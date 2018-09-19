В РПЦ МП прокомментировали автокефалию для Украины и рассказали, как будут защищать Киево-Печерскую лавру

19 сентября 2018, 21:32

Он напомнил, что Церковь должна быть отделена от политики и государства.

Киев, лавра
В РПЦ МП прокомментировали автокефалию / kiev.segodnya.ua

Предоставление Томоса об автокефалии для Украинской Православной Церкви прокомментировал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

Он призвал объединиться в сложный для страны час, а не разделяться из-за нового повода.

"Патриарх Варфоломей со своим синодом и своей церковью поступил очень несправедливо. Нарушая устав людей, церкви, экономику церкви он сам принес в Украину очень много расприй непонятных. И сегодня, если это не дай Бог случится, будут нападать на Лавру. Начнутся разделения. Так нельзя. Наоборот, нужно всячески объединяться. И мы стараемся", – заверил он.

Он также высказал свое мнение об автокефалии.

"Что такое автокефалия? Автокефалия – так называемая независимость. От кого? От Бога? Нет, от Бога мы всегда зависимы. От других стран? Неправда, мы зависим от других стран. Энергоресурсы, ткани, зерно, мясо – кто-то что-то продает. И если нарушается какая-то одна ветвь – это приносит много беды и горя", – пояснил он.

При этом он напомнил, что Церковь должна быть отделена от политики и государства.

Читайте такжеПолиттехнолог считает, что Порошенко ошибочно спекулирует на теме религии"Что касается государственных мужей, то это не их удел –разбираться в вопросах Церкви… Церковь не принимает законы таможни, границы, которые сегодня порушены, не принимает реформы медицины… Церковь лишь только старается вникнуть в человеческую душу. В душу, которая должная видеть в каждом человеке брата, сестру, Христа… Нет Церкви украинской, российской, турецкой, константинопольской – есть Церковь Христова. Она именуется по территории, где находится… Поэтому мы призываем хранить единство мира и чистоту святого православия. И не думайте, что если вам привнесут что-то новое – то сразу вам посыплется манна", – предостерег Владыка Павел.

Что касается угроз УПЦ КП отобрать Киево-Печерскую лавру после предоставления Томоса, то митрополит Павел призвал всех верующих усилить молитвы о святынях и защитить их.

Ранее православный протоиерей рассказал, что будет с Киево-Печерской лаврой после Томоса. Для решения имущественных вопросов, в случае предоставления автокефалии УПЦ, необходимо создать независимые и незаангажированные юридические и канонические институты, решения которых были бы авторитетными и справедливыми, считает ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко.

В свою очередь в РПЦ пригрозили украинской церкви утратой недвижимости в случае получения томоса об автокефалии. Позицию озвучил высокопоставленный российский священнослужитель - митрополит Илларион.

Напомним, 17 апреля Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
Киево-Печерская лавра Митрополит Павел автокефалия УПЦ
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