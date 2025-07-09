Средства дипломатии исчерпаны: Мерц вышел с важным заявлением по войне в Украине

Что сказал Мерц:
- Дипломатические пути окончания войны закончились
- Россия продолжает ставить под сомнение право Украины на существование
- Германия не прекратит поддержку Украины
Сегодня, 9 июля, немецкий канцлер Фридрих Мерц во время дебатов по бюджету в Бундестаге заявил, что дипломатические средства урегулирования войны в Украине исчерпаны.
Как сообщает ЕП, чиновник отметил, что преступный режим страны-агрессора России открыто ставит под сомнение право на существование целой страны, при этом применяя военную силу и стремясь уничтожить политический строй свободы на всем европейском континенте. Поэтому речь о средствах и ресурсах дипломатии уже не идет.
"Федеральное правительство, которое я возглавляю, сделает все от него зависящее, чтобы этого не произошло", - добавил он.
В то же время Мерц заверил, что учитывая текущую угрожающую ситуацию Германия будет продолжать помогать Украине, даже несмотря на сопротивление пророссийской правой силы в парламенте.
Позиция Германии относительно войны в Украине - последние новости
Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус поставил вердикт в вопрос поставки дальнобойных ракет Taurus для Украины, заявив что его страна не рассматривает такой помощи Киеву.
Ранее, как писал Главред, правительство Германии одобрило бюджетный проект, предусматривающий выделение 8,3 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2025 году.
Накануне сообщалось, что Киев ведет переговоры с другими государствами о запуске оборонного производства для нужд Украины. В частности уже есть договоренности с Германией.
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О персоне: Фридрих Мерц
Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.
25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.
По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.
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