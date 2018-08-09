Когда и как праздновать Медовый спас в 2018 году

Как праздновать Медовый спас.

Приближается первый Спас 2018 года.

Речь идет о Медовом спасе, который также называют Маковым или Спасом на воде.

Медовый спас-2018 Украина – как и все остальные православные страны – отмечает в день памяти семи мучеников Маккавеев. Отсюда и второе – созвучное – название торжества – «Маковей» или Маковый спас-2018.

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Дата у праздника неизменна из года в год – это 14 августа. В этот же день начинается Успенский пост-2018.

Почему Спас называется «медовым»

Как рассказал во время чата на «Главреде» ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко, Церковь не знает ни Яблочного, ни Орехового спаса.

«Для церковных людей Спас — это Христос Спаситель. Но народная традиция, особенно у нас в Украине, знает Три Спаса, то есть три праздника, где вспоминается Христос и которые идут один за другим (1-й Спас — Воспоминание о Кресте 14 августа, 2-й Спас — Преображение Господне 19 августа, 3-й Спас — воспоминание о Нерукотворном Образе Христа 29 августа)», – перечислил он.

И добавил: «А медовыми, яблочными и ореховыми эти дни называются потому, что в эти праздники существовала традиция освящать первый мед, первые яблоки и первые орехи. Просто у наших предков сельскохозяйственный календарь был привязан не к числам и месяцам, а к церковным праздникам. Но сегодня нет никакой потребности привязывать Христа Спасителя к меду, яблокам или орехам. Да и климат уже достаточно сильно изменился».

Тем не менее, в народе уже сложились традиции празднования Медового спаса, которые поддерживает даже Церковь, дозволяя священникам святить на Спасы в храмах принесенные продукты.

Медовый спас: что святить

На Медовый спас святят:

мед или медовые соты – символизируют будущий достаток;

мак – символизирует плодородие;

воду – считается, что после этого она приобретает целебные свойства;

цветы и травы – ими впоследствии лечили больную скотину.

Медовый спас: традиции

Читайте такжеЧто и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептовВ этот день устраиваются так называемые «Вдовьи помочи» (в некоторых регионах – сиротские помочи»). То есть люди ходили к овдовевшим или осиротевшим соседям, знакомым, друзьям – приносили им угощенье и помогали по хозяйству, приговаривая: «Ты — за себя, мы — за тебя, А Христов Спас – за всех нас!»

Традиционной едой в этот день является выпечка с освященным медом и маком. Так что праздник это сладкий и вкусный!