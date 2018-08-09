Успенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбы

Что делать, если свадьба назначена на время поста.

Успенский пост длится всего две недели с 14 по 28 августа. И на этот период действуют особые требования к еде, поведению и проведению свадеб.

Об этом рассказал во время чата на «Главреде» ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко.

«Это строгий пост, во время которого обычно не вкушается ни мясная, ни рыбная, ни молочная пища. Этот пост предваряет праздник Успения Божьей Матери. Поэтому главной темой наших размышлений в эти дни может быть тема нашего перехода из временной жизни в вечность», – напомнил протоиерей Георгий.

Читайте такжеКак держать Успенский пост-2018: питание по днямОн подчеркнул, что во время поста Церковь не венчает и не рекомендует назначать бракосочетания.

«Если есть возможность перенести бракосочетание на более поздний или ранний срок, я бы рекомендовал это сделать. А если перенести уже не получается, то расписывайтесь, когда решили, но не забудьте после окончания поста прийти в храм за благословением», – пояснил Коваленко.

И добавил: «А на вопрос: «Что будет, если все-таки свадьба состоится в этот период?» – у меня ответа нет, так как пост (ограничение в пище), как и заповедь плодиться и размножаться (брак), были даны первым людям еще в Раю. Первую заповедь люди нарушили еще тогда, а вторую продолжают исполнять до сих пор».

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