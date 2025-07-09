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Средства дипломатии исчерпаны: Мерц вышел с важным заявлением по войне в Украине

Анна Косик
9 июля 2025, 12:52
281
Концлер подчеркнул, что несмотря на все трудности, поддержка Украины не угаснет.
Мерц, Путин
Мерц считает, что дипломатией преступный режим Путина не остановить / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Мерц:

  • Дипломатические пути окончания войны закончились
  • Россия продолжает ставить под сомнение право Украины на существование
  • Германия не прекратит поддержку Украины

Сегодня, 9 июля, немецкий канцлер Фридрих Мерц во время дебатов по бюджету в Бундестаге заявил, что дипломатические средства урегулирования войны в Украине исчерпаны.

Как сообщает ЕП, чиновник отметил, что преступный режим страны-агрессора России открыто ставит под сомнение право на существование целой страны, при этом применяя военную силу и стремясь уничтожить политический строй свободы на всем европейском континенте. Поэтому речь о средствах и ресурсах дипломатии уже не идет.

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"Федеральное правительство, которое я возглавляю, сделает все от него зависящее, чтобы этого не произошло", - добавил он.

В то же время Мерц заверил, что учитывая текущую угрожающую ситуацию Германия будет продолжать помогать Украине, даже несмотря на сопротивление пророссийской правой силы в парламенте.

Позиция Германии относительно войны в Украине - последние новости

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус поставил вердикт в вопрос поставки дальнобойных ракет Taurus для Украины, заявив что его страна не рассматривает такой помощи Киеву.

Ракета Taurus
Ракета Taurus / Инфографика: Главред

Ранее, как писал Главред, правительство Германии одобрило бюджетный проект, предусматривающий выделение 8,3 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2025 году.

Накануне сообщалось, что Киев ведет переговоры с другими государствами о запуске оборонного производства для нужд Украины. В частности уже есть договоренности с Германией.

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О персоне: Фридрих Мерц

Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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