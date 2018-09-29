День Веры, Надежды и Любви-2018: все, что надо знать – от поздравлений до традиций

29 сентября 2018, 08:09

"Главред" собрал самое важное о празднике в одной статье.

  • Красивые картинки Вера, Надежда, Любовь Фото из открытых источников
  • Красивые картинки Вера, Надежда, Любовь Фото из открытых источников
  • Красивые картинки Вера, Надежда, Любовь Фото из открытых источников
  • Красивые картинки Вера, Надежда, Любовь Фото из открытых источников
  • Красивые картинки Вера, Надежда, Любовь Фото из открытых источников
  • Красивые картинки Вера, Надежда, Любовь Фото из открытых источников

В праздник Веры, Надежды, Любви отмечают свои именины по церковному календарю все Верочки, Наденьки, Любочки и еще Сонечки.

Церковь чтит их память за их крепость и стойкость.

Когда именины Веры, Надежды, Любови и Софии

Праздник отмечается 30 сентября. День ангела Вера, Надежда, Любовь и София также отмечают:

  • Вера: 30 сентября, 14 октября, 15 декабря, 31 декабря, а затем снова 26 февраля, 14 июня;
  • Надя: 30 сентября, 21 октября, 14 марта, 20 марта;
  • Люба: 30 сентября;
  • София: 30 сентября, 1 октября, 29 декабря, 31 декабря, 28 февраля, 1 апреля, 4 июня, 17 июня, 14 августа.

Что такое Вера, Надежда, Любовь

Подробнее о том, что это за праздник, о чем просят святых и как им молиться – читайте в нашем материале Когда День ангела Веры, Надежды, Любови и Софии и в честь чего установлен этот праздник.

Вера, Надежда, Любовь: что нельзя делать

Этот день еще называют "бабьим праздником". Соответственно, считается, что на Веру, Надежду, Любовь нельзя:

  • женщинам – работать по дому, то есть вообще;
  • проводить венчание и свадьбу – запрет носит категорический характер. Зато в этот день принято было свататься: "На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покрова свадьбу играют";
  • устраивать гуляния – повод-то у праздника трагический.

Зато в этот день нужно хорошенько поплакать. Почему и зачем надо хорошенько порыдать на Веру, Надежду, Любовь, а также о приметах праздника – читайте в нашем материале Вера, Надежда, Любовь-2018: запреты, традиции и приметы.

Вера, Надежда, Любовь: заговоры

"Главред" узнал, какие есть заговоры на праздник Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Подробнее читайте в нашем материале Вера, Надежда, Любовь – праздник-2018: как в этот день привлечь любовь и спасти близких.

Вера, Надежда, Любовь: поздравления в прозе

3 смс - 172 символа:

Поздравляю тебя со светлым праздником. Пусть никогда не проходит любовь, всегда с тобою будет вера в лучшее, и даже в самые трудные моменты пусть не оставляет тебя надежда!

***

3 смс - 194 символа:

Поздравляю с Днем Веры Надежды, Любви и их матери Софии. Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.

***

3 смс - 198 символов:

Поздравляю с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. От всей души желаю жить счастливо, беречь в сердце любовь и всегда таить светлую надежду, верить только в хорошее и побеждать любую неудачу.

***

4 смс - 236 символов:

Поздравляю с праздником Веры, Надежды и Любви, а также матери их Софии. Пусть не убудет любви из твоего сердца, пусть не исчезнет надежда с твоего пути, пусть с каждым днем крепчает твоя вера, пусть счастливой будет твоя судьба и жизнь!

Вера, Надежда, Любовь: стихи

3 смс - 152 символа:

С Днем Веры, Надежды,

Любви и Софии!

Пусть радость и нежность

Окутают силой,

Чтоб твердо, упорно

Идти к своей цели,

Любить плодотворно

И мыслить смелее!

***

4 смс - 216 символов:

Без них мы жить уже не можем.

Есть вера, надежда и любовь.

И их сегодня потревожим,

Набором букв, набором слов.

Желаю всем огромной веры,

Надежды тоже. От души.

Любовь зовет нас всех напевом.

Всех поздравляю от души.

***

4 смс - 223 символа:

Единство трех сестер как знак,

Что в нашей жизни много благ.

Надежда, Вера и Любовь

Сердца спасают вновь и вновь.

Наплыва чувств не избежать,

А главное — не предавать.

И пусть всегда проходят дни

В надежде, вере и в любви!

***

Надежда, Вера и Любовь …

Без них прожить на свете сложно.

Без этих трех красивых слов

Познать нам счастье невозможно.

Давайте будем их ценить,

Хранить в сокровищнице сердца.

