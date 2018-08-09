Православный протоиерей объяснил, может ли УПЦ МП получить автокефалию вместо КП

Кому достанется Томос об автокефалии УПЦ.

Во время чата на «Главреде» ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко оценил шансы УПЦ Московского патриархата получить статус автокефальной церкви вместо Киевского патриархата.

«Это, скорее, фантастический сценарий. Он, конечно, дает простор для полета фантазии и сногсшибательной драматургии событий, но реальность, к сожалению, проще и банальнее», – отметил протоиерей Георгий.

Во-первых, УПЦ МП автокефалии не просит, напомнил он. Во-вторых, без разрешения Москвы УПЦ МП сегодня автокефалию ни от кого, кроме Москвы, и не примет. В-третьих, Москва автокефалию не даст.

Читайте такжеИз-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС«А если даст, то Константинополь ее не признает. А Киевский патриархат ее не примет. В результате все останется как есть, но Москва потеряет контроль над УПЦ МП. Но если представить, что Константинополь и Москва договорятся вместе провозгласить автокефалию для всех православных в Украине и помогут проведению объединительного собора… Представляете? Я – нет! Но рад буду ошибиться», – с улыбкой добавил священник.

Ранее он заявил, что история с Томосом не имеет четких временных границ и не имеет определенного результата: это - очередная попытка украинского православия войти в мировое сообщество Православных Церквей, став независимой от Москвы Украинской Церковью. При этом, в случае получения Томоса, появится возможность объединения православных украинских церквей в Единую Православную Церковь. Однако это совершенно разные, хоть и взаимосвязанные процессы.

Кроме того, православный священник назвал главное условие канонизации Путина. Его ответ, наверняка, порадовал немало противников российского президента.

Читайте такжеКонец величия России и спасение Порошенко: последствия автокефалии УПЦТакже Коваленко рассказал об Успенском посте-2018. Он длится всего две недели с 14 по 28 августа. И на этот период действуют особые требования к еде, поведению и проведению свадеб.

Напомним, президент Петр Порошенко сообщал, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для получения УПЦ автокефалии. Ранее Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Вселенскому Патриарху Варфоломею об автокефалии УПЦ.

Позже предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей предоставит автокефалию УПЦ уже в этом году.