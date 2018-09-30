Поздравления и красивые открытки с Днем ангела Веры

30 сентября, в праздник Веры, Надежды, Любви, отмечают свои именины по церковному календарю все Верочки, Наденьки, Любочки и еще Сонечки.

Считается, что родившиеся в этот день девочки, особенно получившие имя в честь одной из святых, по натуре своей мудры, а в дом приносят уют и благополучие.

По традиции, именинницы Веры, Нади, Любы и Софии отмечают свой день Ангела целых три дня подряд.

Лучшим подарком к празднику для них могут стать ладанки и иконы Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. Беспроигрышным вариантом будут также сладости. А в ответ именинницы должны угостить дарителей пирогами.

Поздравление с Днем ангела Веры

Милая Верочка, поздравлю тебя от всей души. Самой доброй и замечательной Вере хочу пожелать никогда не утратить веры в себя и свои силы. Дорогая, желаю оставаться всегда практичной и рассудительной, но в тоже время искренней и нежной. Пусть твой ангел хранит тебя от любой беды и печали, пусть Господь освещает твой путь светлой любовью и счастьем.

***

Вера, у тебя такое имя,

На котором держится планета,

Вера – нету имени красивей,

Да и человечка лучше нету!

У тебя сегодня именины,

От души позволь тебя поздравить!

Будь всегда веселой и счастливой,

Крылья у мечты спеши расправить!

***

С днем ангела, Вера! Желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть никогда не покинут тебя твои две сестры — надежда и любовь, переполняющие сердце.

***

Именины славные Вера отмечает.

Пожелать спешу тебе все, о чем мечтаешь.

Пусть с тобою будут рядом близкие, любимые.

Пусть сбываются мечты самые красивые.

Пусть прекрасных дней и лет мчится вереница,

Чтоб не знать тревог и бед Вере-чаровнице.

Будь здорова и бодра, мила и обаятельна,

Пусть исполнятся все планы в жизни обязательно!

***

Милая Верочка, солнышко, я поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать оставаться всегда яркой и неотразимой, удивлять близких приятными сюрпризами, приводить в восторг окружающих своим великолепием, никогда не думать о плохом и каждый раз, отрывая лист календаря, встречать счастливый и чудесный день.

***

С днем ангела, Верочка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!