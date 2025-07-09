Понравится даже тем, кто не любит кабачок: интересный рецепт рулета с ветчиной

Представить лето без кабачков - невозможно. Они недорогие и могут комбинироваться с любыми другими продуктами.
Кулинарный блогер в Instagram polli_cooking поделилась рецептом невероятного овощного рулета, который понравится многим, пишет Главред.
Овощной рулет с кабачком - рецепт
Вам понадобится:
- морковь - 100-125 г;
- кабачок - 100-125 г;
- творог - 100 г;
- яйца - 2 шт;
- соль;
- прованские травы.
Для начинки:
- крем-сыр - 150 г;
- сметана - 2 ст.л;
- ветчина - 100 г;
- шпинат - 50 г.
Морковь и кабачок нужно натереть на крупной терке, кабачок отжимаем. Добавляем сыр, яйца, соль и специи.
Готовую смесь перекладываем на застеленный пергаментом противень и разравниваем в тонкий слой.
Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут. Когда время выйдет, даем немного остыть и переворачиваем.
Для начинки сочетаем крем-сыр и сметану. Этой намазкой нужно смазать овощной блинчик.
Сверху выкладываем кусочки ветчины и шпинат.
Заворачиваем в рулет, отправляем в холодильник на 1-2 часа.
Смотрите видео, как приготовить овощной рулет с ветчиной:
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О персоне: polli_cooking
polli_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На polli_cooking подписаны более 200 тысяч пользователей соцсети.
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