрадуются также железной дороге или многофункциональную кухню с большим набором всяких тарелочек и кастрюлек.
Взрослые Светы оценят подарок-впечатление: полет на воздушном шаре, сертификат на мастер-класс или просто поход в СПА (можно даже сходить на SPA-процедуры вместе с именинницей, ведь большинство подарочных сертификатов рассчитаны на двоих).
Прикольные поздравления Светлане в прозе, стихах и смс
4 смс - 244 символа:
Светик, поздравляю тебя и искренне желаю сиять от счастья и ярким лучиком любви светить для своих близких. Света, пусть в твоей жизни будут только светлые чувства, светлые надежды, светлые мысли и светлые ожидания. Будь прекрасна и удивительна!
***
Света, Светик, Светочка!
С праздником, деточка!
Не болей, расти большой,
Мамою любимой,
Занимайся хорошо
И живи счастливо!
***
Светочка, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – понимания, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
3 смс - 187 символов:
Светочка, моя милая, ты чудесный человечек и мне хочется пожелать тебе радостных моментов жизни, которые каждый твой день сделают особенным и наполнят твой душевный мирок яркими эмоциями.
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3 смс - 196 символов:
Ты живи всегда роскошно,
Шоппинг совершай в Милане,
Пей "Мадам Клико" от нервов,
Бесподобная Светлана.
Отдыхать тебе желаю
На далеких островах,
Спутником пусть жизни станет
Перспективный олигарх.
***
Хочу представить нашу именинницу очаровательную и незабываемую Светлану. Прошу радостно, громко и весело отметить этот день! Надеемся на долгое и продуктивное сотрудничество, и пусть нас всех связывают не только дела, но и дружеские отношения. Ведь каждый новенький человечек приносит с собой новую надежду на воплощение новых идей! Спасибо, что вы делитесь своим позитивом и доброй улыбкой. С Днем ангела спешим поздравить и пожелать семейного благополучия, карьерного роста и дальнейших перспектив. Позитив всегда уместен, не важно на работе или дома. Чтобы ярким маяком освещался ровный жизненный путь. Чтобы жизнь была наполнена больше романтическими моментами и вдохновение никогда не покидало. Чтобы эта теплая встреча была далеко не последней, все решения и встречи бывают неслучайны. Судьбоносных желаем принимать решений.
***
Я скажу вам без обмана:
Хороша у нас Светлана!
Мы ей счастья все желаем
И бокалы поднимаем!