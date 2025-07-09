Понравится даже тем, кто не любит кабачок: интересный рецепт рулета с ветчиной

Вкусная закуска, которые подойдет как для праздничного стола, так и для обеда или ужина.

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Рецепт овощного рулета / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Представить лето без кабачков - невозможно. Они недорогие и могут комбинироваться с любыми другими продуктами.

Кулинарный блогер в Instagram polli_cooking поделилась рецептом невероятного овощного рулета, который понравится многим, пишет Главред.

Овощной рулет с кабачком - рецепт

Вам понадобится:

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морковь - 100-125 г;

кабачок - 100-125 г;

творог - 100 г;

яйца - 2 шт;

соль;

прованские травы.

Для начинки:

крем-сыр - 150 г;

сметана - 2 ст.л;

ветчина - 100 г;

шпинат - 50 г.

Морковь и кабачок нужно натереть на крупной терке, кабачок отжимаем. Добавляем сыр, яйца, соль и специи.

Готовую смесь перекладываем на застеленный пергаментом противень и разравниваем в тонкий слой.

Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут. Когда время выйдет, даем немного остыть и переворачиваем.

Для начинки сочетаем крем-сыр и сметану. Этой намазкой нужно смазать овощной блинчик.

Сверху выкладываем кусочки ветчины и шпинат.

Заворачиваем в рулет, отправляем в холодильник на 1-2 часа.

Смотрите видео, как приготовить овощной рулет с ветчиной:

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О персоне: polli_cooking polli_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На polli_cooking подписаны более 200 тысяч пользователей соцсети.

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