Православный протоиерей рассказал, что будет с Киево-Печерской лаврой после Томоса

12 августа 2018, 03:17

Киев-Печерская лавра является государственной собственностью.

Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра / lenta-ua.net

Для решения имущественных вопросов, в случае предоставления автокефалии УПЦ, необходимо создать независимые и незаангажированные юридические и канонические институты, решения которых были бы авторитетными и справедливыми.

В то же время Киев-Печерская лавра является государственной собственностью, подчеркнул ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко во время чата в "Главреде".

"Лавра — это большая территория, где в "верхний" ее части хозяйствует Киево-Печерский музей-заповедник, одновременно сосуществуют не только несколько различных музеев, а еще и Национальная историческая библиотека и Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств. В "нижней" Лавре хозяином является митрополия УПЦ, духовная семинария и монастырь, которому передана территория и помещения, включая пещеры, в пользование. Сегодня и музей, и монастырь открыты для посещения без ограничений", — рассказал он.

Коваленко выразил надежду на то, что если в Украине все православные будут признаны Вселенским православием, то будет найден вариант, когда православные разных юрисдикций смогут совместно молиться и не создавать конфликтов.

"Если же в Украине будет создана единая поместная Церковь, куда войдут все православные, то этот вопрос отпадет сам собой" — добавил он.

Напомним, ранее Коваленко объяснил, может ли УПЦ МП получить автокефалию вместо КП.

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Киево-Печерская лавра УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко автокефалия
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