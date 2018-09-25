Когда День ангела Веры, Надежды, Любови и Софии и в честь чего установлен этот праздник

Считается, что искренняя молитва перед иконой этим мученицам ограждает от искушений и помогает вернуть в семью радость.
Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София пострадали за свою христианскую веру.
За их веру император приказал их пытать. Причем самой младшей из них – Любови – было на тот момент всего 9 лет, Надежде – 10 лет, а самой старшей Вере – только 12 лет. Их пытали огнем, а затем обезглавили. Однако священники отмечают, что самая жуткая пытка выпала на долю их матери София: сильнее мук телесных были духовные страдания матери, вынужденной смотреть на муки своих детей.
При этом ни девочки, ни их мать от своей веры не отступили. За их крепость и стойкость Церковь и чтит их память.
Вера, Надежда, Любовь и мать их София: когда отмечают
Память мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии православные чтят ежегодно 30 сентября.
Кроме того, в этот же день все женщины с такими именами отмечают свои именины.
День ангела Вера, Надежда, Любовь и София также отмечают:
- Вера: 30 сентября, 14 октября, 15 декабря, 31 декабря, а затем снова 26 февраля, 14 июня;
- Надя: 30 сентября, 21 октября, 14 марта, 20 марта;
- Люба: 30 сентября;
- София: 30 сентября, 1 октября, 29 декабря, 31 декабря, 28 февраля, 1 апреля, 4 июня, 17 июня, 14 августа.
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Икона "Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья": в чем помогает
Считается, что искренняя молитва перед этой иконой ограждает от искушений, а также помогает вернуть в семью радость, спокойствие и счастье. Чаще всего именно о помощи в обретении семейного счастья просят этих великомучениц.
Также перед иконой Вере, Надежде, Любви просят:
- об исцелении от болезней по "женской" части;
- о рождении деток, а также здоровья для них;
- об исцелении от болей в суставах.
Вера Надежда Любовь и мать их София: молитва
Софии честныя священнейшия ветви Вера и Надежда и Любовь показавшеся, мудрость обуиша еллинскую благодатию, и пострадавше, и победоносицы явившеся, венцем нетленным от всех Владыки Христа увязошася.
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О святыя и достохвальныя мученицы Веро, Надеждо и Любы, и доблестных дщерей мудрая мати Софие, к вам ныне притецем со усердною молитвою. что бо паче возможет предстательствовати за ны пред Господем, аще не вера, надежда и любы, три сия краеугольныя добродетели, в нихже образ нареченныя, самою вещию тыя явисте! Умолите Господа, да в скорбех и напастех неизреченною благодатию Своею покрыет ны, спасет и сохранит, яко благ есть и Человеколюбец. Того славу, яко солнце незаходимое, ныне зряще светолепну, споспешествуйте нам во смиренных молениих наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наша, и да помилует нас, грешных и недостойных щедрот Его. Молите убо о нас, святыя мученицы, Господа нашего Иисуса Христа, Емуже славу возсылаем со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.