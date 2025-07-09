Трамп угрожал Путину разбомбить Москву: СМИ обнародовали аудиозапись

Еще до вступления в должность президента США Трамп позволил себе довольно откровенный разговор.

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Трамп переходил на угрозы в разговоре с Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скриншот из видео

Основное:

Трамп угрожал Путину перед полномасштабным вторжением РФ

Путин не поверил в угрозы Трампа на 100%

Угрозы Трампа прозвучали и в сторону главы Китая

Президент США Дональд Трамп утверждал, что угрожал кремлевскому диктатору Владимиру Путину "разбомбить Москву к черту" в случае вторжения страны-агрессора России в Украину.

Издание CNN опубликовало аудиозаписи, на которых Трамп, еще будучи кандидатом в президенты США, во время закрытой встречи доноров в 2024 году пересказывал эту историю. По словам нынешнего президента США, он подчеркивал во время разговора с Путиным, что у него нет другого выбора.

видео дня

Скриншот из телеграм-канала Главред

Аудиозапись признаний Трампа об угрозах Путину:

Если верить аудиозаписи, то в ответ Трамп услышал, что кремлевский диктатор ему не верит. При этом сам американский президент отметил, что Путин поверил ему на 10%.

Впоследствии глава США заявил, что аналогичное предупреждение получил и китайский лидер Си Цзиньпин относительно возможного вторжения в Тайвань. На этот раз Трамп пообещал разбомбить Пекин.

Позиция Трампа по войне в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Дональд Трамп заявил о том, что глава Кремля Владимир Путин кормит Белый дом бредом, поэтому вопрос новых санкций США в отношении агрессора России рассматривается серьезно.

Ранее сообщалось, что последние заявления Дональда Трампа, в которых он выражает недовольство действиями Путина, свидетельствуют об успехе Украины в формировании у президента США правильного понимания, кто виноват в отсутствии мирных договоренностей.

Недавно президент США нашел новую причину российского полномасштабного вторжения в Украину. Трамп связал начало полномасштабной войны России против Украины с неудачным выводом американских войск из Афганистана в 2021 году, отметив, что эта демонстрация слабости стала для российского диктатора и военного преступника Путина сигналом для нападения.

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Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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