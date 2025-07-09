"Его песни слышали миллионы": Зеленский отреагировал на смерть легендарного артиста

Главное:
- 9 июля умер украинский композитор Игорь Поклад
- О смерти сообщила жена артиста
- Зеленский выразил соболезнования семье композитора
В возрасте 83 лет скончался композитор, герой Украины Игорь Поклад. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье артиста. Соответствующее сообщение украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.
Зеленский вспомнил, что Игорь Поклад родился во Вторую мировую войну и пережил возвращение зла в 2022 году.
"Национальная легенда, наш Герой Украины, наш Игорь Поклад. Он тот, чьи песни слышали миллионы людей, и для украинцев разных поколений светлые моменты жизни часто связаны с его творчеством. Всю свою жизнь Игорь Поклад посвятил украинской музыке - песням, музыкальным спектаклям, произведениям к украинским фильмам", - написал президент.
Глава страны добавил, что сегодня ушел из жизни Игорь Поклад, однако его "Дикі гуси", "Чарівна скрипка" и "Кохана" навсегда останутся с нами. Как и память о выдающемся композиторе и украинце.
"Мои искренние соболезнования семье выдающегося артиста", - резюмировал Зеленский.
Последние звездные новости
Как писал Главред, 9 июля умер украинский композитор, который имел звание Героя Украины, Игорь Поклад. Причина смерти остается неизвестной. На смерть артиста отреагировало немало звезд, среди которых - Павел Збиров и Lana Green.
Напомним, недавно умерла украинская актриса и Заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига в возрасте 76 лет. О ее смерти в социальных сетях сообщила дочь - Анастасия Савицкая-Шелига.
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О персоне: Игорь Поклад
Игорь Поклад - украинский композитор и опермейстер. Лауреат Шевченковской премии (1986). Заслуженный деятель искусств УССР (1989). Народный артист Украины (1997). Герой Украины (2021). Национальная легенда Украины (2024). Член НСКУ, пишет Википедия.
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