Тогда, поверьте, будем жить

Красиво, ярко, интересно!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник православие поздравления именины открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:24
Трамп одобрил бюджет Пентагона: на помощь Украине выделены сотни миллионов
09:14
"Лучше Мазепы и Хмельницкого": Саакашвили призвал судить Порошенко за госизмену Видео
08:44
"Вразумите их". Лавров попросил помощи у стран Запада во взаимоотношениях с властями Украины
08:24
"Часть моей работы": Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании
08:24
Азовское море Украина уже потеряла. Что дальше? мнение
08:09
День Веры, Надежды и Любви-2018: все, что надо знать – от поздравлений до традиций Фото
08:00
В США умер гитарист и основатель легендарной рок-группы
07:41
"До свидания, третий Рим". Жириновский спрогнозировал РФ плохую участь после томоса об автокефалии УПЦ Видео
07:38
В крохотных стрингах: Ким Кардашьян похвасталась знаменитыми ягодицами
06:57
Счастливчики Весы и аутсайдеры Девы: гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака
06:35
Путин открыл против Украины второй фронт мнение
06:13
"Грудь сделала что ли?": "Роксолана" Мерьем Узерли удивила фанатов размером бюста
05:52
"РФ оставит мины замедленного действия": российский журналист спрогнозировал судьбу Крыма Видео
05:23
В Великобритании девушка хочет за громадные деньги продать девственность Фото
04:45
В Украине в октябре будут длинные выходные Видео
04:11
Ксения Собчак показала трогательные фото с сыном
03:41
"Как двойники Сталина и Ленина". У Путина прокомментировали схожесть Боширова и полковника Чепиги
02:57
В Британии полицейский занялся сексом с адвокатом в комнате для допросов
02:19
В Сумах разгорелся скандал из-за обнаженных девушек возле полицейского авто: опубликовано видео Видео
01:55
"Справиться с одной маленькой проблемой". Появился трейлер фильма "Dzidzio Первый раз" Видео
01:29
Соседняя с Украиной страна попала в список наиболее развитых в мире
01:03
"Пожалеем малыша". В Сети смеются над фото Путина на каблуках
00:43
"Похожи". Поклонники недоумевают из-за снимка Лободы с лошадью
00:10
Лавров в ООН призвал "вразумить" Украину и одобрил миссию на Донбассе
28 сентября, пятница
23:45
В Одессе расстреляли инкассаторов: похищено три миллиона гривен Фото Видео
23:19
Евросоюз принял окончательное решение по ядерной сделке с Ираном
23:01
В Минсоцполитики озвучили планы на зарплату, способную остановить миграцию в Польшу Видео
22:42
Власти Сингапура планируют выплатить населению 511 млн долларов за вклад в развитие страны
22:34
Шахтер – Карпаты – 6:1: "горняки" эффектно забили пять голов уже в первом тайме
22:21
Украинцы стали зарабатывать и тратить на четверть больше
22:00
"Какой пизд*ц". Киркорова раскритиковали за рекламу лекарства с песней "Цвет настроения синий" Видео
21:55
Донбассу угрожает экологическая катастрофа - в "ДНР" хотят затопить "ядерную шахту"
21:19
Facebook был взломан: миллионы аккаунтов оказались под угрозой
21:18
Антимайдановец Топаз публично осудил Путина и террористов на Донбассе Видео
20:48
Названо имя преемника Хуга на должности главы миссии ОБСЕ в Украине
20:36
"Муж советовал не уходить из сборной России". Биатлонистка пояснила мотив перехода в Украину
20:22
Норвегия впервые за свою историю запустила ракету в космос Видео
20:05
Секс и машины. Немецкая фотомодель побаловалась на капоте суперкара: опубликованы фото 18+ Фото
19:34
РПЦ пригрозила Константинополю разрывом сотрудничества из-за автокефалии Украины
19:20
В порту Южной Кореи арестовали российское судно из-за переправки нефти в КНДР – СМИ
19:08
Сенцова вывезли из колонии в больницу
18:56
Стало известно, во сколько бюджету обошлась поездка Порошенко на Генассамблею ООН
18:40
Украинский металлолом поставляется в Приднестровье в обход санкций - эксперт
18:26
Антимайдановцу "Топазу" пересчитали срок и отпускают на свободу
17:55
Хиллари Клинтон сыграла в комедийном сериале
17:47
Россия строит ядерного монстра, которого НАТО может уничтожить - National Interest
17:27
Синоптики предупредили, каким областям Украины грозят заморозки Видео
17:11
Участников скандала с венгерскими паспортами на Закарпатье могут осудить за государственную измену
17:08
Названа дата старта продаж в Украине официальных новых iPhone Видео
16:43
Жительница Америки обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять