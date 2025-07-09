Сможет ли Украина стать членом ЕС до 2030 года: в Еврокомиссии ответили

Ранее Урсула фон дер Ляйен в сказала, что она видит возможность вступления Украины в ЕС до 2030 года.

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Сможет ли Украина стать членом ЕС до 2030 года / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Кратко:

Украина действительно быстро продвигается к цели

Есть кандидаты из Западных Балкан, которые ждут начала переговоров 20 лет

Цель Украины стать членом Европейского Союза до 2030 года остается реальной, несмотря на многочисленные вызовы. Об этом европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос сказала в интервью РБК-Украина.

По ее словам, "Украина действительно очень-очень быстро продвигается", но нужно учитывать, что есть кандидаты из Западных Балкан, которые ждут начала переговоров уже 20 лет.

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"Например, Северная Македония. Северная Македония получила статус в 2005 году, и я хотела бы сказать, что если бы Украина должна была ждать столько же, сколько ждет Северная Македония, вы бы ждали до 2045 года, но это не так", - отметила она.

Кос напомнила, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сказала, что она видит возможность вступления Украины в ЕС до 2030 года. По словам, еврокомиссара, эта цель остается реальной.

"Я должна сказать, что мы требуем от стран-кандидатов действительно много, потому что это означает адаптацию всей правовой системы во всех сферах. Это не только о верховенстве права, это об экономике, это о статистике, это о создании институтов, которые будут устойчивыми и способными выполнить все Копенгагенские критерии. Поэтому я могу сказать, что Украина действительно хорошо справляется", - добавила она.

Вступление Украины в Европейский Союз - новости

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут официально открыты в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии - страны, которая входит в ЕС, заявил, что вступление Украины в Европейский Союз якобы "не является хорошей сделкой".

Накануне также президент Украины Владимир Зеленский на фоне проведенного в Венгрии голосования по поддержке вступления Украины в Евросоюз заявил, что Виктор Орбан пытается втянуть Украину в выборы в своей стране и блокирует ее в ЕС.

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