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"Его песни слышали миллионы": Зеленский отреагировал на смерть легендарного артиста

Марина Фурман
9 июля 2025, 13:25
1076
Украинский лидер почтил память Игоря Поклада.
Лей, Зеленский
Умер талантливый композитор Украины / Коллаж: Главред, фото: .me/V_Zelenskiy_official

Главное:

  • 9 июля умер украинский композитор Игорь Поклад
  • О смерти сообщила жена артиста
  • Зеленский выразил соболезнования семье композитора

В возрасте 83 лет скончался композитор, герой Украины Игорь Поклад. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье артиста. Соответствующее сообщение украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский вспомнил, что Игорь Поклад родился во Вторую мировую войну и пережил возвращение зла в 2022 году.

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"Национальная легенда, наш Герой Украины, наш Игорь Поклад. Он тот, чьи песни слышали миллионы людей, и для украинцев разных поколений светлые моменты жизни часто связаны с его творчеством. Всю свою жизнь Игорь Поклад посвятил украинской музыке - песням, музыкальным спектаклям, произведениям к украинским фильмам", - написал президент.

Глава страны добавил, что сегодня ушел из жизни Игорь Поклад, однако его "Дикі гуси", "Чарівна скрипка" и "Кохана" навсегда останутся с нами. Как и память о выдающемся композиторе и украинце.

"Мои искренние соболезнования семье выдающегося артиста", - резюмировал Зеленский.

Последние звездные новости

Как писал Главред, 9 июля умер украинский композитор, который имел звание Героя Украины, Игорь Поклад. Причина смерти остается неизвестной. На смерть артиста отреагировало немало звезд, среди которых - Павел Збиров и Lana Green.

Напомним, недавно умерла украинская актриса и Заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига в возрасте 76 лет. О ее смерти в социальных сетях сообщила дочь - Анастасия Савицкая-Шелига.

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О персоне: Игорь Поклад

Игорь Поклад - украинский композитор и опермейстер. Лауреат Шевченковской премии (1986). Заслуженный деятель искусств УССР (1989). Народный артист Украины (1997). Герой Украины (2021). Национальная легенда Украины (2024). Член НСКУ, пишет Википедия.

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