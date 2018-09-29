День Веры, Надежды и Любви-2018: все, что надо знать – от поздравлений до традиций

"Главред" собрал самое важное о празднике в одной статье.
В праздник Веры, Надежды, Любви отмечают свои именины по церковному календарю все Верочки, Наденьки, Любочки и еще Сонечки.
Церковь чтит их память за их крепость и стойкость.
Когда именины Веры, Надежды, Любови и Софии
Праздник отмечается 30 сентября. День ангела Вера, Надежда, Любовь и София также отмечают:
- Вера: 30 сентября, 14 октября, 15 декабря, 31 декабря, а затем снова 26 февраля, 14 июня;
- Надя: 30 сентября, 21 октября, 14 марта, 20 марта;
- Люба: 30 сентября;
- София: 30 сентября, 1 октября, 29 декабря, 31 декабря, 28 февраля, 1 апреля, 4 июня, 17 июня, 14 августа.
Что такое Вера, Надежда, Любовь
Подробнее о том, что это за праздник, о чем просят святых и как им молиться – читайте в нашем материале Когда День ангела Веры, Надежды, Любови и Софии и в честь чего установлен этот праздник.
Вера, Надежда, Любовь: что нельзя делать
Этот день еще называют "бабьим праздником". Соответственно, считается, что на Веру, Надежду, Любовь нельзя:
- женщинам – работать по дому, то есть вообще;
- проводить венчание и свадьбу – запрет носит категорический характер. Зато в этот день принято было свататься: "На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покрова свадьбу играют";
- устраивать гуляния – повод-то у праздника трагический.
Зато в этот день нужно хорошенько поплакать. Почему и зачем надо хорошенько порыдать на Веру, Надежду, Любовь, а также о приметах праздника – читайте в нашем материале Вера, Надежда, Любовь-2018: запреты, традиции и приметы.
Вера, Надежда, Любовь: заговоры
"Главред" узнал, какие есть заговоры на праздник Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Подробнее читайте в нашем материале Вера, Надежда, Любовь – праздник-2018: как в этот день привлечь любовь и спасти близких.
Вера, Надежда, Любовь: поздравления в прозе
3 смс - 172 символа:
Поздравляю тебя со светлым праздником. Пусть никогда не проходит любовь, всегда с тобою будет вера в лучшее, и даже в самые трудные моменты пусть не оставляет тебя надежда!
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3 смс - 194 символа:
Поздравляю с Днем Веры Надежды, Любви и их матери Софии. Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.
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3 смс - 198 символов:
Поздравляю с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. От всей души желаю жить счастливо, беречь в сердце любовь и всегда таить светлую надежду, верить только в хорошее и побеждать любую неудачу.
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4 смс - 236 символов:
Поздравляю с праздником Веры, Надежды и Любви, а также матери их Софии. Пусть не убудет любви из твоего сердца, пусть не исчезнет надежда с твоего пути, пусть с каждым днем крепчает твоя вера, пусть счастливой будет твоя судьба и жизнь!
Вера, Надежда, Любовь: стихи
3 смс - 152 символа:
С Днем Веры, Надежды,
Любви и Софии!
Пусть радость и нежность
Окутают силой,
Чтоб твердо, упорно
Идти к своей цели,
Любить плодотворно
И мыслить смелее!
***
4 смс - 216 символов:
Без них мы жить уже не можем.
Есть вера, надежда и любовь.
И их сегодня потревожим,
Набором букв, набором слов.
Желаю всем огромной веры,
Надежды тоже. От души.
Любовь зовет нас всех напевом.
Всех поздравляю от души.
***
4 смс - 223 символа:
Единство трех сестер как знак,
Что в нашей жизни много благ.
Надежда, Вера и Любовь
Сердца спасают вновь и вновь.
Наплыва чувств не избежать,
А главное — не предавать.
И пусть всегда проходят дни
В надежде, вере и в любви!
***
Надежда, Вера и Любовь …
Без них прожить на свете сложно.
Без этих трех красивых слов
Познать нам счастье невозможно.
Давайте будем их ценить,
Хранить в сокровищнице сердца.
Тогда, поверьте, будем жить
Красиво, ярко, интересно!