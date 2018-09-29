День Веры, Надежды и Любви-2018: все, что надо знать – от поздравлений до традиций

В праздник Веры, Надежды, Любви отмечают свои именины по церковному календарю все Верочки, Наденьки, Любочки и еще Сонечки.

Церковь чтит их память за их крепость и стойкость.

Когда именины Веры, Надежды, Любови и Софии

Праздник отмечается 30 сентября. День ангела Вера, Надежда, Любовь и София также отмечают:

Вера : 30 сентября, 14 октября, 15 декабря, 31 декабря, а затем снова 26 февраля, 14 июня;

: 30 сентября, 14 октября, 15 декабря, 31 декабря, а затем снова 26 февраля, 14 июня; Надя : 30 сентября, 21 октября, 14 марта, 20 марта;

: 30 сентября, 21 октября, 14 марта, 20 марта; Люба : 30 сентября;

: 30 сентября; София: 30 сентября, 1 октября, 29 декабря, 31 декабря, 28 февраля, 1 апреля, 4 июня, 17 июня, 14 августа.

Что такое Вера, Надежда, Любовь

Подробнее о том, что это за праздник, о чем просят святых и как им молиться – читайте в нашем материале Когда День ангела Веры, Надежды, Любови и Софии и в честь чего установлен этот праздник.

Вера, Надежда, Любовь: что нельзя делать

Этот день еще называют "бабьим праздником". Соответственно, считается, что на Веру, Надежду, Любовь нельзя:

женщинам – работать по дому, то есть вообще;

проводить венчание и свадьбу – запрет носит категорический характер. Зато в этот день принято было свататься: "На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покрова свадьбу играют";

устраивать гуляния – повод-то у праздника трагический.

Зато в этот день нужно хорошенько поплакать. Почему и зачем надо хорошенько порыдать на Веру, Надежду, Любовь, а также о приметах праздника – читайте в нашем материале Вера, Надежда, Любовь-2018: запреты, традиции и приметы.

Вера, Надежда, Любовь: заговоры

"Главред" узнал, какие есть заговоры на праздник Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Подробнее читайте в нашем материале Вера, Надежда, Любовь – праздник-2018: как в этот день привлечь любовь и спасти близких.

Вера, Надежда, Любовь: поздравления в прозе

3 смс - 172 символа:

Поздравляю тебя со светлым праздником. Пусть никогда не проходит любовь, всегда с тобою будет вера в лучшее, и даже в самые трудные моменты пусть не оставляет тебя надежда!

***

3 смс - 194 символа:

Поздравляю с Днем Веры Надежды, Любви и их матери Софии. Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.

***

3 смс - 198 символов:

Поздравляю с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. От всей души желаю жить счастливо, беречь в сердце любовь и всегда таить светлую надежду, верить только в хорошее и побеждать любую неудачу.

***

4 смс - 236 символов:

Поздравляю с праздником Веры, Надежды и Любви, а также матери их Софии. Пусть не убудет любви из твоего сердца, пусть не исчезнет надежда с твоего пути, пусть с каждым днем крепчает твоя вера, пусть счастливой будет твоя судьба и жизнь!

Вера, Надежда, Любовь: стихи

3 смс - 152 символа:

С Днем Веры, Надежды,

Любви и Софии!

Пусть радость и нежность

Окутают силой,

Чтоб твердо, упорно

Идти к своей цели,

Любить плодотворно

И мыслить смелее!

***

4 смс - 216 символов:

Без них мы жить уже не можем.

Есть вера, надежда и любовь.

И их сегодня потревожим,

Набором букв, набором слов.

Желаю всем огромной веры,

Надежды тоже. От души.

Любовь зовет нас всех напевом.

Всех поздравляю от души.

***

4 смс - 223 символа:

Единство трех сестер как знак,

Что в нашей жизни много благ.

Надежда, Вера и Любовь

Сердца спасают вновь и вновь.

Наплыва чувств не избежать,

А главное — не предавать.

И пусть всегда проходят дни

В надежде, вере и в любви!

***

Надежда, Вера и Любовь …

Без них прожить на свете сложно.

Без этих трех красивых слов

Познать нам счастье невозможно.

Давайте будем их ценить,

Хранить в сокровищнице сердца.

Тогда, поверьте, будем жить

Красиво, ярко, интересно!