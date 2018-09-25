Когда День ангела Веры, Надежды, Любови и Софии и в честь чего установлен этот праздник

25 сентября 2018, 07:28

Считается, что искренняя молитва перед иконой этим мученицам ограждает от искушений и помогает вернуть в семью радость.

Икона Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья
Икона Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София пострадали за свою христианскую веру.

За их веру император приказал их пытать. Причем самой младшей из них – Любови – было на тот момент всего 9 лет, Надежде – 10 лет, а самой старшей Вере – только 12 лет. Их пытали огнем, а затем обезглавили. Однако священники отмечают, что самая жуткая пытка выпала на долю их матери София: сильнее мук телесных были духовные страдания матери, вынужденной смотреть на муки своих детей.

При этом ни девочки, ни их мать от своей веры не отступили. За их крепость и стойкость Церковь и чтит их память.

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: когда отмечают

Память мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии православные чтят ежегодно 30 сентября.

Кроме того, в этот же день все женщины с такими именами отмечают свои именины.

День ангела Вера, Надежда, Любовь и София также отмечают:

  • Вера: 30 сентября, 14 октября, 15 декабря, 31 декабря, а затем снова 26 февраля, 14 июня;
  • Надя: 30 сентября, 21 октября, 14 марта, 20 марта;
  • Люба: 30 сентября;
  • София: 30 сентября, 1 октября, 29 декабря, 31 декабря, 28 февраля, 1 апреля, 4 июня, 17 июня, 14 августа.

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Икона "Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья": в чем помогает

Считается, что искренняя молитва перед этой иконой ограждает от искушений, а также помогает вернуть в семью радость, спокойствие и счастье. Чаще всего именно о помощи в обретении семейного счастья просят этих великомучениц.

Также перед иконой Вере, Надежде, Любви просят:

  • об исцелении от болезней по "женской" части;
  • о рождении деток, а также здоровья для них;
  • об исцелении от болей в суставах.
Икона
Икона "Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья".

Вера Надежда Любовь и мать их София: молитва

Софии честныя священнейшия ветви Вера и Надежда и Любовь показавшеся, мудрость обуиша еллинскую благодатию, и пострадавше, и победоносицы явившеся, венцем нетленным от всех Владыки Христа увязошася.

***

О святыя и достохвальныя мученицы Веро, Надеждо и Любы, и доблестных дщерей мудрая мати Софие, к вам ныне притецем со усердною молитвою. что бо паче возможет предстательствовати за ны пред Господем, аще не вера, надежда и любы, три сия краеугольныя добродетели, в нихже образ нареченныя, самою вещию тыя явисте! Умолите Господа, да в скорбех и напастех неизреченною благодатию Своею покрыет ны, спасет и сохранит, яко благ есть и Человеколюбец. Того славу, яко солнце незаходимое, ныне зряще светолепну, споспешествуйте нам во смиренных молениих наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наша, и да помилует нас, грешных и недостойных щедрот Его. Молите убо о нас, святыя мученицы, Господа нашего Иисуса Христа, Емуже славу возсылаем со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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