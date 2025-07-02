Мерц сделал новое заявление о поставках Украине ракет Taurus: что сказал

Система Taurus чрезвычайно сложна, и ее обслуживание требует длительного обучения украинских военных.

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Фридрих Мерц высказался о поставках ракет Taurus Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

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Мерц не исключил поставки Taurus Украине

Канцлер Германии назвал условие передачи ракет

Вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus остается открытым. Однако украинские военные должны пройти обучение, а этот вопрос еще не обсуждался. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, если Германия поставит Украине "Таурусы", то это оружие будут использовать не немецкие солдаты, а украинские.

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"Проблема для нас заключается в том, что эта система чрезвычайно сложна, и для того, чтобы обучить на ней солдат, нужно как минимум полгода. Их уже обучают? Об этом мы еще не договаривались. Я говорил об этом с Зеленским, я также обсуждал это в коалиции. Мы еще не начинали. Это есть и остается вариантом", - сказал Мерц в интервью немецкой службе новостей Tagesschau.

Мерц добавил, что Германия больше не будет публично объявлять, какое именно оружие она передает Украине, чтобы не давать России возможность точно оценивать действия Запада.

"Я также сказал, что мы больше не будем публично обсуждать вопрос о том, какое оружие мы поставляем и что мы делаем для военной поддержки Украины таким образом в будущем, потому что я хочу, чтобы у Путина была определенная неопределенность относительно того, что мы делаем в военном плане".

"Только одно несомненно, и я повторяю это в этой программе: Германия не станет стороной в войне", - сказал немецкий канцлер.

Ракета Taurus - что о ней известно / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus для Украины - последние новости

Как писал Главред, в мае президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом обсуждал вопрос поставки крылатых ракет большой дальности Taurus. В то же время, по договоренности сторон, никакие подробности этого разговора не разглашаются публично.

Как пишет The Guardian, немецкий канцлер Фридрих Мерц неоднократно заявлял об отсутствии ограничений на использование Украиной западного вооружения. Речь шла в том числе о ракетах Taurus, однако решения об их передаче до сих пор нет. СМИ отмечает, что Мерц уклоняется от ответа, почему Германия все еще не предоставляет эти ракеты Украине. Вероятно, это происходит из-за внутреннего сопротивления.

В июне министр обороны страны Борис Писториус поставил вердикт в вопросе поставки дальнобойных ракет Taurus для Украины.

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это. Я отвечаю вам - нет", - сказал Писториус на брифинге с президентом Зеленским.

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