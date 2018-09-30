Поздравления и красивые открытки с Днем ангела Веры

"Главред" собрал самые красивые и душевные поздравления с праздником.
30 сентября, в праздник Веры, Надежды, Любви, отмечают свои именины по церковному календарю все Верочки, Наденьки, Любочки и еще Сонечки.
Считается, что родившиеся в этот день девочки, особенно получившие имя в честь одной из святых, по натуре своей мудры, а в дом приносят уют и благополучие.
По традиции, именинницы Веры, Нади, Любы и Софии отмечают свой день Ангела целых три дня подряд.
Лучшим подарком к празднику для них могут стать ладанки и иконы Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. Беспроигрышным вариантом будут также сладости. А в ответ именинницы должны угостить дарителей пирогами.
Поздравление с Днем ангела Веры
Милая Верочка, поздравлю тебя от всей души. Самой доброй и замечательной Вере хочу пожелать никогда не утратить веры в себя и свои силы. Дорогая, желаю оставаться всегда практичной и рассудительной, но в тоже время искренней и нежной. Пусть твой ангел хранит тебя от любой беды и печали, пусть Господь освещает твой путь светлой любовью и счастьем.
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Вера, у тебя такое имя,
На котором держится планета,
Вера – нету имени красивей,
Да и человечка лучше нету!
У тебя сегодня именины,
От души позволь тебя поздравить!
Будь всегда веселой и счастливой,
Крылья у мечты спеши расправить!
***
С днем ангела, Вера! Желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть никогда не покинут тебя твои две сестры — надежда и любовь, переполняющие сердце.
***
Именины славные Вера отмечает.
Пожелать спешу тебе все, о чем мечтаешь.
Пусть с тобою будут рядом близкие, любимые.
Пусть сбываются мечты самые красивые.
Пусть прекрасных дней и лет мчится вереница,
Чтоб не знать тревог и бед Вере-чаровнице.
Будь здорова и бодра, мила и обаятельна,
Пусть исполнятся все планы в жизни обязательно!
***
Милая Верочка, солнышко, я поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать оставаться всегда яркой и неотразимой, удивлять близких приятными сюрпризами, приводить в восторг окружающих своим великолепием, никогда не думать о плохом и каждый раз, отрывая лист календаря, встречать счастливый и чудесный день.
***
С днем ангела, Верочка, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!